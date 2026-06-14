כיכר השבת
דריכות וכוננות שיא

במערכת הביטחון נערכים לתגובה מאיראן | בכיר בטהרן: "התקיפה הישראלית לא תישאר ללא מענה"

אחרי התקיפה בדאחייה, איראן מאיימת בחידוש הטילים לעבר ישראל | בכיר צבאי איראני אמר במפורש היום שאיראן מתכוונת להגיב על התקיפה בדאחיה, יו"ר הפרלמנט קאליבאף איים לעצור את המשא ומתן מול טראמפ: "בלתי אפשרי להמשיך" | גורמים בישראל אומרים כי ערוכים לכל תרחיש (אקטואליה, ביטחון)

כיכר השבת
3תגובות
אילוסטרציה

סגן מפקד מפקדת ח'אתם אל-אנביאא ב צוטט היום (ראשון) בערוץ אל ג'זירה מאיים בתגובה נגד ישראל אחרי התקיפה בדאחייה. לדבריו, התקיפה לא תשאר ללא מענה.

יו"ר הפרלמנט באיראן מוחמד קאליבאף, מהדמויות הבכירות ביותר באיראן כיום, איים בעצירת המשא ומתן מול ארצות הברית בעקבות התקיפה בדאחייה.

בציוץ בטוויטר הוא כתב: "הפרת הגבול של הציונים שוב הוכיחה שארה"ב - או שאין לה רצון ליישם את התחייבויותיה או שאין לה את היכולת לכך. על ידי מתן אור ירוק למשטר, אינכם יכולים להשיג יתרונות. המשחק של שוטר רע ושוטר טוב כבר התיישן. אם אין לכם את הרצון והיכולת ליישם את התחייבויותיכם, אי אפשר לדבר על המשך הדרך".

בנוסף, גם חבר הפרלמנט האיראני אברהים רזאאי אמר היום כי כל הסכם או הבנה עם ארה"ב יצטרכו לבוא דרך מה שהוא כינה "ענישה" של ישראל, והזהיר מפני חישוב שגוי לאחר התקיפה הישראלית על הדאחיה. רזאאי היה זה שאיים בשבוע שעבר בתקיפת תגובה לישראל - איום שהפך למציאות שעות ספורות לאחר מכן.

באתר N12 צוטטו היום, לאחר התקיפה בדאחייה, "גורמים במערכת הביטחון", שהבהירו כי נערכים לכל האפשרויות - כולל לתגובה איראנית לעבר ישראל כפי שהייתה בפעם הקודמת שבה ישראל תקפה בדאחייה - רק בשבוע שעבר.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
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התקיפה בדאחייה התרחשה היום בשעת צהרים מוקדמת. ישראל תקפה באופן ממוקד מתקפה של ארגון הטרור חיזבאללה ברובע הדאחייה בבירת לבנון ביירות. פיצוצים עזים נשמעו ברובע. התקיפה הדרמטית נעשתה לאחר ירי חיזבאללה לעבר יישובי הצפון בשעות האחרונות, וברקע הבהרת ישראל לא אחת לאחרונה כי ירי לעבר יישובים בישראל יגררו תקיפה בדאחייה.

נתניהו וכ"ץ פרסמו הודעה משותפת רגעים לאחר התקיפה: "בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ - צה"ל תקף כעת ברובע הדאחייה בביירות מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, וזאת בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. ישראל לא תסבול ירי לשטחה".

במערכת הביטחון שוררת דריכות שיא וכוננות מפני אפשרות שאיראן תנסה להגיב פעם נוספת על התקיפה - כפי שניסתה לייצר שיטת משוואות בשבוע האחרון.

ביום ראשון שעבר, לאחר תקיפה ישראלית בדאחייה, "הגיבה" איראן בדמות שיגור טילים לעבר ישראל. הדבר גרר תקיפה ישראלית ממוקדת באיראן. האם הפעם, למרות ההבנות המתגבשות בין טהרן לוושינגטון, איראן תגיב בירי טילים? ימים, או אפילו שעות ספורות, יגידו.

איראן

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3
הכל איומים , נראה אם גם הפעם טראמפ עושה צחוק
מוריה לוינטל
2
להם מותר ולנו אסור וואלה יופי של הסכם צריך פעם אחת ולתמיד ללמד אותם לקח גדול
ש.
1
למה לחכות לטילים האירנים יש לחשוב מחוץ לקופסא-לשלוח כבר עכשיו מטוסים עמוסי חימושים ולהפציץ האם אמא שלהם עד שנחריב את אחר מרובעי המגורים של משמרות המהפכה.יש לנו יכולת יש לנו עוז ויש לנו עליונות אוירית על אירן-לכו ןבצעו את מה שצריך! ואני מכיר טת חיל אוויר ויודע את עוצמתם נחישותם ואומץ ליבם.
נ.א

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