הפולמוס ההלכתי: לקראת ראש חודש אייר, ישנו היתר המאפשר לאשכנזים להסתפר בערב שבת למרות מנהגי האבלות בספירת העומר.

הפסק מבוסס על העובדה שראש חודש אייר (א' באייר) חל השנה בשבת קודש, ויש בכך שמחה כפולה. כידוע, ממוצאי חג ראשון של פסח ועד ל"ג בעומר נוהגים ישראל מנהגי אבלות, ובתוכם האיסור להסתפר ולהתגלח. אולם השנה, בשל המצב המיוחד שראש חודש אייר חל ביום שבת, נפתח פתח להיתר, אך חשוב להדגיש כי ישנם פוסקים רבים וחשובים שעדיין אוסרים להסתפר גם בשנה זו. ההיתר המיוחד לשנה זו בגליון 'מים חיים' מהלכותיו של הגאון הגדול רבי יהודה אריה דינר, רב מרכז בני ברק, נפסק כי השנה תשפ"ו מותר להסתפר בערב שבת של ראש חודש אייר. הטעם: כיוון שיש שמחת שבת וראש חודש ביחד, מותר להסתפר מפני כבוד השבת. הפסק מבוסס על המשנה ברורה (סימן תצ"ג סעיף קטן ה'), המתיר תספורת בערב שבת כאשר ראש חודש חל בשבת, בשל השמחה המיוחדת של יום זה. אולם נקבע כי אלו שנוהגים כל השנה כפי צוואת רבי יהודה החסיד שלא להסתפר בראש חודש - גם בזה אסור להם להסתפר ביום שישי. אך הם יכולים להסתפר ביום חמישי, ערב ראש חודש אייר, לכבוד השבת הקרבה.

הרב חותה על תספורת בערב השבת הקרובה | צילום: תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Yonatan Sindel/Flash90

ההבדל בין אשכנזים לספרדים

חשוב לציין כי ההיתר הזה נוגע רק לאשכנזים, שממשיכים את מנהגי האבלות עד חג השבועות. לספרדים, שמסיימים את מנהגי האבלות לאחר ל"ג בעומר, אין היתר זה רלוונטי כלל.

הגאון רבי בנימין חותה הבהיר בפינת ההלכה היומית שלו בכיכר השבת כי "הלכה למעשה אין היתר לספרדים להסתפר ביום שישי זה, כל ההיתר הוא רק לאשכנזים שממשיכים את האיסור ואת המנהג עד חג השבועות".

המקורות ההלכתיים

השולחן ערוך (סימן תצ"ג) מביא כי "יש נוהגים להסתפר בראש חודש אייר, וטעות הוא בידם". גם הרמ"א מסכים שאין לראש חודש אייר מעמד מיוחד מבחינת היתר תספורת. אולם הוא מעיר כי יש הנוהגים שלא לקיים את מנהגי האבלות בחודש ניסן עצמו ומתחילים רק מיומו השני של ראש חודש אייר.

החיי אדם פוסק כדעה זו, אך בשנה רגילה אין היתר להסתפר בראש חודש אייר עצמו. ההיתר המיוחד השנה נובע אך ורק מהעובדה שראש חודש חל בשבת, ויש בכך שמחה כפולה המצדיקה תספורת לכבוד השבת.