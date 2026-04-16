כיכר השבת
בדרך לפסגה היסטורית | כל הפרטים

טראמפ הודיע על הפסקת אש בין ישראל ללבנון - החל מחצות הלילה ולמשך 10 ימים; הקבינט התכנס

בציוץ ברשת החברתית שלו הודיע טראמפ על הפסקת אש בת עשרה ימים בין ישראל ללבנון שתיכנס לתוקפה בחצות | המהלך מגיע לדבריו בעקבות מפגש פסגה היסטורי בוושינגטון שנערך השבוע, כאשר הנחה את סגנו ואנס ואת מזכיר המדינה רוביו לפעול לגיבוש הסדר קבע בין המדינות. בהודעתו נמנע מלהתייחס לסוגיה האיראנית | כל הפרטים על המהלך הדרמטי (חדשות, ביטחון)

לוחמי צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (חמישי) כי הושגה הסכמה על הפסקת אש זמנית בת עשרה ימים בין ישראל ללבנון, שתיכנס לתוקפה הלילה בחצות (שעון ישראל).

בהודעה שפרסם הנשיא האמריקני, ציין טראמפ כי המהלך התגבש לאחר סדרת שיחות שקיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם נשיא לבנון, ג'וזף עאון.

לדבריו, שני המנהיגים הביעו נכונות להתניע את המהלך במטרה לבחון היתכנות לשלום בר-קיימא באזור, כאשר נקודת הפתיחה תהיה הפסקת האש המיידית.

בנוסף הודיע טראמפ: "בנוסף להצהרה שפורסמה זה עתה, אזמין את ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, ואת נשיא לבנון, יוסף עאון, לבית הלבן לשיחות המשמעותיות הראשונות בין ישראל ללבנון מאז 1983, זמן רב מאוד. שני הצדדים רוצים לראות שלום, ואני מאמין שזה יקרה, ובקרוב!"

ההכרזה הנוכחית מגיעה על רקע מפגש היסטורי שנערך ביום שלישי האחרון בוושינגטון, בו נפגשו משלחות מישראל ומלבנון לראשונה מזה 34 שנים. המפגש התקיים בחסות מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, וסימן את תחילתו של המשא ומתן הישיר בין המדינות בתיווך הממשל הנוכחי.

הנשיא טראמפ הדגיש כי הוא רואה בפתרון הסכסוך הנוכחי משימה עליונה, וציין בסיפוק כי מדובר במלחמה העשירית במספר שהוא פועל לסייומה ברחבי העולם במהלך כהונותיו, תוך שהוא מגדיר זאת כזכות עבורו לפעול למען השלום העולמי.

כדי להבטיח את המשכיות המגעים והפיכת הפסקת האש להסדר קבוע, הנחה הנשיא טראמפ את צמרת הממשל שלו לרכז את המאמצים מול ירושלים וביירות. הצוות האמריקני שיוביל את המהלך כולל את סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו ויו"ר המטות המשולבים דן קיין. צוות זה הוסמך לעבוד בתיאום הדוק עם הצדדים כדי לגשר על הפערים הביטחוניים והמדיניים שנותרו פתוחים, במטרה למנוע את קריסת ההסכם בתום עשרת הימים שהוקצבו.

5
מה הקשר לבנון? המלחמה שלנו היא לא עם לבנון, אלא עם חזבאללה.
משה
לא אנחנו ולא לבנון צד בעניין, זה נסגר בין ארה"ב לאיראן
רייזי
4
יאללה טראמפ נמאסת.עלינו עם הפסקות האש שלך בסוף החיילים שלנו אוכלים אותה
אלי
3
אין הפסקת אש בלי שנעים קאסם יקבר מתחת לאדמה
רוני
ואין יום עצמאות למדינה שהיא רפובליקת בננות
שרי
2
זה מוכיח לצערנו שאיראן ניצחה מי שקובע את הכללים במשא ומתן הוא ניצח ולצערנו כאן זה איראן
יאירי
1
הפסקת אש לעשרה ימים או עד גמר המבצע המוקדם מביניהם...
משה

