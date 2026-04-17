כיכר השבת
מגעים לסיום המלחמה

הדיל בין ארה"ב לאיראן: 20 מיליארד דולר תמורת ויתור על האורניום

ארצות הברית ואיראן מנהלות משא ומתן מתקדם על הסכם עקרונות בן שלושה עמודים שעשוי להביא לסיום המלחמה | במוקד המגעים עומדת הצעת פשרה ולפיה איראן תוותר על מאגר האורניום המועשר שלה בתמורה להפשרת מיליארדי דולרים (חדשות)

כור גרעיני באיראן (צילום: shutterstock)

ארצות הברית ואיראן מנהלות בימים אלה משא ומתן אינטנסיבי במטרה לגבש הסכם עקרונות בן שלושה עמודים שיביא לסיום המלחמה - כך חושף העיתונאי ברק רביד.

על פי גורמים אמריקנים ומקורות נוספים המעורים בפרטים, אחד המרכיבים המרכזיים הנידונים בשיחות הוא שחרור של כעשרים מיליארד דולר מכספים איראניים מוקפאים ברחבי העולם. בתמורה להפשרת הכספים, תידרש איראן לוותר על מאגר האורניום המועשר שברשותה.

לפי הדיווח, למרות התקדמות מתמשכת שנרשמה השבוע בשיחות, עדיין נותרו פערים משמעותיים בין הצדדים. הסכם בתנאים אלו עשוי להביא לסיום הלחימה, אך בד בבד הוא צפוי לעורר ביקורת עזה מצד פוליטיקאים אמריקנים המחזיקים בעמדות ניציות כלפי משטר האייתוללות.

הנשיא ציין כי צוותי המשא ומתן צפויים להיפגש בסוף השבוע לסבב שיחות שני, ככל הנראה באסלאמאבאד בירת פקיסטן, המתווכת בין הצדדים בתמיכה שקטה של מצרים וטורקיה.

במוקד הדרישות של ממשל טראמפ עומדת המטרה להבטיח שאיראן לא תוכל לשמור ברשותה מאגר של כאלפיים ק"ג של אורניום מועשר המאוחסן במתקני גרעין תת קרקעיים, ובמיוחד כמות של ארבע מאות וחמישים קילוגרמים המועשרים לרמה גבוהה של שישים אחוזים. מנגד, הכלכלה האיראנית נמצאת בשפל חסר תקדים בעקבות המלחמה, וטהרן זקוקה בדחיפות למזומנים.

בעוד שבשלבים מוקדמים של המשא ומתן הציעה ארצות הברית לשחרר שישה מיליארד דולר למטרות הומניטריות בלבד, ואיראן דרשה עשרים ושבעה מיליארד, כעת הסכום הנידון עומד על כעשרים מיליארד דולר.

הצדדים חלוקים גם בשאלת גורל האורניום. ארצות הברית דרשה בתחילה כי כל החומר יועבר לשטחה, ואילו איראן הסכימה רק לדילול החומר בשטחה שלה. כעת נידונה פשרה שלפיה חלק מהאורניום ברמה גבוהה יישלח למדינה שלישית, וחלקו ידולל באיראן תחת פיקוח בינלאומי מחמיר.

מזכר ההבנות המתגבש כולל גם דרישה להקפאה של העשרת האורניום על ידי איראן. בעוד האמריקנים דורשים הקפאה למשך עשרים שנה, האיראנים הציעו חמש שנים בלבד, והמתווכים עמלים על צמצום הפער.

על פי ההסכם המסתמן, איראן תורשה להחזיק בכורי מחקר לייצור איזוטופים רפואיים, אך כל מתקני הגרעין שלה יחויבו להיות מעל הקרקע, ללא שימוש במתקנים תת קרקעיים למטרות אלו.

נושאים נוספים שעולים על שולחן הדיונים כוללים את חופש השיט במצר הורמוז, אם כי טרם ברור לחלוטין אם ההסכם יכלול התייחסות לתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן ולתמיכתה בארגוני טרור אזוריים.

סוגיות אלו צפויות לעמוד במוקד הביקורת בארצות הברית ובישראל, כאשר גורמים רפובליקנים עשויים לדרוש הגבלות נוקשות על אופן השימוש בכספים שיופשרו, כדי למנוע מימון של גורמי טרור כדוגמת חמאס.

הנשיא טראמפ, שעל פי דיווחים קיים בימים האחרונים שיחות טלפון ישירות וטעונות עם בכירים איראנים, ממשיך לשדר אופטימיות וללחוץ לקראת הסכם. לדבריו, איראן התחייבה בהצהרה חזקה שלא לפתח נשק גרעיני והסכימה למסור את מאגר האורניום המועשר שלה.

טראמפ הדגיש כי הצדדים קרובים מאוד להשגת עסקה, אך הבהיר באותה נשימה כי אם המגעים ייכשלו, הלחימה תתחדש באופן מיידי. עם זאת, הוא הביע נכונות להאריך את הפסקת האש מעבר לפקיעתה המתוכננת בעשרים ואחד באפריל.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

8
ישר כח לביבי וטראמפ אומנות המלחמה מביאה להשיג מטורף
פיני
ברור השג מטורף ועוד חצי שנה אותו דבר
767
7
בעוד שישה חודשים הכל מתחיל מחדש... הם הולכים להשתמש בכסף הזה כדי לבנות מחדש אלפי אלפי אלפי טילים...
מרדכי היהודי
6
איראן הסכימה להעביר את הגרעין למדינה שלישית. מעניין אם זו תהיה מדינה ניטרלית כמו קוריאה הצפונית או מדינה שקטה כמו סוריה העיקר שהפיקוח יהיה 'מחמיר'. פחחח
ברוך
5
טראמפ נותן לאיראנים 20 מיליארד דולר כדי שלא יבנו פצצה במשך חמש שנים שזה בערך כמו לשלם לפירומן כדי שישמור על מחסן הזיקוקים עד סוף המשמרת. העיקר שמחיר הנפט ירד בעשרה אחוזים עכשיו לפחות יהיה לנו דלק זול כדי לברוח מהטילים שהאיראנים יבנו עם הכסף שנתנו להם כדי שלא יבנו טילים
ליאור
4
מי שנותן לזאב בשר אל יתפלא כשהוא חוזר רעב יותר. איראן צריכה לקבל מכה צבאית שתמחוק להם את התקווה לדורות לסגור להם את האור, לסגור להם את הנפט ולפרק את הגרעין בכוח
זאב
3
חלאס עם הפטפוטים עם ישראל דורש הכרעה צבאית קטלנית 20 מיליארד דולר = 20 מיליארד סיבות להחריב את טהראן עכשיו. ממשלה יקרה, תנו פקודה לצה"ל תמחקו את הרשע הזה מהמפה אחת ולתמיד
אפרים
2
אחר כך טראמפ יצחק על הסכם הגרעים של אובמה. הוא עושה בדיוק אותו דבר. סאבא יפקח, כן, בטח. יבנו רק מעל האדמה, כן, בטח. ידללו בשטחם, כן בטח, יתחייבו לא להעשיר, כן בטח. לעשרים שנה, ומה אח"כ? מטורף שטראמפ והחברים שלו בארה"ב עוד מאמין לאיראנים התחמנים שמשחקים רק על זמן ואורך נשימה, עד שטראמפ יעבור - וחזרה
משה
1
את האיסלם הקיצוני חייבים להכריע אחרת ה 7 באוקטובר הבא יגיע.
טל

