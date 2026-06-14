סגן מפקד מפקדת ח'אתם אל-אנביאא באיראן צוטט היום (ראשון) בערוץ אל ג'זירה מאיים בתגובה נגד ישראל אחרי התקיפה בדאחייה. לדבריו, התקיפה לא תשאר ללא מענה.

יו"ר הפרלמנט באיראן מוחמד קאליבאף, מהדמויות הבכירות ביותר באיראן כיום, איים בעצירת המשא ומתן מול ארצות הברית בעקבות התקיפה בדאחייה.

בציוץ בטוויטר הוא כתב: "הפרת הגבול של הציונים שוב הוכיחה שארה"ב - או שאין לה רצון ליישם את התחייבויותיה או שאין לה את היכולת לכך. על ידי מתן אור ירוק למשטר, אינכם יכולים להשיג יתרונות. המשחק של שוטר רע ושוטר טוב כבר התיישן. אם אין לכם את הרצון והיכולת ליישם את התחייבויותיכם, אי אפשר לדבר על המשך הדרך".

בנוסף, גם חבר הפרלמנט האיראני אברהים רזאאי אמר היום כי כל הסכם או הבנה עם ארה"ב יצטרכו לבוא דרך מה שהוא כינה "ענישה" של ישראל, והזהיר מפני חישוב שגוי לאחר התקיפה הישראלית על הדאחיה. רזאאי היה זה שאיים בשבוע שעבר בתקיפת תגובה לישראל - איום שהפך למציאות שעות ספורות לאחר מכן.

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באתר N12 צוטטו היום, לאחר התקיפה בדאחייה, "גורמים במערכת הביטחון", שהבהירו כי נערכים לכל האפשרויות - כולל לתגובה איראנית לעבר ישראל כפי שהייתה בפעם הקודמת שבה ישראל תקפה בדאחייה - רק בשבוע שעבר.