כיכר השבת
התפתחות דרמטית

התמורה של איראן להפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה: מצר הורמוז נפתח לחלוטין; מחירי הנפט צוללים

שעות ספורות לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש בלבנון שאותה הוביל נשיא ארה"ב, שר החוץ האיראני הודיע על פתיחת מצר הורמוז לשיט מסחרי | המהלך הוביל לצניחה מיידית של כעשרה אחוזים במחירי הנפט בעולם | במקביל, דונלד טראמפ משדר אופטימיות זהירה לקראת הסכם כולל מול טהרן, חושף כי האיראנים הסכימו למסור את האורניום המועשר שברשותם, ומברך על מה שהוא מגדיר כיום היסטורי עבור מדינת לבנון (אקטואליה)

11תגובות

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הודיע היום כי פותחת לחלוטין את מצר הורמוז האסטרטגי למעבר של כל כלי השיט המסחריים. בהודעה שפרסם ברשת אקס הבהיר עראקצ'י כי הצעד מגיע בהתאם להפסקת האש בלבנון, וכי המעבר החופשי יתאפשר למשך יתרת תקופת הפסקת האש בנתיב שתואם מראש.

נשיא ארה"ב, , מיהר לברך על המהלך, שיתף את הבשורה ברשת החברתית שלו, והודה לאיראנים.

בהמשך הבהיר טראמפ כי המצור על איראן נשאר למרות פתיחת מצר הורמוז. לדבריו, "מצר הורמוז פתוח לחלוטין ומוכן לעסקים ולמעבר מלא, אך המצור הימי יישאר בתוקף מלא בכל הנוגע לאיראן בלבד, עד שהעסקה שלנו עם איראן תושלם ב-100%. תהליך זה אמור להתנהל במהירות רבה, שכן רוב הנקודות כבר נדונו".

ההכרזה הדרמטית הובילה לתגובת שרשרת מיידית בשוק האנרגיה העולמי, כאשר מחירי הנפט צללו בחדות. חבית מסוג קרוד ירדה בכעשרה אחוזים ונסחרת סביב שמונים וחמישה דולרים, בעוד חבית מסוג ברנט רשמה ירידה של כמעט תשעה אחוזים למחיר של תשעים דולרים.

המחווה האיראנית מגיעה על רקע המשא ומתן המתנהל מול ארצות הברית, כאשר הפסקת האש הנוכחית בין המדינות אמורה לפקוע ביום רביעי הבא, עשרים ושניים באפריל.

עם זאת, הנשיא טראמפ שידר אתמול אופטימיות רבה לגבי המשך המגעים, ורמז כי ייתכן שאף לא יהיה צורך בהארכת הפסקת האש לנוכח ההתקדמות המהירה.

טראמפ חשף פרטים דרמטיים מתוך חדרי המשא ומתן, וטען כי לארצות הברית יש התחייבות מאיראן שלא תפתח נשק גרעיני למשך יותר מעשרים שנה. לדבריו, האיראנים הסכימו כמעט לכל הדרישות, כולל ויתור ומסירה של האורניום המועשר שברשותם.

הנשיא האמריקני הוסיף כי ייתכן שפגישת משא ומתן נוספת תתקיים כבר בסוף השבוע, וציין כי הוא שוקל לטוס לבירת פקיסטן, איסלאמאבאד, במקרה של חתימה על הסכם סופי לסיום המלחמה.

עם זאת, הוא הבהיר נחרצות כי אם לא תושג עסקה, הכוחות יחזרו להילחם. בכנס בלאס וגאס אף ציין כי המלחמה מול איראן מתקדמת מצוין ואמורה להסתיים בקרוב.

במקביל לזירה האיראנית, תשומת הלב העולמית נשואה גם ללבנון, שם נכנסה אמש בחצות לתוקף הפסקת אש, מהלך שטראמפ דחף אליו והוביל להסכמה מצד ישראל. הנשיא האמריקני סיפר כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם נשיא לבנון ג'וזף עאון, והגדיר את ההתפתחויות כמרגשות מאוד.

טראמפ הצהיר כי בכוונתו להיפגש עם שני המנהיגים ואף לערוך ביקור בלבנון בזמן הנכון. בהתייחסו לארגון הטרור חיזבאללה, שיגר טראמפ מסר, כשהביע תקווה שפעילי הארגון יתנהגו יפה במהלך פרק הזמן הקריטי הזה. הוא הדגיש כי אם חיזבאללה ינצור את נשקו ולא יהיה יותר הרג, זה יהיה רגע נהדר עבורם ועבור האזור כולו שזקוק לשלום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

10
בושה שטראמפ מנהל לנו את המדינה
סבלנו סתם
קודם כל ה' מנהל אותנו... דבר שני ב"ה שטראמפ הצינור ולא הנהגת המדינה הרקובה שלנו. אם אכן טראמפ הצליח להגיע להסכם שהאיראנים יעבירו את כל החומר המועשר וגם לא יעשירו במשך 20 שנה, זה הישג אדיר, שצריך לברך עליו
יהודי
9
ה' ילחם לכם ואתם תחרישון אין אמונה בגויים אבל יש אמונה בבורא עולם בשורות טובות
סעדיה
8
אני מכיר את המנטליות שלהם מהבית הם עושים לכם 'טארוף' (נימוס מזויף) בזמן שהם מכינים את הסכין מאחורי הגב. פתיחת הורמוז זה תרגיל הונאה אל תהיו פראיירים צריך להפציץ את הכורים עכשיו כשחצי עולם איתנו אל תתנו להם לנשום
מנצור
7
נחיה ונראה אם טיל אחד נופל פה צריך להחריב את ביירות בלי חשבון הפעם
תושב קריית שמונה
6
הסכם זה לחלשים הכרעה זה לגיבורים צה"ל אל תסתכלו על הפוליטיקאים,תמשיכו לכתוש
יהודה
5
וואו, הנפט ירד ב-10 אחוז? סוף סוף אני יכול למלא טנק דלק ולנסוע בראש שקט למקלט תודה לאיראנים על המחווה ההומניטרית בזמן שהם מתכננים את סוף העולם
אריק
4
אל תסתנוורו מהנפט הדם של הילדים שלנו לא נמדד בדולרים אם לא נוריד את הראש של הנחש בטהרן עכשיו כשהם בפינה אנחנו נשלם בריבית דריבית בעוד שנתיים. ממשלה יקרה צה"ל חזק אל תעצרו תנו להם מכה שתיכתב בספרי ההיסטוריה
נתן
3
סיפורים סיפורים .... איראן עוד 5 שנים תחזור ואפילו יותר חזקים
שינדלר
2
"התחייבות מאיראן". עכשיו אני רגוע. ומה ז"א פתיחה מיידית של המיצרים, חשבתי יש שם מוקשים, לא? מישהו צריך להוציא אותם מהים. איזה קשקושים.
משה
1
אז טראמפ בעצם אומר טוב עוד 20 שנה אני גם ככה קרוב ל120 שלי (וגם ביבי) אחלה זמן לפיצוץ גרעיני חחחח
אלעד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר