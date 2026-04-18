כיכר השבת
המשבר בהפסקת האש

"המלחמה עם איראן עשויה להתחדש": התייעצות חירום בבית הלבן לאחר הסגירה של מצר הורמוז

איראן סגרה שוב את מצר הורמוז פחות מיממה לאחר פתיחתו • טראמפ זעם ואמר: "הם מנסים להתחכם" • בכיר אמריקני: "אם לא תהיה פריצת דרך עוד היום, המלחמה מול איראן עשויה להתחדש כבר בקרוב" | המתיחות מגיעה לשיא - כל הפרטים (בעולם)

14תגובות
מטוסי אפאצ'י מדגם AH-64 טסים מעל מיצר הורמוז, אתמול (צילום: סנטקום)

התייעצות ביטחונית דחופה ומכרעת התקיימה הערב (מוצאי שבת) בבית הלבן, בעקבות ההסלמה החמורה במשבר סביב מצר הורמוז והחלטת איראן לסגור אותו שוב למעבר. המתיחות בין המעצמות מגיעה לשיא, כאשר ב מזהירים מפני השלכות הרות אסון ואינם שוללים תגובה צבאית.

בכיר אמריקני מסר הערב בשיחה עם עיתונאים: "אם לא תהיה פריצת דרך משמעותית עוד היום, המלחמה עשויה להתחדש בימים הקרובים ממש". הדברים מגיעים על רקע הערכת מצב מחודשת שנערכה בבית הלבן, שלושה ימים בלבד לפני תום מועד הפסקת האש.

מימין מצר הורמוז בתמונת לווין, משמאל הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

"הם מנסים להתחכם"

כזכור, רק אתמול טען הנשיא טראמפ כי הסכם נמצא "מעבר לפינה", אולם הצעדים האחרונים של הביכו את הממשל האמריקני. מוקדם יותר היום, עלתה המתיחות שלב נוסף כאשר איראן החליטה לסגור את מצר הורמוז, פחות מיממה לאחר ששר החוץ עראקצ'י בישר על פתיחתו המחודשת.

מפקדת החירום האיראנית "ח'אתם אל-אנביאא'" הודיעה כי השליטה במצר חוזרת לידי הכוחות האיראנים וכי המעבר בו ייפסק לחלוטין עד לסיום סופי של המלחמה. לא נותר חייב והגיב בחריפות בבית הלבן: "הם מנסים להתחכם. הם רצו לסגור שוב את המצר, אבל הם לא יכולים לסחוט אותנו".

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

למרות הטון התוקפני, בתשובה לשאלות עיתונאים מאוחר יותר, ניסה טראמפ לשדר אופטימיות זהירה: "יש לנו שיחות טובות מאוד עם איראן, זה מתקדם טוב. יהיה לנו עוד מידע עד סוף היום. אנחנו מדברים איתם".

תוכנית אמריקנית: השתלטות על מכליות

הערב דווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי צבא אינו מסתפק בהצהרות, ומתכנן להשתלט באופן פעיל על מכליות נפט הקשורות לאיראן במצר הורמוז, כבר בימים הקרובים. צעד זה, אם ימומש, עלול להוביל לעימות ישיר ומסוכן בין הצי האמריקני לכוחות משמרות המהפכה.

על פי הדיווחים, המו"מ הקדחתני נמשך בערוצים שונים. רמטכ"ל פקיסטן שוהה בימים האחרונים באיראן ומנהל משם את המגעים בין וושינגטון לטהראן, כאשר הנשיא טראמפ עצמו עלה כמה פעמים על קו הטלפון והשתתף בשיחות.

משחתת במצרי הורמוז (צילום: סנטקום)

התקדמות בנושא הגרעין

באיראן טענו היום כי ארצות הברית הגישה הצעות חדשות וכי הן נבחנות כעת. מקור המעורב בפרטים סיפר כי למרות ההסלמה המחריפה בשטח, דווקא נרשמה התקדמות מסוימת במשא ומתן בנושא העשרת האורניום ומאגר האורניום המועשר שברשות איראן.

על פי דיווחים קודמים, במוקד המגעים עומדת הצעת פשרה ולפיה איראן תוותר על מאגר האורניום המועשר שלה בתמורה להפשרת כעשרים מיליארד דולר מכספים איראניים מוקפאים ברחבי העולם. עם זאת, עדיין נותרו פערים משמעותיים בין הצדדים.

נכון לשעה זו, אין מועד שנקבע לפגישה רשמית נוספת בין נציגי איראן וארצות הברית, והעולם כולו נושא עיניים לבית הלבן בציפייה למוצא פיו של הנשיא טראמפ "עד סוף היום".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

10
פשוט קישקוש איראן מהתלת שוב ושוב בטראמפ שמרגיש מנצח בלי שום סיבה
משה
9
זכותו של מרן זיע"א תגן עלינו ה' יפר עצתם ויקלקל מחשבתם וכל קרני רשעים אגדע העיקר זה האחדות של עם ישראל
מרדכי
8
מעניין לראות את הדינמיקה בין פקיסטן לאיראן בסוף, הכל אינטרסים כלכליים אבל כיהודים אנחנו יודעים שאין עוד מלבדו וכל הפוליטיקה הזו היא רק תפאורה
קובי
7
שינסו אותנו מחכים להם במצר ביבשה ובאוויר הפעם זה לא ייגמר בסיפורים זה ייגמר בזה שלא תהיה איראן פקודת אש זוז
גולנצ'יק
6
הגיע הזמן להפסיק עם הדיבורים ולעבור למעשים איראן היא סרטן שצריך לכרות בלי הרדמה. נתניהו, אל תהיה חלש תמחק להם את הכורים תטביע להם את הצי ותראה לעולם שעם ישראל וארצות הברית לא מתקפלים מול חבורה של מחבלים עם שמלות מלחמה עכשיו ועד הסוף המוחלט
פנחס
ממליץ שכבודו ימונה כיועץ לראש הממשלה.
נתן
קל לצחוק מהמקלדת אבל ההיסטוריה מוכיחה שמי שמתייחס לאיומים קיומיים כאל קישקוש מוצא את עצמו מופתע כשכבר מאוחר מדי עדיף יועץ שרוצה להכריע את האויב מאשר יועצים שממשיכים למכור לנו שקט מדומה בזמן שהחבל סביב הצוואר מתהדק
אשר
5
כשיש מלחמת מצווה מול עמלק הפרסי אין מקום לרחמנות צריך להחריב את טהרן ולהפוך אותה לעיי חורבות תמחה את זכר עמלק עכשיו
שמעיה
4
הקב"ה מקשה את ליבם כדי שיגמרו את המלאכה ולא יעצרו באמצע
אבי
3
יפה שטראמפ מאמין ליצר הרע 😉
חסוי
2
60 שנה ארצות הברית לא ניצחה במלחמות ולכן ככה זה נראה שישראל בכלל מדינת חסות
שינדלר
1
טראמפ פחדן. נמושה. מגעיל. רק מסבך אותנו
דוד
צודקקק
אושר
לב מלכים ושרים ביד ה. אחי ורעי הגיע זמן גאולתנו התיצבו וראו כת ישועת ה
לוי

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר