בערב שבת האחרון - ראש חודש אייר, חגגו אלפי חסידי בעלזא את שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בן לחתנו הרב אברהם סאפרין.

בליל שישי התכנסו ילדי החסידות למעמד ה"קרישמיליינען" בהיכל בית המדרש הגדול בראשות סב הרך הניולד, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח.

למחרת, בבוקרו של ערב שבת, נערך מעמד הברית בהיכל בית המדרש. בסנדקאות: כובד האדמו"ר מבעלזא, קוואטער, מוהל ובברכות כובד הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח. מן הסנדק: הסבא הרה"ג חיים יעקב סאפרין. עמידה לברכות: האדמו"ר מקאמארנא. ויקרא שמו בישראל חיים יעקב. לאחר הברית, ערך האדמו"ר את סעודת המצווה בהיכל הטישים.

לצד השמחה הגדולה, הורגשה דריכות בחסידות בשל חולשתו של האדמו"ר מבעלזא. בעקבות המצב הרפואי, החליט בנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי לבטל את נסיעתו המתוכננת לשבת בנוף הגליל, שם היו אמור לערוך את השבת בפני מאות החסידים המתגוררים במקום.

בהקלטה מיוחדת ומרגשת ששוגרה לחסידים בערב השבת, הסביר הרה"צ את החלטתו להישאר סמוך לאביו האדמו"ר:

"עוד חזון למועד להשלמת השבת המתוכננת, אולם אינני יכול לשבת בנוף הגליל ולחשוב כל העת על הנעשה בירושלים. עדיף לי לשבת בירושלים ולחשוב על תושבי נוף הגליל".

כדי שלא להשבית את שמחת הקהילה, שיגר הרה"צ במקומו את בנו הגדול, הרה"ג רבי שלום רוקח, שעשה את השבת בקרב החסידים בנוף הגליל.

בחסידות מתפללים ומעתירים לחיזוק בריאותו השלמה של האדמו"ר, מתוך שמחה ונחת.