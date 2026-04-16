הנושא הכואב שפותח את התוכנית הוא היעדרותו של הנער ישעיהו שפיגל בן ה-17, שטבע ביום שישי האחרון בחוף צאנז בנתניה. ישראל חסיד, דובר זק"א , הצטרף לשידור ישירות מקו החוף ותיאר את המראות הקשים.

"אנחנו ביום השביעי לחיפושים תחת חום מטורף", סיפר חסיד. "יחידות צוללים, ג'יפים, רחפנים תרמיים ומתנדבי זק"א סורקים את השטח ללא הרף. כרגע המאמצים מתמקדים באזור חוף 'בלוביי', שם ישנם סלעים גדולים בתוך המים. צוללנים סורקים באופן ידני סלע-סלע כדי לשלול אפשרות שהנער נלכד ביניהם".

חסיד התייחס גם לסוגיית הבטיחות הכואבת של ימי "בין הזמנים": "בשביל הנאה של רגע אל תסכנו את החיים. אל תיכנסו לחוף ללא מציל. לצערנו, יש מחסור בחופים מוכרזים שמתאימים למגזר החרדי בזמן שחופים אחרים כבר פעילים, וזה מוביל לאסונות".

חזית הגרעין: האם טראמפ בדרך להסכם עם איראן?

במעבר חד מהזירה המקומית לזירה הבינלאומית, שוחח סרגובסקי עם פרופסור איתן גלבוע, מומחה למדיניות ארצות הברית. במוקד: הדיווחים על כך שטראמפ מעוניין לסיים את המלחמה מול איראן תוך שישה ימים.

"טראמפ רוצה תמונת ניצחון", הסביר פרופ' גלבוע. "הוא לוחץ על הוצאת האורניום המועשר ל-60% מאיראן למדינה שלישית. איראן בקרשים מבחינה כלכלית, והמצור האמריקני על מיצרי הורמוז נותן לטראמפ קלף מיקוח אדיר".

עם זאת, גלבוע לא חסך בביקורת על מערך ההסברה הישראלי: "זה לא רק כישלון, זה אסון. ישראל נכשלה בטיפול בדעת הקהל בארה"ב ב-20 השנים האחרונות. הצעירים האמריקנים, שיהיו מנהיגי המחר, 'הורעלו' בקמפוסים נגד ישראל. משרד החוץ נשחק, וזה יעלה לנו ביוקר בעתיד".

הגזרה הצפונית: "צריך להקים רצועת ביטחון חדשה"

לקראת סיום התוכנית, התייחס האלוף במיל' גיא צור, לשעבר מפקד זרוע היבשה, לדיווחים על שיחה צפויה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון ג'וזף עון.

צור הביע סקפטיות לגבי הסכמים דיפלומטיים מול חזבאללה: "מדינת לבנון זה אירוע אחד וחיזבאללה זה סיפור אחר. אסור לנו לסמוך על הסכמים על הנייר. אנחנו חייבים לוודא שאין אף 'שי' (מחבל) במרחב שיכול לאיים בירי ישיר על תושבי הצפון".

האלוף צור הציע מתווה נועז: "עלינו להחזיק בשטח בדרום לבנון כרצועת ביטחון עד שחיזבאללה יפורק מנשקו. במקביל, הדיפלומטיה הישראלית צריכה לעבוד לא רק מול ביירות, אלא לגייס את העולם לחיזוק ממשלת לבנון והצבא שלה, כדי שהם יהיו אלו שיוכלו להתמודד עם חיזבאללה בטווח הרחוק".