התיעודים מהבחירות הקודמות ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90, ערוץ כנסת, רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט להשאיר את תפקיד מבקר המדינה ריק, כך פורסם במהדורת כאן חדשות. ההחלטה מגיעה על רקע סירובו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד, כפי שהורה בית המשפט העליון לעשות.

בפורום ראשי הקואליציה נמסר כי הסוגיה תידון בהמשך, אך בסביבתו של ראש הממשלה מבהירים כעת כי לעת עתה לא יהיה מבקר מדינה. בהיעדר מבקר, לא יפורסמו דוחות ביקורת - צעד שעשוי להשפיע על הפיקוח הציבורי על פעולות הממשלה. עורך הדין מיכאל ראבילו, שנבחר לתפקיד בהצבעה שנפסלה על ידי בג"ץ, הודיע מצדו כי לא ייכנס לתפקיד בניגוד לפסיקה. ראשי מפלגות הקואליציה הצהירו כי אין להישמע לפסק הדין, ויצרו מצב חסר תקדים של התנגשות בין הרשויות. תצהיר השכל: "נדרשנו לתעד את ההצבעה" הפיגוע החריג בחוות גלעד: השייח' של הכפר חטף את הנשק מהרבש"צ | יהודי נרצח ושלושה נוספים נפצעו כיכר השבת | 10:28 ההתפתחות מגיעה לאחר שחברת הכנסת שרן השכל מסיעת תקווה חדשה הגישה לבג"ץ תצהיר משפטי חריף. בתצהיר, שנחתם בפני עורך דין, חשפה השכל כי במהלך סבב ההצבעה החוזר למבקר המדינה, התבקשו חברי סיעתה לתעד את הצבעתם ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. "במסגרת סבב ההצבעה החוזר, נדרשו חברי סיעת תקווה חדשה לתעד את הצבעתם באמצעות צילום וידאו של עצמם ולהציג את התיעוד לראש הממשלה, חבר סיעת הליכוד, כראיה לאופן הצבעתם", כתבה השכל בתצהיר. עוד ציינה כי לסיעתה לא הייתה אפשרות להביע עמדה עצמאית בנושא, וההחלטה של הליכוד נכפתה עליהם. חברי כנסת מהליכוד אכן תיעדו את עצמם מצביעים לעו"ד ראבילו, שלבסוף נבחר בהצבעה שבג"ץ פסל מאוחר יותר. השופטים קבעו כי תיעוד ההצבעה פגע בחשאיותה, דבר שמחייב את ביטול ההצבעה ואת קיומה מחדש.

שרן השכל ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בג"ץ הורה - הקואליציה מתנגדת

בית המשפט העליון הורה בתחילת החודש לקיים את הבחירות החוזרות, בהחלטה שהתקבלה פה אחד בהרכב של חמישה שופטים. לפי פסק הדין, תיעוד ההצבעה על ידי כמה חברי כנסת מהקואליציה פגע בחשאיות ההצבעה, דבר שלדברי השופטים מחייב את ביטול ההצבעה ואת קיומה מחדש.

אחרי הפסיקה, קיימו בסביבתו של ראש הממשלה שיחות עם ראבילו ועם יושב ראש הכנסת אוחנה על האפשרויות שבידיהם. בסביבתו של נתניהו לא רוצים להביא למשבר חוקתי בשל הסוגייה, ומצד שני לא רוצים לומר שיצייתו לפסיקת בג"ץ בכל מחיר.

בכאן חדשות פורסם כי בליכוד העריכו לאחר הפסיקה שיהיה קושי להשיג מחדש את הרוב הדרוש בבחירות החוזרות. הערכה זו, לצד הלחץ הפוליטי מצד ראשי הקואליציה, הובילה כנראה להחלטה להשאיר את התפקיד ריק.

קריאות להתעלם מפסק הדין

שר המשפטים יריב לוין קרא בימים האחרונים שלא לציית לפסק הדין של בג"ץ. "אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה", מסר לוין בריאיון לרדיו קול ברמה. "עו"ד ראבילו צריך פשוט להיכנס לתפקידו", הוסיף.

מנגד, היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, הוציאה חוות דעת כי על הכנסת לציית לבג"ץ ולקיים בחירות חוזרות "בהקדם האפשרי" - כלומר בתוך שבועיים. בחוות הדעת נכתב כי אף אם מועד הבחירה יחול במהלך הפגרה, על יו"ר הכנסת לכנס ישיבה מיוחדת לשם הבחירה.

ההחלטה להשאיר את התפקיד ריק מעמיקה את המשבר החוקתי בין הרשויות, ומעלה שאלות לגבי יכולת הפיקוח הציבורי על פעולות הממשלה בהיעדר מבקר מדינה מכהן.