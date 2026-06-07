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תגובה מפתיעה

"אנחנו אוהבים אותך ביבי": עיתונאי איראני הודה לנתניהו על התקיפה 

אומיד דאנא, עיתונאי איראני מזוהה עם האופוזיציה, פרסם הודעת תודה לנתניהו | ההודעה פורסמה בעקבות התקיפה הישראלית ברובע הדאחייה (בעולם)

התקיפה בדאחייה היום (צילום: לפי סעיף 27א)

תגובה מפתיעה ובלתי שגרתית התפרסמה היום (ראשון) בעקבות התקיפה הישראלית ברובע הדאחייה שבביירות. העיתונאי האיראני אומיד דאנא, המזוהה עם האופוזיציה האיראנית, פרסם הודעה חריגה בה הוא מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו על התקיפה.

"ביבי היקר, אנחנו אוהבים אותך ומודים לך על הפעולה הנחושה שביצעת בביירות", כתב דאנא בפרסום שעורר תשומת לב רבה ברשתות החברתיות. ההודעה מגיעה על רקע המתיחות הגוברת בין ישראל לאיראן ושלוחיה באזור.

כזכור, לראשונה מאז הפסקת האש עליה הכריז בשבוע שעבר , ישראל תקפה היום ברובע הדאחייה שבביירות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ הודיעו כי התקיפה בוצעה בתגובה לירי לעבר שטח ישראל ולפגיעה בלוחמים הפועלים בדרום .

התקיפה היוותה אמירה משמעותית מצד ישראל, במיוחד לאור האזהרות האיראניות כי תקיפה בביירות תגרור תגובה כלפי ערי ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: שאטרסטוק)

איומים איראניים חריפים

בעקבות התקיפה, שיגר בכיר בפרלמנט האיראני איום חריף במיוחד כלפי ישראל. אברהים רזאי, דובר ועדת החוץ והביטחון של המג'לס, הבטיח כי התגובה למה שכינה "התוקפנות הציונית" תהיה נחרצת וכואבת.

"לתקיפת המשטר הציוני בדאחייה נשיב תגובה נחרצת וכואבת", כתב רזאי ברשת החברתית X. "את הכלב המשוגע הזה יש לאלף ולהחזיר למקומו. הלילה ראו את השמיים של השטחים הכבושים", הוסיף.

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