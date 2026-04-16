גוברת התקווה להסכם שיביא לסיום העימות הצבאי לאחר שהמתווכים השיגו התקדמות בסוגיות הליבה, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

לפי המקורות, גוברת האופטימיות באשר לאפשרות של סיום קרוב למלחמה באיראן, לאחר שגורמים המעורבים בשיחות דיווחו על פריצת דרך בסוגיות מורכבות שעמדו בלב המשא ומתן. בעקבות הדיווחים על התקרבות בין הצדדים, נרשמו עליות שערים חדות בבורסות העולם ומדדי המניות המרכזיים הגיעו לשיאים חדשים.

מפקד צבא פקיסטן, פילדמרשל עאסם מוניר, הגיע לטהרן כדי לקדם את המגעים ולמנוע את התחדשות הלחימה בתום הפוגת השבועיים עליה הוסכם. דוברת הבית הלבן, קרולין ליביט, ציינה כי "אנו חשים בטוב לגבי הסיכויים להסכם" ותיארה את השיחות שמתווכת פקיסטן כפרודוקטיביות.

במקביל למאמצים לסיום המלחמה באיראן, נראה כי חלה התקדמות גם בזירה הלבנונית. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בישר כי מנהיגי ישראל ולבנון צפויים לשוחח ביניהם לראשונה מזה עשרות שנים. "זה הרבה זמן מאז ששני המנהיגים דיברו, משהו כמו 34 שנים. זה יקרה מחר. נחמד!", כתב טראמפ ברשתות החברתיות.

למרות הרוח החיובית, המחלוקת על תוכנית הגרעין האיראנית טרם נפתרה לחלוטין. ארצות הברית הציעה השעיה של הפעילות הגרעינית למשך 20 שנה, בעוד טהרן הציעה עצירה לשלוש עד חמש שנים בלבד. בכיר איראני הבהיר כי למרות התקווה להמשך השיחות, קיימים פערים מהותיים בנושא זה.

השפעות המלחמה, שהחלה ב-28 בפברואר, ניכרות היטב בכלכלה הגלובלית עקב סגירת מצר הורמוז. המהלך גרם לזעזוע במחירי האנרגיה והוביל את קרן המטבע הבינלאומית להזהיר מפני מיתון עולמי. גורם המעורה בפרטים מסר כי איראן הסכימה בינתיים לדלל אורניום מועשר תחת פיקוח סוכנות האנרגיה האטומית.

ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, אמר במהלך עצרת בטהרן כי השיחות צריכות להכיר בזכויותיה של ארצו. לדבריו, "אם זה יימשך כפי שזה קורה בדרך כלל, תוך הסתמכות על הונאה, חוסר מחויבות וכישלון לדבוק בהסכמים ובתנאים שנקבעו, אז מטבע הדברים זה לא יכול להצליח".

בתוך כך, אמש דווח כי נושאי הטילים הבליסטיים כלל לא מוזכר בטיוטות ההסכם שהוחלפו בין ארה"ב לאיראן, כאשר ממשל טראמפ לא התעקש בנושא - למרות האיום המיידי שמשקפות היכולות הבליסטיות של טהרן.

גם הפסקת מימון כוחות הפרוקסי במזרח התיכון נעדר מן ההסכם. התקווה היא שארה"ב תצליח לכל הפחות להוציא מאיראן את כלל האורניום המועשר לרמה של 60% מהמדינה.