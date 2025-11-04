האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ( צילום: שוקי לרר )

לאור מצבו הבריאותי של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, המאושפז בימים אלו בבית החולים הדסה עין כרם, יתאספו מאות חסידים ואנשי מעשה לעצרת תפילה והתעוררות, במטרה לעורר רחמי שמים מרובים למען בריאותו השלמה של האדמו"ר, בתקווה שיחוס השי"ת וישלח לו רפואה בתוך שאר חולי ישראל במהרה.

עצרת הענק תתקיים היום (שלישי) בשעות הצהריים, ובה יתאספו כלל החסידים מכל ערי ארה"ק, אנשים, נשים וטף, זקנים ונערים, בשעה 14:30 בבית המדרש הגדול של החסידות במרכז שכונת 'מאה שערים' בירושלים. לאחר תפילת מנחה ברוב עם הדרת מלך ואמירת ספר רביעי שבתהילים, יישא דברי חיזוק והתעוררות המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שיעורר לב העם להמשיך בתפילות לקרוע את רוע הגזירה. בסיום דבריו, יעבור המשפיע לפני התיבה לאמירת סליחות בקולו המעורר לבבות.

כזכור, שעה של חרדה הייתה נחלת הכלל ביום ראשון השבוע, כשלפתע יצאה הודעה על מצבו של האדמו"ר. אולם כעבור דקות אחדות יצאה הודעת הרגעה שהכל, ברוך השם, בשליטה.

ראוי לציין שבמהלך השבת - פרשת לך לך, שהה הרבי בבית החולים, בלובי שמחוץ למחלקה סודר מקום מיוחד ששימש כבית תפילה למשך כל השבת.

בזמן הדלקת הנרות לפי אופק ירושלים נכנס האדמו"ר לתפילת מנחה, מלובש בבגדי שבת, ומעוטף בטליתו. את התפילה פתח באמירת 'הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו'. במהלך התפילה הביט האדמו"ר על המניין המיוחד שבא לשהות בצילו.

בזמר 'לכה דודי', קם הרבי על רגליו ורקד במסירות נפש לכבוד שבת מלכתא בלהט אש קודש.

בשעה 23:00 נכנס האדמו"ר לעריכת השולחן הטהור. לאחר אמירת "שלום עליכם" וקידוש, המשיך בעריכת הטיש עד לשעה 01:00. אז אמר האדמו"ר שהוא רוצה להמשיך לשבת, אבל מרגיש שאין לו כוח. ואכן, עד שעות הבוקר היה שרוי האדמו"ר בחולשה.

בבוקר השבת, לפני התפילה, הגיע נכד האדמו"ר, הרב זושא טווערסקי, נכדו של האדמו"ר מטשארנוביל, לבשר על לידת בנו. לאחר התפילה ערך הרבי קידוש רבא לפני כל הקהל, ואת הטיש המרכזי ערך בחדרו.

בעלות המנחה ערך הרבי את הסעודה שלישית, ולאחר מכן חש חולשה רבה. את סעודת מלווה מלכה ערך בשעה מאוחרת, יחד עם הרב מאיר אדלר שהגיע עם כלי זמר ושרו יחד עם אהרלה סמט והנעימו את האווירה.

בתוך כך, בנותיו הרבניות של האדמו"ר, המתגוררות בארה"ב, עשו דרכן בימים האחרונים לבקר את אביהן, האדמו"ר. כמו כן, בנו, הרה"צ רבי חיים מאיר קאהן, רב החסידות בביתר, קיצר את זמן שהותו בארה"ב, וחזר לשהות בסמוך לאביו.

הרה"צ חיים מאיר קאהן, בארה"ב, טרם חזרתו לארה"ק ( צילום: באדיבות המצלם )

הציבור מתבקש להמשיך לעורר רחמי שמים מרובים, לרפואתו השלימה והמהירה של האדמו"ר רבי שמואל יעקב בן יענטא בתוך שאר חולי ישראל.