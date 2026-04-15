כיכר השבת
ומי הסב בסדרים?

צפו: כשהרבי מסאטמר חילק נתחי בקר משובחים לכהנים של החסידות

צפו בתיעוד ענק מסדרת מעמדים נשגבים המשלבים מסורת עתיקה עם הוד מלכות בחצר הקודש סאטמר בצל הקודש של האדמו"ר בימי חג הפסח, החל ממעמד הנשגב של "מים שלנו" בליווי כלי זמר ועד למעמד "הפייסות" הנדיר (חסידים)

מעמד הפייסות ומסירת מתנות כהונה בסאטמר (צילום: איצי מ. - היי רעז)

ימי ערב החג בחצר סאטמר נפתחו במעמד "שאיבת מים שלנו", שנערך בקול ששון ושמחה בליווי כלי זמר, כנהוג. לאחר מכן ערך האדמו"ר בדיקת החמץ, ולמחרת מכר ושרף את החמץ. רגעים של דבקות נרשמו בעת אפיית מצות המצווה, כשקול אמירת ההלל ע"י האדמו"ר הדהד בבית המאפה.

שיאו של ליל התקדש חג נערך במעונו של האדמו"ר, שם הסב האדמו"ר לשולחן הסדר שנערך בפאר והדר יוצא דופן. סביב שולחן המלכות הסבו בשני הלילות מאות חתנים הצפויים להינשא בשנה הקרובה, שזכו לשאוב השראה רוחנית בלילות הגדול.

גולת הכותרת של החג הייתה ללא ספק המעמד הייחודי והנדיר, מעמד הפייסות ומסירת מתנות כהונה. בשנים האחרונות נהוג בסאטמר לקיים מעמדים לזכר מצוות התלויות בארץ ובמקדש (כגון ראשית הגז), והשנה החליט האדמו"ר לשחזר את מעמד "הפייס" שנערך בבית המקדש.

המעמד נועד להנציח את הדרך בה קבעו בבית המקדש אילו כהנים יזכו לבצע את עבודות הקודש. במהלך האירוע, עמדו הכהנים בעיגול וקיימו את סדר הטלת הגורל ("הפייס") כפי שמתואר במשנה – החל מהסרת המצנפת כנקודת התחלה ועד ספירת האצבעות לקביעת הזוכים בארבעת הפייסות: מתרומת הדשן ועד הקטרת הקטורת.

בסיום שחזור הפייסות, נערך מעמד "נתינת מתנות כהונה", בו חולקו לכהנים נתחי בשר בקר משובח כזכר למתנות הכהונה המגיעות להם על פי דין. החסידים שליוו את המעמד בשירה ובהתרגשות, ציינו כי מדובר בחיזוק הציפייה לבניין בית המקדש ולחידוש העבודה בפועל.

האדמו"ר מסאטמר בשאיבת מים שלנו (צילום: י. שטיין)
האדמו"ר מסאטמר בבדיקת חמץ (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר במכירת חמץ (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בשריפת חמץ (צילום: י. שטיין)
האדמו"ר מסאטמר באפיית מצות מצווה (צילום: איצי מ.)
שולחן ליל הסדר של האדמו"ר מסאטמר (צילום: איצי מ.)
מעמד הפייסות ומסירת מתנות כהונה בסאטמר (צילום: איצי מ. - היי רעז)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (29%)

לא (71%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר