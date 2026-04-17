נתניהו: "שואלים אותי: ׳מה עשינו בצפון׳. הנה התשובה שלי"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה היום לאזרחי ישראל בהצהרה מיוחדת, בה התייחס בהרחבה להסכם הפסקת האש הזמנית שנכנס לתוקפו בחזית הצפונית.

נתניהו הסביר כי ההחלטה התקבלה בתיאום הדוק עם ארצות הברית ואמר: "לבקשת ידידי הנשיא טראמפ, שאיתו שינינו את המזרח התיכון והבאנו הישגים אדירים, הסכמנו להפסקת אש זמנית בלבנון. לבקשתו, ניתן הזדמנות לקדם פתרון מדיני וצבאי משולב עם ממשלת לבנון".

בהמשך דבריו, ביקש ראש הממשלה לסכם את פועלו של צהל בחודשי הלחימה ולהשיב לביקורות. "שואלים אותי: 'מה עשינו בצפון' והתשובה שלי: הבאנו הישגים כבירים", אמר נתניהו.

"היו שני איומים מלבנון - איום קרוב ואיום רחוק: האיום הקרוב - חדירת אלפי מחבלים לשטחנו וירי נ״ט ליישובינו. והאיום הרחוק, שנסראללה בנה אותו במשך שנים - ירי של 150,000 טילים ורקטות שנועדו להחריב את ערי ישראל. את שני האיומים האלה הסרנו".

על מנת להמחיש את השינוי האסטרטגי בשטח, פירט נתניהו את היערכות הכוחות החדשה בגבול: "עכשיו תראו מה עשינו: יצרנו לראשונה רצועת ביטחון עמוקה לאורך כל גבול הצפון. לא רק בלבנון; לאורך כל גבול הלבנון עד החרמון, דרך רמת הגולן ועד הירמוך. הם רצו להקיף אותנו בטבעת אש, אנחנו עשינו טבעת ביטחון".

הוא הוסיף כי "הרצועה הזו מסירה לחלוטין את האיום הקרוב של פלישה וירי נ״ט. צה״ל יושב שם - בקו הצהוב - כדי להמשיך להגן מפני האיום הקרוב".

באשר לפגיעה בארגון הטרור עצמו, מנה ראש הממשלה את המכות הדרמטיות שהונחתו עליו והצהיר: "ולגבי האיום הרחוק - השמדנו 90% ממאגרי הטילים והרקטות שבנה נסראללה. חיסלנו את נסראללה עצמו. הדהמנו אותם בביפרים. חיסלנו אלפי מחבלים. חיזבאללה של היום הוא צל של עצמו לעומת ימי הרהב של נסראללה".