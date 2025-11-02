קריסה פתאומית: החייאה על האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק

לקיים בנו חכמי ישראל
קרעו שערי שמים: חרדה ודאגה עמוקה בחצרות הקודש ובעולם היהודי, לאחר שהתקבל דיווח על פעולות החייאה המתבצעות כעת על האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, רבי שמואל יעקב בן יענטא, וזאת בעקבות קריסה פתאומית במצבו הרפואי.
האדמו"ר, שהיה שרוי בחולשה גדולה במהלך השבוע האחרון, לא שב לאיתנו המלא מאז חול המועד סוכות. כזכור, בימי החג אושפז הרבי בבית החולים, שם עבר צינתור בליבו, ושוחרר לביתו ביום הושענא רבה לקראת חג שמחת תורה.
מצבו הבריאותי המשיך להיות רגיש מאוד, והחולשה העצומה בה שרה הרבי העידה על קושי רב.
הציבור כולו מתבקש לעזוב הכול ולהעתיר בתפילה לרפואתו המהירה והשלמה של האדמו"ר רבי שמואל יעקב בן יענטא.
0 תגובות