כיכר השבת
דרמה במצר

"אם תזוזו נפתח באש": איראן טוענת שהבריחה שולת מוקשים אמריקאית

יו״ר הפרלמנט האיראני הדגיש כי “מצר הורמוז נמצא בשליטת הרפובליקה האסלאמית" | לדבריו, בטהרן ראו בניסיונות אמריקאיים לפנות מוקשים במצר “הפרה של הפסקת האש”, והמצב היה קרוב להסלמה (בעולם)

ספינת מלחמה, אילוסטרציה

מוחמד באקר קאליבאף, יו״ר הפרלמנט של איראן, סיפר על מגעים שהתנהלו מאחורי הקלעים עם ותיאר עימות מתוח שכלל שולה מוקשים אמריקאי במהלך שיחות שהתקיימו באסלאמאבאד.

קאליבאף טען כי נציגים איראנים התעמתו ישירות עם המשלחת האמריקאית סביב תנועות ימיות במצר הורמוז. הוא הדגיש כי “המצר נמצא בשליטת הרפובליקה האסלאמית”, יממה לאחר ש הכריזה על סגירה מחודשת של המצר עד להסרת המצור הימי של ארה"ב.

לדבריו, בטהרן ראו בניסיונות אמריקאיים לפנות מוקשים במצר “הפרה של הפסקת האש”, והמצב היה קרוב להסלמה.

“אמרתי למשלחת האמריקאית שאם שולת המוקשים שלהם תזוז אפילו מעט מהמיקום שלה, אנחנו בהחלט נירה עליה. הם ביקשו 15 דקות כדי להעביר הוראה לחזור לאחור – וכך עשו”, טען יו"ר הפרלמנט.

עוד אמר כי “האמריקאים מכריזים כבר כמה ימים על מצור. זו החלטה מגושמת וטיפשית”.

בינתיים, בישראל דרוכים לאפשרות של חידוש הלחימה נגד איראן, במקרה שהמגעים בין האמריקנים לאיראנים יקרסו.

2
נגמר בהן הם בין הזמנים. תרגישו חופשי לחדש את הלחימה, יש לנו את ברכת התורה.
אדיר
1
שיקרסו כבר
שיקרסו

