העתירו בתפילות קריסה פתאומית: החייאה על האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק דאגה בעולם היהודי כולו: בדקות אלו מבצעים פעולות החייאה על האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק לאחר קריסה פתאומית במערכות גופו. הציבור מתבקש להתפלל לרפואתו של רבי שמואל יעקב בן יענטא (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:14