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אחרי הירי על ישראל

דרמה: צה"ל תקף ברובע הדאחייה שבביירות - למרות האזהרות של טראמפ | כל התיעודים

ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הודיעו על תקיפה ברובע הדאחייה שבביירות | רק בשבוע שעבר הודיע נשיא ארה"ב כי ישראל לא תתקוף ברובע הדאחייה לבקשת איראן | בשלב זה לא ברור אם התקיפה בוצעה על דעת ארה"ב | מדיווח ראשוני עולה כי מדובר בחיסול ממוקד, התקיפה כוונה כלפי קומה במבנה (מדיני)

לראשונה מאז הפסקת האש עליה הכריז בשבוע שעבר , ישראל תקפה היום (ראשון) ברובע הדאחייה שבביירות.

מדיווחים ראשוניים עולה כי התקיפה כוונה נגד בכירים בארגון הטרור חיזבאללה לאחר הירי הממושך לעבר ערי ישראל, והפגיעה בלוחמים הפועלים בדרום לבנון.

ראש הממשלה הודיע לפני זמן קצר:

"בהתאם להנחיית ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ, תקף כעת מפקדות מחבלים ברובע הדאחייה בביירות, וזאת בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל."

בשלב זה לא ברור אם התקיפה תואמה עם ארה"ב, או אם התרחשה על דעתו של הנשיא טראמפ שהכריז ש"ישראל הוציאה את כוחותיה שהיו בדרך לביירות".

מדיווחים ראשוניים עולה כי חיל האוויר תקף 2 דירות ברובע הדאחייה שבביירות באמצעות שלושה טילים. מדיווח אחר עולה כי לפחות עשרה חימושים שוגרו מהאוויר לעבר מפקדות חיזבאללה ברובע הדאחייה.

בשלב זה לא ברור אם באותה עת אכן שהו מחבלים במבנים, אולם מדובר באמירה משמעותית מצד ישראל שדוחה בשני ידיים את "הפסקת האש" עליה הכריז הנשיא טראמפ.

כזכור, בשבוע שעבר הזהירה איראן כי תקיפה ישראלית בביירות תגרור בהכרח תגובה איראנית כלפי ערי ישראל, ותסיים את המשא ומתן אותו מקיימת איראן עם ארה"ב.

התיעודים מהדקות האחרונות אחרי התקיפה הישראלית בביירות:

צה"לדונלד טראמפרובע הדאחייה

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