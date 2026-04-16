הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: דוד והבה | צילום: נריה סעדה| צילום: צילומים וקרדיטים: ערוץ הכנסת | קרדיט מישל טרוני ודניס צ׳רקוב | עמוד האיקס של שר הביטחון ישראל כץ | באדיבות ערוץ 13 | עמוד האינסטגרם של חברת הכנסת קטי שטרית | עמוד האינסטגרם של חברת הכנסת מאי גולן
השבוע ניסה בג"ץ לפטר חברי כנסת מכהנים. מערכת 'החדשות הלא חשובות' מודיעה בכל תוקף: את יוסי עבדו, נכד ליוסף בן גורג'יה, לא יזיזו מכיסאו. תגובתו של שר התקשורת קרעי הייתה תמציתית: "לא בבית ספרנו".
הנה כל מה שבאמת (לא) חשוב שקרה השבוע:
קריאת שמע של עמית: השופט יצחק עמית, מצדו, ניצל את ההפסקות בבג"ץ לקריאת שמע של שחרית. לדעת יוסי הוא מחויב לשפר ולעבור לקריאת שמע על המיטה, כי הפעולה הורגת 120 אלף מזיקים בכל פעם, וזה הרבה יותר מההפגנות בקפלן.
מאי גולן, אלמוג והאריה שבפנים: לאחר שהוציאו את ח"כ מאי גולן מהאולם, היה למאי מה לומר. כלומר, כאילו, "מאי למימר". והיא נתנה הרצאת חיזוק ברחובה של עיר.
משטרת החיות: ח"כ אלמוג כהן, שלא הצליח לחזק את המשטרה הרגילה, עבר לחזק את משטרת החיות. מערכת החדשות מציעה שישלב בין השתיים ויחזק את אריה דרעי. האריה, הכוונה.
עובדים זרים בסינית שוטפת: ח"כ קטי שטרית הציעה להביא עובדים זרים. יוסי בעד, במיוחד כשיש עובדים זרים שמשלבים יהדות. הוכחה: עובדים זרים ברסלבים שלומדים שירי ברסלב.
כץ והדיונים של דיסטל: שר הביטחון ישראל כץ הורה להפציץ את לבנון עד נהר הליטני. נכנסים ויוצאים בכל רגע, בדיוק כמו היועמ"שים בדיונים בכנסת בהנחיית הח"כית גלית דיסטל.
טראמפ והפיצוץ של ביבי: הנשיא טראמפ הכריז שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ומוזר – אף אחד לא הוציא אותו מהאולם. ולגבי המשא ומתן לסיום המלחמה: ביבי דיווח על "פיצוץ", אבל לדעת כולם (גם האופוזיציה), הוא פשוט "נפלא".
פקקים, טילים וקללות: השגרה חזרה ואיתה הפקקים. מערכת החדשות ממליצה לא לקלל בשום מצב, גם אם אתם בפקק, וגם אם אתם מוכנים לטילים. תראו מה קרה לערבי שחטף טיל על הראש.
בנט והמילים החלולות: ח"כ בנט הכריז שזה לא ערב למילים חלולות. יוסי תוהה למה הוא אז אומר מילים חלולות ולא עושה שיעורי בית. תגובת קרעי: "לא בבית ספרנו".
לסיום: יוסי עבדו מזכיר שאנחנו ב-15 יום לעומר, ומברך בברכת חודש אייר טוב ושמח – "אני ה' רופאך".
