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"הכתובת על הקיר"

עימות חריג בוועדת החוץ והביטחון: ביסמוט תקף את המינויים בוועדת הבחירות

בדיון מיוחד על היערכות מערכת הביטחון לבחירות לכנסת ה־26, הזהיר יו”ר ועדת החוץ והביטחון ח”כ בועז ביסמוט כי “איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות לחזית נוספת”, ומתח ביקורת על שורת מינויים בוועדת הבחירות המרכזית | יו”ר הוועדה, השופט נעם סולברג, השיב: “אני סומך עליהם” (פוליטי, ביטחוני)

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העימות בוועדה
העימות בוועדה| צילום: צילום: דוברות הוועדה

נערכים לבחירות: עימות חריג נרשם היום (שני) בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, במהלך דיון מיוחד שעסק בהיערכות מערכת הביטחון לקראת הבחירות לכנסת ה־26.

בדיון השתתפו ראש השב”כ דוד זיני, יו”ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג, ראש מערך הסייבר הלאומי, ונציגי המטה לביטחון לאומי וצה”ל.

בפתח הדיון הזהיר יו”ר הוועדה, ח”כ בועז ביסמוט, מפני ניסיונות של איראן להשפיע על מערכת הבחירות.

“איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות לחזית נוספת”, אמר ביסמוט. “מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל. גופי הביטחון נדרשים להיערך גם לתרחיש של פגיעה פיזית בנבחרי ציבור, ובראשם ראש הממשלה. קיים לכך חשש ממשי. הכתובת על הקיר”.

אלא שעיקר העימות בדיון נסב סביב ביקורתו של ביסמוט על ועדת הבחירות המרכזית. לדבריו, “שורת המינויים התמוהים שנעשתה בוועדת הבחירות המרכזית מעוררת שאלות ומחייבת הסברים”.

יו”ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, השיב לביקורת ואמר: “הופתעתי קצת מהדברים. אנחנו ערים לפרסומים המטרידים בנוגע למינויים ובודקים את עצמנו. כל המינויים שנעשו לאחרונה מוכיחים את עצמם השכם וערב. בתור יושב ראש אני מרגיש שאני סומך עליהם”.

ביסמוט לא קיבל את הדברים והשיב לסולברג: “אני מופתע שאתה מופתע. במהלך הדיון נעבור על שורה של מינויים, ואתה תראה שהדברים לא נאמרו סתם. הכול מגובה וממוסמך”.

הדיון נמשך בשעה זו, כשברקע ההיערכות הביטחונית והאזרחית למערכת הבחירות הקרובה, לצד הביקורת שמתח יו”ר ועדת החוץ והביטחון על הליך המינויים בוועדת הבחירות המרכזית.

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2
אם השופט סולברג 'סומך עליהם' אז הכל בסדר הכל חוקי הכל הגיוני אבל אם ישנם בעיות ואי סדרים ויש כאלו במינויים ההזויים אז הכל עורבא פרח כי השופט סומך עליהם אין חוק אין וועדות אין סדרים השופט סומך עליהם הבנתם?
משה
1
סולברג הוא הרשות המחוקקת והרשות השופטת והרשות המבצעת
מני

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