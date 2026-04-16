תחושת רטט עברה הלילה בין אלפי המתפללים בשכם, כאשר בין הסמטאות הופיעה דמותו של הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ ובנו הגדול של האדמו"ר מויז'ניץ.

לרגל ערב ראש חודש אייר, חודש ששמו רמוז בפסוק "אני ה' רופאך", הגיע האב"ד לתפילה מיוחדת בציון יוסף הצדיק, יחד עם הגאון רבי ישראל מילר, דומ"ץ החסידות, ומשלחת מחשובי החסידים, להעתיר לרפואתו השלימה של אביו האדמו"ר מויז'ניץ הזקוק לרחמי שמיים מרובים.

שיאו של המעמד נרשם כאשר הגה"צ האב"ד פצח באמירת פרק ק"ל בתהילים "שיר המעלות ממעמקים", בנוסח המלבב של הימים הנוראים, פסוק בפסוק, בהמשך העתיר לישועת הכלל והפרט.

לציין, כי האדמו"ר מויז'ניץ גם כן ערך לפני כעשור מסע תפילות בשכם, שם אף קבע מזוזה בפתח המבנה.

בסיום התפילה, האציל האב"ד ברכת קודשו לכוחות הביטחון והנוכחים במקום: "בזכות זה שאנחנו יכולים לבוא לקבר יוסף, השם יעזור שיהיה לכם אך טוב ברוחניות ובגשמיות. ובזה שאתם שומרים על עם ישראל, שתהיה לכם שמירה ותזכו רק לשמחות. שהכל יהיה על מי מנוחות עד שיגאלנו גאולת עולמים במהרה בימינו".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, קיבל את פני הרב וביקש למסור את ברכת תושבי השומרון לרפואת האדמו"ר: "כולנו מברכים את כבוד הרב ואת הרבי – שתהיה בעזרת השם רפואה שלמה. בזכות התפילה הקדושה שלכם כאן, ובזכות האחדות והחיבור לתורה ולארץ, הקדוש ברוך הוא יברך את עם ישראל בניצחון ובשמירה".

הביקור נערך בתיאום ביטחוני וקדם לכניסת אלפי מתפללים נוספים שגדשו את המקום לאורך כל הלילה, כשהם נושאים תפילה לישועת עם ישראל ולרפואת החולים.