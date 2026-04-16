יוסי מגורש מבג"ץ, השופט עמית קורא שמע ועובדים זרים מצטרפים לברסלב | צפו

בזמן שבג"ץ מגרש חברי כנסת מהאולם, יוסי עבדו מכריז על מועמדותו לכנסת | שר הביטחון מפציץ את לבנון כמו שמוציאים אנשים מדיוני גלית דיסטל ונכנסים ויוצאים | פרק 16 של "החדשות הלא חשובות" (אולפן כיכר)

הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: דוד והבה | צילום: נריה סעדה (צילומים וקרדיטים: ערוץ הכנסת | קרדיט מישל טרוני ודניס צ׳רקוב | עמוד האיקס של שר הביטחון ישראל כץ | באדיבות ערוץ 13 | עמוד האינסטגרם של חברת הכנסת קטי שטרית | עמוד האינסטגרם של חברת הכנסת מאי גולן)

השבוע ניסה בג"ץ לפטר חברי כנסת מכהנים. מערכת 'החדשות הלא חשובות' מודיעה בכל תוקף: את יוסי עבדו, נכד ליוסף בן גורג'יה, לא יזיזו מכיסאו. תגובתו של שר התקשורת קרעי הייתה תמציתית: "לא בבית ספרנו".

הנה כל מה שבאמת (לא) חשוב שקרה השבוע:

קריאת שמע של עמית: , מצדו, ניצל את ההפסקות בבג"ץ לקריאת שמע של שחרית. לדעת יוסי הוא מחויב לשפר ולעבור לקריאת שמע על המיטה, כי הפעולה הורגת 120 אלף מזיקים בכל פעם, וזה הרבה יותר מההפגנות בקפלן.

מאי גולן, אלמוג והאריה שבפנים: לאחר שהוציאו את ח"כ מאי גולן מהאולם, היה למאי מה לומר. כלומר, כאילו, "מאי למימר". והיא נתנה הרצאת חיזוק ברחובה של עיר.

משטרת החיות: ח"כ אלמוג כהן, שלא הצליח לחזק את המשטרה הרגילה, עבר לחזק את משטרת החיות. מערכת החדשות מציעה שישלב בין השתיים ויחזק את . האריה, הכוונה.

עובדים זרים בסינית שוטפת: ח"כ קטי שטרית הציעה להביא עובדים זרים. יוסי בעד, במיוחד כשיש עובדים זרים שמשלבים יהדות. הוכחה: עובדים זרים ים שלומדים שירי ברסלב.

כץ והדיונים של דיסטל: שר הביטחון ישראל כץ הורה להפציץ את לבנון עד נהר הליטני. נכנסים ויוצאים בכל רגע, בדיוק כמו היועמ"שים בדיונים בכנסת בהנחיית הח"כית גלית דיסטל.

טראמפ והפיצוץ של : הכריז שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ומוזר – אף אחד לא הוציא אותו מהאולם. ולגבי המשא ומתן לסיום המלחמה: ביבי דיווח על "פיצוץ", אבל לדעת כולם (גם האופוזיציה), הוא פשוט "נפלא".

פקקים, טילים וקללות: השגרה חזרה ואיתה הפקקים. מערכת החדשות ממליצה לא לקלל בשום מצב, גם אם אתם בפקק, וגם אם אתם מוכנים לטילים. תראו מה קרה לערבי שחטף טיל על הראש.

והמילים החלולות: ח"כ בנט הכריז שזה לא ערב למילים חלולות. יוסי תוהה למה הוא אז אומר מילים חלולות ולא עושה שיעורי בית. תגובת קרעי: "לא בבית ספרנו".

לסיום: יוסי עבדו מזכיר שאנחנו ב-15 יום לעומר, ומברך בברכת חודש אייר טוב ושמח – "אני ה' רופאך".

מערכת 'החדשות הלא באמת חשובות' מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם! נתקלתם בסיפור הזוי? שלחו הודעות וסרטונים ישירות ליוסי עבדו

10
יפההההההההה משתפרים מרגע לרגע
אני
9
ואיי הסרטון עם הקללה ברכב וההפצצות זה אחד הדבריםםם לא הפסקתי לצחוק 😂😂😂
חחחחחחחחחח
8
תת רמה כרגיל
אני
7
פיצוץ
😅😅😅
6
נהדר. פאנצים במקום. הגשה עם סטייל יפה
הידוע
5
רדוד
אני
4
אורך מדוייק. פאנצים בין לבין טובים ממש יוסי אתה תותח!!!
יעל
3
וואי כמה צחקתי 😂😂 גדול
טלי
2
סתם משועממים....שב"ה יתחתן כבר!!!
שמואל
1
נהדרררררר אני אוהב את המשחקי מילים באמצע!
אלי

