תיעוד מתקרית הירי| צילום: צילום: רשתות חברתיות
תיעוד מתקרית הירי (צילום: רשתות חברתיות)
גבר ערבי-ישראלי נפצע באורח קשה מירי בעיר קלקיליה שבשטח הרשות הפלסטינית, לאחר שעל פי החשד הוזמן לצאת מביתו ונורה זמן קצר לאחר מכן.
לפי פרטי האירוע, הקורבן קיבל שיחת טלפון מאדם שביקש ממנו לצאת לרחוב, וכאשר עשה כן נפתחה לעברו אש והוא נפצע באורח קשה.
בתיעוד שפורסם מהתקרית נראה האיש כשהוא נופל על הרצפה מכאבים לאחר שנורה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים באזור.
כוחות המשטרה הפלסטינית פתחו בחקירת נסיבות הירי בניסיון לאתר את החשודים ולברר את הרקע לאירוע.
