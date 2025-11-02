כיכר השבת
העתירו בתפילות

קריסה פתאומית: החייאה על האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק

דאגה בעולם היהודי כולו: בדקות אלו מבצעים פעולות החייאה על האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק לאחר קריסה פתאומית במערכות גופו. הציבור מתבקש להתפלל לרפואתו של רבי שמואל יעקב בן יענטא (חסידים)

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בטיש חוה"מ סכות (צילום: שוקי לרר)

לקיים בנו חכמי ישראל

קרעו שערי שמים: חרדה ודאגה עמוקה בחצרות הקודש ובעולם היהודי, לאחר שהתקבל דיווח על פעולות החייאה המתבצעות כעת על האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, רבי שמואל יעקב בן יענטא, וזאת בעקבות קריסה פתאומית במצבו הרפואי.

האדמו"ר, שהיה שרוי בחולשה גדולה במהלך השבוע האחרון, לא שב לאיתנו המלא מאז חול המועד סוכות. כזכור, בימי החג אושפז הרבי בבית החולים, שם עבר צינתור בליבו, ושוחרר לביתו ביום הושענא רבה לקראת חג שמחת תורה.

מצבו הבריאותי המשיך להיות רגיש מאוד, והחולשה העצומה בה שרה הרבי העידה על קושי רב.

הציבור כולו מתבקש לעזוב הכול ולהעתיר בתפילה לרפואתו המהירה והשלמה של האדמו"ר רבי שמואל יעקב בן יענטא.

והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר