שר המלחמה לעג לאיראנים - וחשף מה עושים כעת משמרות המהפכה

שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת', שיגר היום איום ישיר ומפורט לעבר ההנהגה הצבאית באיראן ולראשי משמרות המהפכה, והבהיר כי הכוחות האמריקניים מוכנים לעבור לביצוע תקיפות הרסניות נגד תשתיות קריטיות. הגסת' הצהיר כי המערכת הצבאית האמריקנית ממוקדת ביעדים אסטרטגיים וציין כי "אנחנו דרוכים ומוכנים לפעול בפקודת הנשיא שלנו ובלחיצת כפתור". לדבריו, היעדים כבר סומנו והם כוללים תשתיות דו-שימושיות, מתקני ייצור חשמל ואת כלל תעשיית האנרגיה של הרפובליקה האסלאמית.

​במסגרת סקירת המצב הביטחוני, הבהיר השר כי היכולות המודיעיניות של ארצות הברית מאפשרות מעקב רציף אחר כל תנועה צבאית בתוך איראן. "אנחנו צופים בכם", אמר הגסת' והוסיף כי "היכולות הצבאיות שלנו ושלכם אינן דומות, זכרו שזה לא קרב הוגן". לדבריו, בעוד האיראנים מנסים לחלץ משגרים וטילים משרידי מתקנים שהופצצו, אין להם יכולת ממשית לשקם את כוחם ההתקפי או ההגנתי משום שאין להם תעשייה ביטחונית מתפקדת.

​בהתייחסו למצב הימי, דחה הגסת' את הטענות האיראניות לשליטה במצר הורמוז וכינה את איומיהם על ספינות מסחריות כמעשי טרור. הוא הסביר כי הצי האמריקני הוא זה ששולט בפועל בתנועה במצר, וזאת תוך שימוש בחלק קטן בלבד מיכולותיו. "אנחנו מבצעים את הסגר הזה עם פחות מ-10 אחוזים מהכוח הימי של אמריקה, המתמטיקה ברורה", הבהיר השר והוסיף כי "הסגר הזה הוא הדרך המנומסת שבה זה יכול להתנהל".

​הגסת' הדגיש כי לצד הלחץ הצבאי, ארה"ב מפעילה גם לחץ כלכלי כבד באמצעות מבצע זעם כלכלי בהובלת משרד האוצר, שמטרתו למקסם את המצוקה הפיננסית של המשטר. למרות הטון התקיף, השר ציין כי קיימת דרך חלופית של שגשוג עבור העם האיראני אם ההנהגה תשנה את דרכיה. בסיום דבריו פנה ישירות למנהיגים בטהרן ואמר כי "איראן יכולה לבחור בעתיד של שגשוג, גשר של זהב, ואנחנו מקווים שתעשו זאת, אך אם תבחרו בצורה גרועה - בחרו בחוכמה".