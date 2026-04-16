בן גביר ירד על היועמ"שית מול מאות שוטרים - הם מחאו לו כפיים סוערות

השר לביטחון לאומי השתתף בכנס שוטרים במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש, והזכיר במהלך הדברים את דיון הבג"ץ שהתקיים אמש על מנת להדיחו | השר ירד על היועמ"שית במהלך הדברים והביע את תמיכתו בשוטרים - כך הם הגיבו (חדשות)

9תגובות
בן גביר בנאומו אמש
בן גביר בנאומו אמש| צילום: צילום: משרד השר לביטחון לאומי
בן גביר בנאומו אמש (צילום: משרד השר לביטחון לאומי)

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, נאם אמש (רביעי) בטקס יום העצמאות של במכללה לשוטרים בבית שמש.

בנאומו, ניצל את הבמה כדי להשתלח ביועמ"שית המבקשת להדיחו, וזכה למחיאות כפיים סוערות מצד השוטרים.

״זה לא סוד שאתמול התקיים דיון בבית המשפט העליון בבקשת היועצת המשפטית לממשלה, בקשה הזויה ומטורללת להדיח אותי, להדיח שר במדינת ישראל.

חלק מרכזי בדיון הוקדש לשאלה שהטרידה מאוד מאוד את היועצת המשפטית לממשלה, ואני מביא את הציטוטים: ״השר מגבה שוטרים באופן אוטומטי״, ״השר נותן גיבוי לשוטרים שירו במחבלים״, ועוד טענה: ״השוטרים מרגישים מאוד בטוחים עם השר בן גביר״", אמר השר לביטחון לאומי.

לדבריו, "אלה חלק מהטענות שנטענו שם והאמת שכל דוגמא מרגשת אותי. טענו שם שגיביתי לוחם מג״ב שירה לעבר מיידה אבנים שביקש לרצוח אותו, זה נכון גיביתי", אמר בן גביר וזכה לתשואות בקהל.

"טענו שם שגיביתי שוטרים שרצו לתפוס אותו ולפגוע בהם והם ירו, זה נכון, גיביתי. טענו שם שגיביתי שוטר שירה לעבר מישהו שזרק עליו זיקוקים כדי לעוור אותו, זה נכון, גיביתי.

טענו שם שאני דואג לעטוף את השוטרים, לחבק אותם, לגונן עליהם, שאני הולך לשטח ובודק אם הם אכלו, זה נכון, אני עושה את זה.

והיועמשית רואה בכל הדברים האלה, בעיה. אני רואה בהם יתרון הכי גדול שהגיע הזמן שיהיה לכם שר שיאהב אתכם ויחבק אתכם ויגבה אתכם", דברי בן גביר.

השר הדגיש כי "ודאי שאני לא מעודד פעילות בלתי חוקית, יש גבולות לשימוש בכוח. אבל אני אמרתי ואני אומר מעל כל במה, ימותו אלף מחבלים שמבקשים לפגוע בכם ושערה משערות ראשכם לא תיפול״.

9
אין על בן גביר אף אחד לא יוריד אותו בן גביר המלך
לוי
8
אחלה בן גביר שבעולם
נקודה למחשבה
7
היעמשית שר"י עוזרת לבן גביר לקבל עוד מנדטים ...
שיע
6
יש להדיח את היועצת המשפטית מתפקידה מהר ככל שניתן. עוד לפני שבת אם אפשר.
יעלון
5
יפה מאוד ככה מדבר היידה בן גביר
שלומי
4
כל הכבוד בן גביר לך בכוחך אתה מתכוון לטובה ולטובת יהודי ואזרחי ישראל העם איתך בבחירות הבאות 25 מנדטים השם יהיה בעזרתך כי אתה מזכיר שם שמיים כל פעם
משה
3
ישתבח שמו לעד
בשט
2
בן גביר המלך
כל הכבוד
1
זה טוב? שוטרים עברינים מריעים לעבריין
חיים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

