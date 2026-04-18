בריקוד "שפע רב"; כך נפרדו חסידי סטרופקוב מהאדמו"ר בסיום השבת המרוממת בב"ב
האדמו"ר מסטרופקוב שבת במהלך השבת בעיר בני ברק, לרגל שבת קודם ההילולא קדישא של הרה"ק רבי מנחם מנדל מסטראפקוב זי"ע בעל דברי מנחם | התפילות והטישים התקיימו בבית מדרשו ברחוב נחום בעיר | צפו בתיעוד ממוצאי שבת (חסידים)
אלפי חסידי בעלזא חגגו ביום שישי בשמחתו הגדולה של האדמו"ר, בשמחת ברית המילה לנינו, נכד לבנו יחידו הרה"צ מבעלזא | בשל מצבו הרפואי של האדמו"ר ביטל בנו הרה"צ את השבת המתוכננת ב'נוף הגליל', ושיגר את בנו הגדול הרה"ג ר' שלום רוקח | צפו בתיעוד ענק מהשמחה הגדולה (חסידים)
"אין אדם מת, וחצי תאוותו בידו" – כל חייך אתה רודף אחרי יעדים חדשים, והאמונה התקווה והשמחה מנצחים את הקשיים והמחיצות, ועם תפילה וסיעתא דשמיא אתה ממשיך בשמחה לממש את חלומות חייך | מאמר ליום פטירתו של הצדיק רבי מנחם מענדל מוויטבסק זי"ע (חסידים)
שעות אחדות לפני פרוס שבתא מלכתא, הצלם איתי קצב מגיש גלריה מרהיבה מהילולת בעל ה'דברי חיים' מצאנז בחצר הקודש ז'ימיגראד | במהלך הטיש התכבדו החסידים בשיריים מן הדג הענק שהוגש לאדמו"ר, לצד שורת רבנים ומשפיעים נודעים שנשאו דברים בשגב הצדיק ובדרכו שהותיר מורשה (חסידים)
האדמו"ר מסקולען לייקווד נשא אמש לפני מאות בחורי החסידות את משא פתיחת הזמן, לקראת זמן הקיץ הבעל"ט | בסיום השיחה, פצחו הבחורים בריקוד סוחף של דבקות, ולאחר מכן עברו בסך לקבלת ברכת הקודש לקראת שובם להיכלי הישיבות (חסידים)
געגועים של חסידים: לאחר הפצרות בני הקהילות בארה"ב, יצא אמש ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר למסע קודש קצר מעבר לים • בשונה מהעבר, המעמדים יתקיימו בהיכל 'עטרת חיה' בלב בורו פארק • עם הגעתו לארה"ב עברו המונים לברכת 'שלום עליכם' לאחר תפילת ערבית וספירת העומר • צפו בגלריה (חסידים)
שבוע וחצי לאחר שמחת הברית לנכד האדמו"ר משאץ דרהביטש , בן לבנו הרב אלעזר מאסקאוויטש, חתן הרה"ג אליהו שטרן אב"ד מירון ברחובות, ועקב קדושת המועד, שחררו היום בחסידות את התמונות מהשמחה המרוממת שנערכה בימי חול המועד פסח | צפו בתיעוד (חסידים)
השבוע ביום א׳ נערכה שמחת האירוסין לנכדת האדמו״ר מויז׳ניץ והאדמו״ר מפרמישלאן בת להרה״צ דוד רוזנבוים, עב״ג החתן בן הרב שמעון ארנסטר ונכד אב״ד מאקווא אשדוד ואב״ד מאור החיים צפת | שמחת האירוסין נערכה בבית המדרש הגדול ויז׳ניץ ברחוב שלמה המלך | במהלך האירוסין שברו הסבים את הצלחת לקול שירת האלפים | שמחת החתונה נקבעה לחודש כסלו בשעה טובה ומוצלחת (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב-45 ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | במהלך השולחן הרחיב האדמו"ר במשנת זקינו בעל ההילולא, שכידוע היה רודף צדקה וחסד כל ימי חייו | בסיום הטיש, בו השתמש הרבי בגביע האישי של בעל ההילולא, חילק האדמו"ר שיירי 'כוס של ברכה' מהגביע הקדוש לאלפי החסידים שהרימו תרומה הגונה לטובת קופת הצדקה 'אור חיים' לזכר בעל ההילולא, לעזרת נישואי חתנים וכלות (חסידים)
בליל ערב ראש חודש אייר, המסוגל לרפואה, פקד הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, את קבר יוסף בשכם • ברגעים של התעלות פצח באמירת 'שיר המעלות ממעמקים' בנוסח ימי הרחמים והסליחות • צפו בתיעוד דומע של תפילת הרב על ציון "המשביר", עשר שנים אחרי ביקור אביו האדמו"ר במקום (חסידים)
בחצר הקודש פינסק קרלין ציינו אמש את יומא דהילולא ה-25 של האדמו"ר בעל ה'אורחות אהרן' זצ"ל | בצהרי היום פקד בנו, ממלא מקומו האדמו"ר את הציון הקדוש ב'הר המנוחות' בירושלים | בהמשך ערך הרבי את השולחן הטהור, שם השתתף גם המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שנשא דברי התעוררות חוצבי להבות במשנתו של בעל ההילולא | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר במשנת אביו זצ"ל (חסידים)
ביקור הוד ורב רושם ערך אמש האדמו"ר מטשערנוביל במעונו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים |החסידים מציינים כי הביקור האחרון בין שני האדמו"רים נערך לפני כ-28 שנים | במהלך הביקור הרחיבו האדמו"רים בנועם שיח כשהם מעלים זיכרונות הוד משנות קדם | בסיום הביקור נפרדו האדמו"רים לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
תיעוד מרהיב ומיוחד מחג הפסח בחצה"ק פינסק קרלין | החל מאפיית המצות ועד לטישים הסוחפים | באחד מימי המועד נרשם רגע מיוחד במעמד 'ברכת האילנות', כאשר האדמו"ר נעמד מול מקום המקדש וצפה במשקפת לעבר הר הבית, ולאחר מכן בירך על עצי פרי בסמוך למקום עמדו| החג נחתם בטיש נעילת החג (חסידים)
חסידי קרעטשניף סיגעט בוויליאמסבורג ציינו בהתרגשות את הפסח הראשון בצל האדמו"ר | במהלך ימי המועד יצא הרבי לרחובה של עיר למעמד 'ברכת האילנות', שם נעמד על יד הסטנדר תחת כיפת השמיים | החג נחתם בטיש נעילת חג מרומם (חסידים)
תיעוד מרהיב ומסכם מימי הפסח בחצר הקודש קראלי בוויליאמסבורג | החל משאיבת "מים שלנו", מעמדי בדיקת ושריפת חמץ ועד לאפיית מצות מצווה בחצות ערב יום החג | כמו כן תיעוד מעריכת הטישים בימי חול המועד, ומהשולחן הטהור בנעילת החג של יום שביעי של פסח (חסידים)
