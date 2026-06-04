אהרון ברק על השחתת בית סולברג: "בסוף זה מוביל לנתניהו"

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס אהרון ברק, שובר שתיקה ומגיב לראשונה בריאיון בלעדי לגליק ותמר בכאן חדשות לסערת השחתת ביתו של שופט העליון המכהן נעם סולברג. ברק מתח ביקורת חריפה על המפגינים, התריע מפני גלישה לאלימות פיזית נגד שופטים, וסימן את האחראים לטענתו למצב.

"ברגע שאתה מרגיש חופשי לפעול בבריונות מילולית באולם בית המשפט, אחר כך אתה יכול גם לפעול באלימות מילולית כלפי השופט", הזהיר ברק בסיום הריאיון. "אלימות מילולית הופכת במהרה גם לאלימות פיזית – כלפי רכושו, כלפי ביתו וכלפי השופט עצמו".

"אין להם חרדת א-לוהים בליבם"

בדבריו התייחס ברק להפגנה הסוערת שנערכה אמש מול ביתו של השופט סולברג במחאה על חוק הגיוס, והבהיר כי לדעתו נחצו כאן כל הקווים האדומים: "אנשים שאנחנו קוראים להם חרדים, אבל אין להם חרדת א-לוהים בליבם".

לדברי הנשיא לשעבר, אין מדובר באירוע מחאה לגיטימי:

"מחאה רגילה היא בהחלט חוקית, ולכל אדם יש זכות להפגין. אבל פה זאת לא מחאה רגילה. זאת מחאה שהיא עבירה פלילית. היא מכוונת לביתו של שופט בישראל, ולא סתם לביתו, אלא לפסיקתו – היא נועדה להשפיע על הפסיקה שלו".

החץ לראש הממשלה והתגובה לחסימת הרכב

כשנשאל מי נושא באחריות להידרדרות הזו, השיב ברק כי קשה להצביע על גורם יחיד: "זה לא מתחיל עם החרדים וזה לא נגמר עם החרדים. זה מתחיל באיש שחסם לי את הנסיעה ברכב, וממשיך באלה שבאולם בית המשפט מתפרעים".

עם זאת, ברק הפנה אצבע מאשימה ברורה גם לעבר המנהיגות הפוליטית, וטען כי שתיקתו של ראש הממשלה בעבר נתנה רוח גבית לבריונות:

"לא כל דבר הוא נתניהו, אבל כל דבר בסופו של דבר מוביל גם אליו. משום שהבריונות כלפיי, למשל, הוא לא גינה אותה. אני שמח שבבריונות נגד נעם סולברג הוא כן אמר שזה לא בסדר ושצריך לפעול במסגרת החוק כלפיה. אני מקווה שהפעם זה יעזור".

ברק נשאל גם על תקרית חסימת רכבו שלו על ידי פעיל הימין מרדכי דוד. הנשיא לשעבר הבהיר כי לא נרתע מהאירוע: "לכל צרה מתרגלים ומחכים לצרה הקשה ממנה. לא פחדתי. כמו שאמי הייתה אומרת: 'אם עברנו את היטלר, נעבור גם את זה'". הוא חתם את דבריו בקריאה נחרצת למערכת אכיפת החוק: "אסור להשלים עם הבריונות הזאת, היא בניגוד לחוק".