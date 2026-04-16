השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, נאם אמש (רביעי) בטקס יום העצמאות של משטרת ישראל במכללה לשוטרים בבית שמש.

בנאומו, ניצל בן גביר את הבמה כדי להשתלח ביועמ"שית המבקשת להדיחו, וזכה למחיאות כפיים סוערות מצד השוטרים.

״זה לא סוד שאתמול התקיים דיון בבית המשפט העליון בבקשת היועצת המשפטית לממשלה, בקשה הזויה ומטורללת להדיח אותי, להדיח שר במדינת ישראל.

חלק מרכזי בדיון הוקדש לשאלה שהטרידה מאוד מאוד את היועצת המשפטית לממשלה, ואני מביא את הציטוטים: ״השר מגבה שוטרים באופן אוטומטי״, ״השר נותן גיבוי לשוטרים שירו במחבלים״, ועוד טענה: ״השוטרים מרגישים מאוד בטוחים עם השר בן גביר״", אמר השר לביטחון לאומי.

לדבריו, "אלה חלק מהטענות שנטענו שם והאמת שכל דוגמא מרגשת אותי. טענו שם שגיביתי לוחם מג״ב שירה לעבר מיידה אבנים שביקש לרצוח אותו, זה נכון גיביתי", אמר בן גביר וזכה לתשואות בקהל.

"טענו שם שגיביתי שוטרים שרצו לתפוס אותו ולפגוע בהם והם ירו, זה נכון, גיביתי. טענו שם שגיביתי שוטר שירה לעבר מישהו שזרק עליו זיקוקים כדי לעוור אותו, זה נכון, גיביתי.

טענו שם שאני דואג לעטוף את השוטרים, לחבק אותם, לגונן עליהם, שאני הולך לשטח ובודק אם הם אכלו, זה נכון, אני עושה את זה.

והיועמשית רואה בכל הדברים האלה, בעיה. אני רואה בהם יתרון הכי גדול שהגיע הזמן שיהיה לכם שר שיאהב אתכם ויחבק אתכם ויגבה אתכם", דברי בן גביר.

השר הדגיש כי "ודאי שאני לא מעודד פעילות בלתי חוקית, יש גבולות לשימוש בכוח. אבל אני אמרתי ואני אומר מעל כל במה, ימותו אלף מחבלים שמבקשים לפגוע בכם ושערה משערות ראשכם לא תיפול״.