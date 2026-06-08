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טראמפ מכתיב: "נתניהו יהיה חייב לקבל עסקה עם איראן; אני זה שקובע, לא הוא"

הנשיא האמריקני הבהיר ל'פייננשל טיימס' כי ראש הממשלה ייאלץ להסכים להסכם הגרעין • "אני זה שקובע, נתניהו לא קובע" | ההתבטאות המדאיגה (צבא וביטחון)

23תגובות
טראמפ ונתניהו בבית הלבן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הלילה (בין ראשון לשני) מסר חד וחריג לראש הממשלה בנוגע למשא ומתן עם .

בראיון לעיתון 'פייננשל טיימס', הבהיר כי נתניהו ייאלץ לקבל את העסקה הגרעינית עם טהרן, בין אם ירצה ובין אם לא.

"לנתניהו לא תהיה ברירה" אלא לקבל את העסקה עם איראן, הצהיר הנשיא האמריקני בביטחון. "אני הוא זה שקובע. נתניהו לא קובע", הוסיף טראמפ, תוך שהוא מבהיר את מאזן הכוחות בין שתי המדינות.

ההתבטאות מגיעה על רקע המתיחות הגוברת במזרח התיכון ולאחר שאיראן שיגרה טילים לעבר ישראל. עם זאת, טראמפ הבהיר כי להערכתו המטח האיראני לעבר ישראל לא ישפיע על המשא ומתן עם טהרן. "העסקה תצא לדרך", אמר בביטחון.

כאשר נשאל מה יעשה במקרה שההסכם עם איראן ייכשל, טראמפ לא התחמק מלהציג אפשרויות צבאיות. "נראה מה יקרה", השיב. "אולי ניכנס ונטפל במקומות שלא טיפלנו בהם או שפשוט נשמרו על המצור. המצור היה חזק יותר מכל מתקפה".

במקביל להתבטאויות טראמפ, משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי הם מתנים הפסקת אש אזורית עם בנסיגה ישראלית מלבנון ובעצירת הלחימה בכל החזיתות.

"לא תירשם יציבות באזור המזרח התיכון ללא נסיגה של ישראל מהשטחים הלבנוניים הכבושים אל מעבר לגבולות המוכרים באופן בינלאומי", כך הבהירו משמרות המהפכה.

בנימין נתניהוארה"באיראןדונלד טראמפהסכם עם איראן

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"וַיִּקָּרְאוּ סֹפְרֵי הַמֶּלֶךְ בָּעֵת הַהִיא בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁלִישִׁי הוּא חֹדֶשׁ סִיוָן בִּשְׁלוֹשָׁה וְעֶשְׂרִים בּוֹ וַיִּכָּתֵב כְּכָל אֲשֶׁר צִוָּה מָרְדֳּכַי אֶל הַיְּהוּדִים וְאֶל הָאֲחַשְׁדַּרְפְּנִים וְהַפַּחוֹת וְשָׂרֵי הַמְּדִינוֹת אֲשֶׁר מֵהֹדּוּ וְעַד כּוּשׁ שֶׁבַע וְעֶשְׂרִים וּמֵאָה
ימ"ש!
וַיִּקָּרְאוּ סֹפְרֵי הַמֶּלֶךְ בָּעֵת הַהִיא בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁלִישִׁי הוּא חֹדֶשׁ סִיוָן בִּשְׁלוֹשָׁה וְעֶשְׂרִים בּוֹ וַיִּכָּתֵב כְּכׇל אֲשֶׁר צִוָּה מׇרְדֳּכַי אֶל הַיְּהוּדִים וְאֶל הָאֲחַשְׁדַּרְפְּנִים וְהַפַּחוֹת וְשָׂרֵי הַמְּדִינוֹת אֲשֶׁר מֵהֹדּוּ וְעַד כּוּשׁ שֶׁבַע וְעֶשְׂרִים וּמֵאָה מ
אסתר, ח, ט - יא
מְדִינָה וּמְדִינָה כִּכְתָבָהּ וְעַם וָעָם כִּלְשֹׁנוֹ וְאֶל הַיְּהוּדִים כִּכְתָבָם וְכִלְשׁוֹנָם. וַיִּכְתֹ בְּשֵׁם הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרֹשׁ וַיַּחְתֹּם בְּטַבַּעַת הַמֶּלֶךְ וַיִּשְׁלַח סְפָרִים בְּיַד הָרָצִים בַּסּוּסִים רֹכְבֵי הָרֶכֶשׁ הָאֲחַשְׁתְּרָנִים בְּנֵי הָרַמָּכִים. אֲשֶׁר נָתַן הַמ
וּמֵאָה מְדִינָה
16
חוצפן קטן
לוי
לא חוצפן, פשוט המדינה התחילה לרדוף את לומדי התורה ומשמים מראים איך הכל יכול להתהפך ברגע
ששון נקי
15
לב מלכים ושרים ביד ה' לא להתרגש מהדיבורים של טרטמפ הכל מהלכים מדוייקים של ה' והכל לטובתינו
ידידה
14
איך לע--- טראמפ מעלה על דעתו שמדינה ריבונית לא תגיב לתקיפות על אדמתה? (בזמן מלחמת המפרץ מדינות העולם התאספו באיזורינו והגנו עלינו - בסייעתא דשמיא - מסדאם הוסיין. ה' ילחם לכם ואתם תחרישו.) אז טראמפ, אם אתה לא מרשה לנו להגיב, תגיב אתה.
מישהו
13
טראמפ הזבל
דוד
מעניין אותו כסף, כבוד וג'אנק פוד
אמריקאי טיפוסי
12
אדון טראמפ קח אותנו תחת חסותך יש מקום בדגל לעוד כוכב ואז תגיב אחרת
שלום
11
כשמציקים ללומדי תורה -אין סיעתא דשמיא
רבקה
כל עוד מצירים על לומדי התורה המלחמה לא תסתיים
...............
10
ממתי הם מכירים בגבולות המוכרים באופן בינלאומי?
אלי
9
מדהים שהיום כ''ג בסיוון-סגולה להדליק נרות למרדכי ואסתר, לקרוא פרק ח' במגילת אסתר ופרק כ''ב בתהלים ולבקש מה שזקוקים לו לישועה. טראמפ, שב בשקט, אנחנו העם הנבחר.
ירושלים
8
בכ"ג בסיוון הושט השרביט הדינים קוסמיים הומתקו ומרדכי נתן לעם ישראל את הפקודה להילחם ולנקום באויביו ללא מורא אדוני ראש הממשלה, אל תפחד מהעולם ביום הזה בורא עולם נתן לנו את הכוח שחרר את חיל האוויר לפרק את טהרן!
אסף

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