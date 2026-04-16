אריק רוביק, האיש שהורשע בהריגתה של לי זיתוני ונמלט לצרפת, נרצח הבוקר (חמישי) בפריז בידי שני מתנקשים רכובים על אופנוע. המשטרה הצרפתית חוקרת את נסיבות האירוע, המסתמן כחיסול מתוכנן לאור מעורבותו של רוביק בעולם הפלילי.

איש העסקים הצרפתי אריק רוביק נורה למוות הבוקר (חמישי) בלב פריז. על פי הדיווחים בצרפת, שני מתנקשים חבושי קסדות רכובים על אופנוע מסוג T-MAX ארבו לרוביק בשעה 09:31 בשכונת היוקרה נוי-יי-סור-סן. היורים נמלטו מהמקום מיד לאחר ביצוע המעשה.

צוותי הרפואה שהגיעו לזירה ניסו להציל את חייו של רוביק בן ה-51, אך נאלצו לקבוע את מותו בשעה 10:10. כלי תקשורת בצרפת, ובראשם העיתון "לה פריזיאן", דיווחו על האירוע תוך אזכור עברו הפלילי העשיר של רוביק, שהוגדר על ידם כ"נוכל".

רוביק עלה לכותרות בישראל ובעולם לאחר שדרס למוות את לי זיתוני בתל אביב בשנת 2011 ונמלט לצרפת. הוא ריצה תקופת מאסר קצרה בצרפת בגין הפרשה, אך בשנים האחרונות המשיך להסתבך בעבירות מרמה והונאה מאורגנת.

"שני רוכבי אופנוע חבושי קסדה עצרו הבוקר ליד רוביק וירו בו למוות", נמסר בדיווחים הראשוניים מהזירה. נכון לשעה זו, זהות המתנקשים טרם ידועה והמשטרה המקומית בוחנת האם הרצח קשור לסכסוכים בעולם התחתון הצרפתי.