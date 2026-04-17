ארצות הברית ואיראן מנהלות בימים אלה משא ומתן אינטנסיבי במטרה לגבש הסכם עקרונות בן שלושה עמודים שיביא לסיום המלחמה - כך חושף העיתונאי ברק רביד.

על פי גורמים אמריקנים ומקורות נוספים המעורים בפרטים, אחד המרכיבים המרכזיים הנידונים בשיחות הוא שחרור של כעשרים מיליארד דולר מכספים איראניים מוקפאים ברחבי העולם. בתמורה להפשרת הכספים, תידרש איראן לוותר על מאגר האורניום המועשר שברשותה.

לפי הדיווח, למרות התקדמות מתמשכת שנרשמה השבוע בשיחות, עדיין נותרו פערים משמעותיים בין הצדדים. הסכם בתנאים אלו עשוי להביא לסיום הלחימה, אך בד בבד הוא צפוי לעורר ביקורת עזה מצד פוליטיקאים אמריקנים המחזיקים בעמדות ניציות כלפי משטר האייתוללות.

הנשיא דונלד טראמפ ציין כי צוותי המשא ומתן צפויים להיפגש בסוף השבוע לסבב שיחות שני, ככל הנראה באסלאמאבאד בירת פקיסטן, המתווכת בין הצדדים בתמיכה שקטה של מצרים וטורקיה.

במוקד הדרישות של ממשל טראמפ עומדת המטרה להבטיח שאיראן לא תוכל לשמור ברשותה מאגר של כאלפיים ק"ג של אורניום מועשר המאוחסן במתקני גרעין תת קרקעיים, ובמיוחד כמות של ארבע מאות וחמישים קילוגרמים המועשרים לרמה גבוהה של שישים אחוזים. מנגד, הכלכלה האיראנית נמצאת בשפל חסר תקדים בעקבות המלחמה, וטהרן זקוקה בדחיפות למזומנים.

בעוד שבשלבים מוקדמים של המשא ומתן הציעה ארצות הברית לשחרר שישה מיליארד דולר למטרות הומניטריות בלבד, ואיראן דרשה עשרים ושבעה מיליארד, כעת הסכום הנידון עומד על כעשרים מיליארד דולר.

הצדדים חלוקים גם בשאלת גורל האורניום. ארצות הברית דרשה בתחילה כי כל החומר יועבר לשטחה, ואילו איראן הסכימה רק לדילול החומר בשטחה שלה. כעת נידונה פשרה שלפיה חלק מהאורניום ברמה גבוהה יישלח למדינה שלישית, וחלקו ידולל באיראן תחת פיקוח בינלאומי מחמיר.

מזכר ההבנות המתגבש כולל גם דרישה להקפאה של העשרת האורניום על ידי איראן. בעוד האמריקנים דורשים הקפאה למשך עשרים שנה, האיראנים הציעו חמש שנים בלבד, והמתווכים עמלים על צמצום הפער.

על פי ההסכם המסתמן, איראן תורשה להחזיק בכורי מחקר לייצור איזוטופים רפואיים, אך כל מתקני הגרעין שלה יחויבו להיות מעל הקרקע, ללא שימוש במתקנים תת קרקעיים למטרות אלו.

נושאים נוספים שעולים על שולחן הדיונים כוללים את חופש השיט במצר הורמוז, אם כי טרם ברור לחלוטין אם ההסכם יכלול התייחסות לתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן ולתמיכתה בארגוני טרור אזוריים.

סוגיות אלו צפויות לעמוד במוקד הביקורת בארצות הברית ובישראל, כאשר גורמים רפובליקנים עשויים לדרוש הגבלות נוקשות על אופן השימוש בכספים שיופשרו, כדי למנוע מימון של גורמי טרור כדוגמת חמאס.

הנשיא טראמפ, שעל פי דיווחים קיים בימים האחרונים שיחות טלפון ישירות וטעונות עם בכירים איראנים, ממשיך לשדר אופטימיות וללחוץ לקראת הסכם. לדבריו, איראן התחייבה בהצהרה חזקה שלא לפתח נשק גרעיני והסכימה למסור את מאגר האורניום המועשר שלה.

טראמפ הדגיש כי הצדדים קרובים מאוד להשגת עסקה, אך הבהיר באותה נשימה כי אם המגעים ייכשלו, הלחימה תתחדש באופן מיידי. עם זאת, הוא הביע נכונות להאריך את הפסקת האש מעבר לפקיעתה המתוכננת בעשרים ואחד באפריל.