נערכים לבחירות: עימות חריג נרשם היום (שני) בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, במהלך דיון מיוחד שעסק בהיערכות מערכת הביטחון לקראת הבחירות לכנסת ה־26.

בדיון השתתפו ראש השב”כ דוד זיני, יו”ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג, ראש מערך הסייבר הלאומי, ונציגי המטה לביטחון לאומי וצה”ל.

בפתח הדיון הזהיר יו”ר הוועדה, ח”כ בועז ביסמוט, מפני ניסיונות של איראן להשפיע על מערכת הבחירות.

“איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות לחזית נוספת”, אמר ביסמוט. “מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל. גופי הביטחון נדרשים להיערך גם לתרחיש של פגיעה פיזית בנבחרי ציבור, ובראשם ראש הממשלה. קיים לכך חשש ממשי. הכתובת על הקיר”.

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אלא שעיקר העימות בדיון נסב סביב ביקורתו של ביסמוט על ועדת הבחירות המרכזית. לדבריו, “שורת המינויים התמוהים שנעשתה בוועדת הבחירות המרכזית מעוררת שאלות ומחייבת הסברים”.

יו”ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, השיב לביקורת ואמר: “הופתעתי קצת מהדברים. אנחנו ערים לפרסומים המטרידים בנוגע למינויים ובודקים את עצמנו. כל המינויים שנעשו לאחרונה מוכיחים את עצמם השכם וערב. בתור יושב ראש אני מרגיש שאני סומך עליהם”.

ביסמוט לא קיבל את הדברים והשיב לסולברג: “אני מופתע שאתה מופתע. במהלך הדיון נעבור על שורה של מינויים, ואתה תראה שהדברים לא נאמרו סתם. הכול מגובה וממוסמך”.

הדיון נמשך בשעה זו, כשברקע ההיערכות הביטחונית והאזרחית למערכת הבחירות הקרובה, לצד הביקורת שמתח יו”ר ועדת החוץ והביטחון על הליך המינויים בוועדת הבחירות המרכזית.