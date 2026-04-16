השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מבהיר כי אין בכוונתו לסגת מהקו אותו הוא מוביל בנוגע למינויים בכירים במערכת הביטחון ובמשטרה.

בציוץ שפרסם (חמישי) בחשבון הטוויטר שלו, הצהיר השר כי המדד המרכזי לפיו הוא פועל בבחירת בעלי תפקידים הוא מידת המחויבות שלהם ליישום מדיניות הממשלה והמשרד, כפי שעשה מאז כניסתו לתפקיד.

‏״אמשיך למנות לפי מי שמיישם את המדיניות כפי שעשיתי עד היום", צייץ בחשבונו ברשת החברתית X. "ואם היועצת תפריע נפוצץ את המשא ומתן״.

מוקדם יותר קבע בית המשפט העליון מתווה זמני המגביל את התערבות השר במינויי קצינים בכירים ובשימוש בכוח משטרתי, תוך מתן הוראה להמשך הידברות על נהלי העבודה.

המשמעות המיידית היא כי בג"ץ סירב להורות על פיטוריו של השר לביטחון לאומי למרות בקשת היועמש"ית, אך הורה בד בבד על הגבלות בתפקידו של איתמר בן גביר.

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ פרסם היום החלטה בעתירות הנוגעות לכהונת השר לביטחון לאומי, במסגרתה הטיל מגבלות משמעותיות על סמכויות השר.

השופטים קבעו כי מעתה "השר לא יתבטא בעניין הפעלת כוח משטרתית כלפי אזרחים, לרבות חקירות מתנהלות".

החלטה זו, עליה חתומים תשעה שופטי ההרכב בראשות הנשיא יצחק עמית, נועדה לטייב רכיבים במתווה העקרונות שבין הדרג המדיני למשטרה.

בנוגע למינויים בדרגות הבכירות, נקבע כי קידום קצינים מדרגת סנ"צ ומעלה בתחומי החקירות, אכיפת החוק וחופש הביטוי "ייעשה רק בהתאם להמלצת הספ"כ". ההחלטה מחייבת מתן הודעה של שבעה ימים מראש ליועצת המשפטית לממשלה, שתהא רשאית לחוות את דעתה על המינויים המתוכננים בטרם אישורם.

צעד זה מצמצם את מרחב התמרון של השר במינוי בעלי תפקידים רגישים במערכת אכיפת החוק.

במקביל, הורה בית המשפט ליועצת המשפטית לממשלה להגיש במעטפה סגורה את טיוטות הנהלים שהוחלפו בינה לבין נציגי השר עד ליום ה-19 באפריל. השופטים הורו כי "ראש הממשלה, השר והיועצת המשפטית לממשלה יבואו בדברים לצורך השלמת העבודה הנדרשת על טיוטות הנהלים". הצדדים נדרשים לעדכן את בית המשפט עד ל-3 במאי האם עלה בידם להגיע להסכמות או שמא נותרו מחלוקות הדורשות הכרעה.