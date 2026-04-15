פאנל "כיפות שחורות"

השאלה הקשה על אסונות 'בין הזמנים' והסנקציות הקשות נגד החרדים שהסעירו את האולפן

האם בג"ץ בדרך להטיל סנקציות כלכליות כבדות על הציבור החרדי? • העימות סביב חטיבת 'חשמונאים' וההאשמות על "אכיפה בררנית" מצד צה"ל • וגם: היחס המשתנה של הציבור החרדי ליום הזיכרון לחללי צה"ל והטרגדיות הבלתי נגמרות של בין הזמנים

פאנל 'כיפות שחורות' בסערה חסרת תקדים: מגזירות בג"ץ על עולם התורה, דרך העימות הכלכלי ועד לאסונות הקשים של בין הזמנים
פאנל 'כיפות שחורות' בסערה חסרת תקדים: מגזירות בג"ץ על עולם התורה, דרך העימות הכלכלי ועד לאסונות הקשים של בין הזמנים| צילום: צילום: כיכר השבת
פאנל 'כיפות שחורות' בסערה חסרת תקדים: מגזירות בג"ץ על עולם התורה, דרך העימות הכלכלי ועד לאסונות הקשים של בין הזמנים (צילום: כיכר השבת)

פאנל "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי מתכנס הערב (רביעי) שוב לדיון שנוגע בכל העצבים החשופים של החברה הישראלית והמגזר החרדי.

בכל שבוע, חברי הפאנל מתקבצים לדיון סוער וקצוב בזמן על כל הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - אנ"ש, הנייעס החרדי/עולמי, איש השבוע ואסוציאציות.

השבוע, בפרק טעון במיוחד, עלו לדיון הסוגיות הבוערות ביותר על סדר היום החרדי: מהדיונים המכריעים בבג"ץ על , דרך הסנקציות הכלכליות המאיימות ועד לשאלת האחריות לאסונות בין הזמנים.

בפאנל השתתפו:

  • אבי וידרמן (יועץ אסטרטגי)
  • הרב לייב טרופר (מדוברי הפלג הירושלמי)
  • הרב גיא אאללוף
  • ראם עמינח תת-אלוף (במיל') (חבר במכון למחקרי ביטחון לאומי)

    • על סדר היום:

בג"ץ והסנקציות: "נפרק את עולם התורה"

הדיון נפתח סביב הדרמה בבג"ץ, שם דורשים השופטים תשובות לגבי היעדר האכיפה. באולפן הוקרן תיעוד מעורר סערה בו נשמעת לכאורה אמירה של אחד האותרים: "אנחנו נפרק את עולם התורה".

הרב גיא אללוף תקף חזיתית: "אין פה סיפור אמיתי של , יש פה רצון פשוט להשמיד את החברה החרדית ולהחריב אותה". מנגד, אבי וידרמן טען כי הממשלה הנוכחית היא זו שמפרקת את עולם התורה במו ידיה וכי "הימין הוא זה שדורש היום לגייס את החרדים".

אכיפה בררנית? "חטיבת חשמונאים לא מתאימה למיינסטרים"

תא"ל (במיל') ראם עמינח הציג זווית מפתיעה כשטען כי קיימת "אכיפה בררנית" מצד צה"ל, וכי על הצבא לשלוח צווים לכולם באופן שוויוני. בנוגע לחטיבת 'חשמונאים', טען מנוח כי היא אינה מתאימה לבחור החרדי מהמיינסטרים: "היא מתאימה לשוליים. אם באת מפונוביז' – זה לא בנוי ולא מתאים".

הוא הוסיף כי "האמא החרדית רוצה לדעת שהבן חוזר חרדי כפי ששלחה אותו", וביקר את העובדה שהסגל בחטיבה הוא "חרד"לי" ולא חרדי קלאסי.

העימות הכלכלי: "חיים על חשבוננו"?

אחד הרגעים הסוערים נרשם כשהדיון גלש לשאלת המימון והמיסים. הרב טרופר דחה את הטענות על חיים על חשבון המדינה: "אשתי מנהלת בית ספר, היא משלמת מיסים אלפי שקלים. החרטוטים שאני חי על חשבונך הם שטויות".

מנגד, אבי וידרמן וראם עמינח טענו כי הציבור החרדי נהנה מתשתיות ושירותים שהכנסותיו אינן מכסות. "החרדי שבוחר לא לעבוד משתמש בבתי חולים ובכבישים שמישהו אחר משלם עליהם", טען וידרמן.

יום הזיכרון והשואה: עלייה בהזדהות החרדית

בנוגע ליחס החרדי לימי הזיכרון, ציין אבי וידרמן כי הנתונים מראים עלייה פסיכית במספר החרדים המזדהים עם יום הזיכרון ויום העצמאות: "זה כבר לא טיפין טיפין, יש ממש הזדהות".

הרב טרופר הציג את העמדה השמרנית יותר, לפיה החרדים מציינים את זכר הנספים באמצעות לימוד משניות וקדיש, ולא בטקסים לאומיים ש"נקבעו ללא סמכות סנהדרין".

אסונות בין הזמנים: "תביעה רוחנית"

על רקע האסונות הרבים שפקדו בחורי ישיבות במהלך חופשת בין הזמנים, טען הרב טרופר כי מדובר ב"תביעה רוחנית": "כשיש רפיון בלימוד, יש צרות על הישיבות. הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו דרך בחורי הישיבות".

אבי וידרמן הזהיר מפני שחיקה במודעות לבטיחות מאז אסון מירון וקרא לחזור למוסכמות ברורות כדי למנוע טרגדיות נוספות.

בהמשך הפאנל:

מי איש השבוע?

  • הרב גיא אללוף: ידידיה מאיר, על חשיפת המעורבות של ארגונים פרוגרסיביים בתופעת "החרדים החדשים".
  • אבי וידרמן: בועז ביסמוט.
  • הרב טרופר: המקובל הרב יעקב עדס, על דבריו נגד אריה דרעי.
  • ראם מנוח: דונלד טראמפ.

בפינת האסוציאציות:

נפתלי בנט הוגדר כ"נוכל ושקרן" , דונלד טראמפ כמי ש"דאג לעם ישראל" , איתמר בן גביר עורר "חלחלה" אצל וידרמן , ושופטי בג"ץ הוגדרו על ידי הרב טרופר כ"לוזרים שנגזר עליהם להתבזות".

קרדיטים >>

  • תחקיר, הפקה ותוכן: חיים אילוז, נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט
  • בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז
  • מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

10
מקיימים בהידור רב " נמות ולא נתגייס".
אלי
9
בג״ץ יסיר לכם את כל הפינוקים והכספים שאנחנו הציבור העובד והמשרת משלם לכם!!!!!
נגמרה החגיגה
התגובה הזו היא הפירות של ההסתה באולפנים רוצים להרעיב ילדים? רוצים לפרק משפחות? אנחנו נלחם בכם בכל הכלים הציבור החרדי לא ישבר הוא רק יתאחד יותר סביב מועצת חכמי התורה
אריאל
8
משבוע לשבוע זה משתפר וחסר לי בבקשה דמות חסידית,תודה
יענקי
7
תא"ל עמינח צודק חטיבת חשמונאים חייבת להיות חרדית ברוחה לא חרד"לית אם רוצים לגייס חרדים צריך לתת להם להרגיש בבית לא לנסות לחנך אותם מחדש
אריה
6
הם אומרים חיים על חשבוננו אבל שוכחים שכל חנות וכל עסק חרדי משלם מע"מ ומיסים כמו כולם מספיק עם הדמגוגיה הזאת באולפנים
רחמים
5
אנחנו עוברים ימים קשים רדיפה חסרת תקדים משפטית וכלכלית אבל אנחנו לא נתכופף הציבור הספרדי והחרדי מאוחד כתמיד סביב מועצת חכמי התורה נשמור על עולם התורה בכל מחיר
רות
4
יא חסרה איפה הימים שהיה כבוד לדת? בג"ץ חושבים שהם יפחידו אותנו עם כסף אנחנו עברנו דברים יותר קשים מלוב ועד פה התורה תישאר הם יתחלפו
כחלון
3
הצביעות של בג"ץ זועקת לשמיים כשמדובר בסרבני קפלן הם מלטפי כשמדובר בבחורי ישיבות הם שולפים גרזנים כלכליים זו לא דמוקרטיה זו דיקטטורה משפטית נגד הדת אנחנו לא נהיה השעיר לעזאזל שלכם עולם התורה ינצח את בג"ץ כמו שניצחנו את כל האימפריות בהיסטוריה
דניאל
2
הלב נקרע על האסונות של הבחורים בבין הזמנים אבל התשובה לא תבוא מסנקציות של בג"ץ ככל שינסו לייבש את עולם התורה ככה הוא יצמח יותר. אנחנו לא פה בשביל הכסף שלכם אנחנו פה בשביל הנצח של עם ישראל תפסיקו לרדוף ותתחילו לכבד
יהודי מאמין
1
בנט שוב מנסה לחזור על הגב של החרדים? הציבור לא שכח ולא יסלח על מה שעשית עם ליברמן
מרדכי

