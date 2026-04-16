הצי האמריקני ספג הפסד כלכלי ומבצעי כבד עם התרסקותו של מל"ט הריגול המתקדם ביותר שלו, MQ-4C Triton, במפרץ הפרסי.

הכלי, שעלותו נאמדת בכרבע מיליארד מיליון דולר, נחשב ליקר באופן חריג – פי שניים ממחירו של מטוס הקרב החמקן F-35C. מדובר באחד המטוסים הנדירים ביותר במערך האמריקני, כאשר קיימות 20 יחידות בלבד מדגם זה בכל העולם.

על פי דוח פיקוד הבטיחות של הצי שפורסם ב-CNN, האירוע התרחש ביום חמישי האחרון בשעה שהמל"ט שהה במשימת סיור מעל מצר הורמוז. כלי הטיס המריא מבסיס "סיגונלה" שבאיטליה, ועל פי נתוני המכ"ם החל לצנוח בחדות מגובה של 50 אלף רגל עד שנעלם בגובה של כ-9,000 רגל מעל פני הים. הצי ציין בדיווחו הרשמי כי ביום "9 באפריל 2026 (מיקום חסוי – אבטחת מידע) MQ-4C התרסק, אין פגיעות בצוות".

ניתוח נתוני הטיסה מעלה כי לפני ההתרסקות שידר המל"ט קוד 7400, המעיד על אובדן קשר פתאומי עם המפעיל על הקרקע. מיד לאחר מכן עבר המכשיר לשדר קוד חירום כללי (7700) בטרם אבד עמו הקשר לחלוטין. היצרנית, נורת'רופ גרומן, מגדירה את ה"טריטון" ככלי שהוא "כלי הטיס הבלתי מאויש המוביל בעולם לאיסוף מודיעין ימי, מעקב, סיור ותקיפה", המסוגל לשהות באוויר יממה שלמה ללא תדלוק.

למרות הנזק הכספי העצום, בצי האמריקני מדגישים כי אין סימנים המעידים על פגיעה מאש אויב. התקרית אירעה תחת הסכם הפסקת אש שנכנס לתוקף באזור, וסיבת הכשל הטכני שהובילה לצניחה המהירה עדיין נמצאת תחת חקירה. נכון לעכשיו, מיקום ההתרסקות המדויק נותר חסוי מטעמי ביטחון מידע, בשעה שהצי מנסה לאתר את שרידי הכלי היקר במצולות.