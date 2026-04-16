לא תאמינו איזה דבר נפלא למד רבי נחמן מברסלב מפרשת נגע הצרעת

רבי נחמן – תזריע מצורע

איך אדם מלא 'נגעים' - טהור?

מפרשת נגע הצרעת לומדים דבר נפלא:

אדם מגיע לַכֹּהֵן עם נגע בהיר כגריס, והכהן - מטמא, ואדם אחר, מגיע לכהן כשכולו פורח נגעים "כֻּלּוֹ הָפַךְ לָבָן" והכהן – מטהר, איך יתכן?

רבי נתן מגלה בליקוטי הלכות סוד נפלא:

גם מעומק הירידה או הטומאה, אפשר - להגיע לטהרה.

יש דבר כזה צדיק ללא יצר הרע?

יש אנשים שהגיעו לדרגה גבוה, ונראים צדיקים 'טהורים' אך סביר להניח שגם נותר עוד איזה נגע אחד בהיר - "כִּי פָּסְקָה זֻהֲמָתָן".

דווקא מי שהגיע לדרגות גבוהות ונראה מושלם, כאילו שבר לגמרי את יצר הרע, ואין לו עוד מה לתקן, עדיין נותר בו:

יצר הרע מזערי ולא מורגש, ממש כמו - 'נגע'.

ואם הוא ימשיך לחשוב שהוא צדיק מושלם:

לא יוכל לתקן את ה'נגע' - וישאר בטומאתו!

הגדול מחברו – יצרו גדול עליו

גם הצדיקים מנהלים מלחמה קשה עם יצר הרע, אומר מוהרנ"ת:

"מִלְחָמָה גְּדוֹלָה עִם הַיֵּצֶר הָרָע שֶׁלְּמַעְלָה, שֶׁהוּא בְּחִינַת: מַלְאָךְ הַקָּדוֹשׁ, בְּחִינַת: גְּבוּרוֹת וְדִינִים".

וכמה שהצדיק זוכה יותר לשבור את יצרו, כך הוא:

זוכה - להמתיק מעליו את הדינים.

אבל, אם הצדיק לא מכיר ב'נגעיו', הוא:

לא יגיע לדרגות הגבוהות שיכול להגיע.

'נפלתי' – אני אבוד, או שיש לי תקנה?

מי ש'נפל' לדברים לא טובים, חושב בליבו:

שאין לו יותר שום תקווה לשוב לה' יתברך.

והוא - טועה ובגדול! ורבי נתן מגלה לו את - 'הפתעת' חייו!

הקב"ה נמצא איתך, גם במקום - הכי נמוך ושפל, במטרה:

להוציא אותך משם!

לא ניתן להבין את דרכי ה' והנהגתו, ועד כמה רחמיו המרובים על בניו, ולכן:

גם מי שנמצא במקום מאוד נמוך, יש לו - תיקון וטהרה!

"אֵין קֵץ וּגְבוּל לֶאֱלֹקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ" – וגם, אין קץ לאפשרות לתקן ולעלות.

תחקוק על לוח ליבך, הקב"ה נמצא איתי גם במקומות הכי נמוכים וטמאים:

"כִּי מַלְכוּתוֹ בַּכֹּל מָשָׁלָה".

אין מקום ש'נעלם' מה' יתברך

הקב"ה מחיה ומקיים את כל הבריאה, ולכן, הוא נמצא בכל מקום, והכל נעשה בהשגחה פרטית מדויקת, ואומר מוהרנ"ת:

"אֵין מָקוֹם וְאֵין טֻמְאָה - שֶׁלֹּא יוּכְלוּ לִמְצֹא גַּם שָׁם אֶת ה' יִתְבָּרַךְ"!

ודווקא, כשאדם מגיע למקום הכי נמוך, והוא מבין:

אין לו עוד לאיפה לרדת, והס"א - רוצה לגמרי לבלוע אותו.

דווקא זה - הרגע ה'מכונן' שהקב"ה מרחם עליו:

"וְשׁוֹלֵחַ לוֹ טָהֳרָה וְסִיּוּעַ מִלְּעֵלָּא"!

במעמקי התהום – מתנוצץ יהלום

הדיבור של רבי נתן, מזכיר את סיפוריהם של החטופים...

מוהרנ"ת אומר דבר נפלא:

דווקא במקום הכי טמא, מתנוצצת לאדם הידיעה ברורה שהקב"ה איתו!

לכל אחד יש בחיים רגעים שהוא מרגיש בתחתית, אבל, כל אחד גם יכול להעיד שבמקום הכי נמוך, הוא קיבל סיעתא דשמיא, והצליח לעלות, אומר מוהרנ"ת:

"כְּדֵי שֶׁיּוּכַל לְהַחֲיוֹת אֶת עַצְמוֹ, וְלָשׁוּב אֵלָיו יִתְבָּרַךְ".

ואף אם לא מצליח לגמרי לשוב לקב"ה, הקב"ה עוזר לו:

שלא יאבד לגמרי בטומאה.

"אהבת עולם אהבתנו" – את כולנו, ומכל מקום!

"אהבתי אתכם אמר ה'" - הקב"ה אוהב כל אחד מישראל, ורחמיו ורחמנותו גדולים מאוד מאוד, ולכן:

"לֹא אָמַר ה' לִמְחוֹת שֵׁם יִשְׂרָאֵל" - הקב"ה אוהב את עם סגולתו, מרחם וחומל על כל אחד מישראל 'באשר הוא שם', כי כל מטרת בריאת עולמו היא להיטיב לברואיו, וקל וחומר לכל יהודי, כי:

כל יהודי הוא - נזר הבריאה, בלי שום קשר למצבו הרוחני!

ולכן, גם אם אדם מגיע למקום הכי נמוך, התורה מעידה:

"כִּי יִרְאֶה כִּי אָזְלַת יָד וְאֶפֶס עָצוּר וְעָזוּב וְכוּ'".

הקב"ה יורד לאדם, כדי - להעלות אותו משם, ועל זה נאמר:

"רְאוּ עַתָּה, כִּי אֲנִי - אֲנִי הוּא".

תכלית הירידה להגיע – לתכלית העלייה

לפעמים דווקא כשהאדם מגיע לתכלית הירידה, משם הוא:

"תַּכְלִית הָעֲלִיָּה, וְנִמְשָׁךְ עָלָיו - טָהֳרָה וְתִיקּוּן, מִמָּקוֹם שֶׁנִּמְשָׁךְ עָלָיו".

לא ניתן להבין את השכל האלוקי, כי:

"אֵין חֵקֶר לִתְבוּנָתוֹ יִתְבָּרַךְ, וְלִגְדֻלָּתוֹ אֵין חֵקֶר".

תפסיק לחפש להבין דרכי ה' - תתחיל להאמין!

הקב"ה מבקש שתפתח לו פתח קטן, והוא יפתח לך את כל השבילים שמגיעים אליו.

הקב"ה מחכה לך, התקרב אליו!

ירדת? זה הזמן - להתחיל לעלות!

שנזכה, אמן!