נתניהו: "שואלים אותי: ׳מה עשינו בצפון׳. הנה התשובה שלי"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס להסכם הפסקת האש הזמנית מול לבנון, והסביר כי המהלך מתבצע לבקשתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במטרה לקדם פתרון מדיני. נתניהו פירט את ההישגים הצבאיים של צה"ל בחזית הצפונית, בהם השמדת הרוב המוחלט של מערך הרקטות (חדשות)

(צילום: Shalev Shalom/POOL)

ראש הממשלה פנה היום לאזרחי ישראל בהצהרה מיוחדת, בה התייחס בהרחבה להסכם הפסקת האש הזמנית שנכנס לתוקפו בחזית הצפונית.

נתניהו הסביר כי ההחלטה התקבלה בתיאום הדוק עם ארצות הברית ואמר: "לבקשת ידידי , שאיתו שינינו את המזרח התיכון והבאנו הישגים אדירים, הסכמנו להפסקת אש זמנית ב. לבקשתו, ניתן הזדמנות לקדם פתרון מדיני וצבאי משולב עם ממשלת לבנון".

בהמשך דבריו, ביקש ראש הממשלה לסכם את פועלו של צהל בחודשי הלחימה ולהשיב לביקורות. "שואלים אותי: 'מה עשינו בצפון' והתשובה שלי: הבאנו הישגים כבירים", אמר נתניהו.

"היו שני איומים מלבנון - איום קרוב ואיום רחוק: האיום הקרוב - חדירת אלפי מחבלים לשטחנו וירי נ״ט ליישובינו. והאיום הרחוק, שנסראללה בנה אותו במשך שנים - ירי של 150,000 טילים ורקטות שנועדו להחריב את ערי ישראל. את שני האיומים האלה הסרנו".

על מנת להמחיש את השינוי האסטרטגי בשטח, פירט נתניהו את היערכות הכוחות החדשה בגבול: "עכשיו תראו מה עשינו: יצרנו לראשונה רצועת ביטחון עמוקה לאורך כל גבול הצפון. לא רק בלבנון; לאורך כל גבול הלבנון עד החרמון, דרך רמת הגולן ועד הירמוך. הם רצו להקיף אותנו בטבעת אש, אנחנו עשינו טבעת ביטחון".

הוא הוסיף כי "הרצועה הזו מסירה לחלוטין את האיום הקרוב של פלישה וירי נ״ט. צה״ל יושב שם - בקו הצהוב - כדי להמשיך להגן מפני האיום הקרוב".

באשר לפגיעה בארגון הטרור עצמו, מנה ראש הממשלה את המכות הדרמטיות שהונחתו עליו והצהיר: "ולגבי האיום הרחוק - השמדנו 90% ממאגרי הטילים והרקטות שבנה נסראללה. חיסלנו את נסראללה עצמו. הדהמנו אותם בביפרים. חיסלנו אלפי מחבלים. של היום הוא צל של עצמו לעומת ימי הרהב של נסראללה".

(צילום: לע"מ)

לצד ההישגים, נתניהו הבהיר לציבור כי המערכה לא תמה. "אבל אני אומר ביושר: עדיין לא סיימנו את המלאכה. יש דברים שאנחנו מתכננים לעשות מול איום הרקטות שנשארו ונגד איום הרחפנים, ולא אפרט", אמר.

הוא הדגיש את החזון להמשך: "אבל יש לנו גם יעד נוסף והוא פירוק חיזבאללה. ולכן אני אומר לכם שוב ביושר: זה לא יושג מחר. זה דורש מאמץ מתמשך, סבלנות ואורך רוח, וזה דורש ניווט מושכל בשדה המדיני".

את דבריו חתם ראש הממשלה בחשיפה היסטורית על המגעים המדיניים ובמסר של תקווה לתושבי הצפון המפונים. "ואני מזכיר לכם - בפעם הראשונה מזה 43 שנים, נציגי מדינת ישראל מדברים ישירות עם נציגי מדינת לבנון. הדרך לשלום עוד ארוכה, אבל התחלנו בה", אמר נתניהו. הוא סיכם באומרו: "ידנו האחת אוחזת בנשק, ידנו השנייה מושטת לשלום. בדרך זו או אחרת נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, ובעזרת השם נעשה ונצליח".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
הבטחות של טרוריסטים שוות פחות מהנייר שהן כתובות עליו. רק נוכחות צבאית קבועה ודורסנית תביא את השקט האמיתי
איתי
TRUMP חושב רק על לבנון, אבל קודם הוא חייב לפרק את חיזבאללה מנשקו...; כבר ראינו שזה תמיד פירוק נשק מזויף... חה חה חה...
מרדכי היהודי
11
לא עלינו לארץ כדי לחכות לטראמפ. צה"ל חזק תנו להם מכה קטלנית שלא יקומו ממנה מאה שנה
שמשון
10
דיבורים עם לבנון? זה שוחד של שקט זמני צריך להגיב בחומרה על כל רחפן למחוק להם את התשתיות ולהבהיר להם שבעל הבית השתגע
ניסים
9
הבעיה היא איראן לא לבנון .... איראן זה ראש הנחש והוא כרגע מסתובב חופשי.
שינדלר
8
כל יום הצהרה חדשה...
יוני
7
בקיצור מצד המנהיגים מה שהיה הוא שיהיה. השם ירחם על כולנו וישלח לנו גאולת אמת בקרוב ממש. חבל על הסבל שהיה להיכנע עבור קצת שקט היה אפשר בהתחלה.
מאיר
6
אין לך שום תשובה. הכל בלה בלה. שום פרוק שום דבר יותר פרקו אותך ואת ישראל. חבל מאד מאד השמאל יעלה. הדישדושים האלה לא טובים.
אניטה
5
ביבי ׳עאשתידק׳ (יישר כוחך). הבאת להם מכה בראש שלא ישכחו. כמו שטיפלנו בסדאם חוסיין ככה נטפל בכל מי שיקום עלינו ה' ישמור את החיילים המתוקים שלנו
עזרא
4
מול עמלק לא עושים הסכמים צריך למחוק את זכר חיזבאללה עד הסוף ארדוף אויבי ואשיגם רק כוח הם מבינים ורק כוח יביא שקט לא לעצור עד הניצחון המוחלט
זלמן
3
יבוא טראמפ יבוא צ'רלי העיקר שהחיזבאללה האלה יאכלו 'בורקס' של עופרת מי שמתעסק מתחרדש
חנוכה

