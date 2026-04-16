נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (חמישי) כי הושגה הסכמה על הפסקת אש זמנית בת עשרה ימים בין ישראל ללבנון, שתיכנס לתוקפה הלילה בחצות (שעון ישראל).

בהודעה שפרסם הנשיא האמריקני, ציין טראמפ כי המהלך התגבש לאחר סדרת שיחות שקיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם נשיא לבנון, ג'וזף עאון.

לדבריו, שני המנהיגים הביעו נכונות להתניע את המהלך במטרה לבחון היתכנות לשלום בר-קיימא באזור, כאשר נקודת הפתיחה תהיה הפסקת האש המיידית.

בנוסף הודיע טראמפ: "בנוסף להצהרה שפורסמה זה עתה, אזמין את ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, ואת נשיא לבנון, יוסף עאון, לבית הלבן לשיחות המשמעותיות הראשונות בין ישראל ללבנון מאז 1983, זמן רב מאוד. שני הצדדים רוצים לראות שלום, ואני מאמין שזה יקרה, ובקרוב!"

ההכרזה הנוכחית מגיעה על רקע מפגש היסטורי שנערך ביום שלישי האחרון בוושינגטון, בו נפגשו משלחות מישראל ומלבנון לראשונה מזה 34 שנים. המפגש התקיים בחסות מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, וסימן את תחילתו של המשא ומתן הישיר בין המדינות בתיווך הממשל הנוכחי.

הנשיא טראמפ הדגיש כי הוא רואה בפתרון הסכסוך הנוכחי משימה עליונה, וציין בסיפוק כי מדובר במלחמה העשירית במספר שהוא פועל לסייומה ברחבי העולם במהלך כהונותיו, תוך שהוא מגדיר זאת כזכות עבורו לפעול למען השלום העולמי.

כדי להבטיח את המשכיות המגעים והפיכת הפסקת האש להסדר קבוע, הנחה הנשיא טראמפ את צמרת הממשל שלו לרכז את המאמצים מול ירושלים וביירות. הצוות האמריקני שיוביל את המהלך כולל את סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו ויו"ר המטות המשולבים דן קיין. צוות זה הוסמך לעבוד בתיאום הדוק עם הצדדים כדי לגשר על הפערים הביטחוניים והמדיניים שנותרו פתוחים, במטרה למנוע את קריסת ההסכם בתום עשרת הימים שהוקצבו.