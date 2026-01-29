חלוקת דפיברילטורים ושמחת 'שבע ברכות' ב'איחוד הצלה' בני ברק

עיר התורה והחסידות הצדיעה בשבוע האחרון למלאכי הלב בכתום: במעמד חגיגי ויוקרתי שנערך באולמי "עטרת שיינדל" בעיר, צוינה התרחבותו המשמעותית של סניף 'איחוד הצלה' בבני ברק. האירוע שילב בתוכו שמחה כפולה ומרוממת: הצטיידות מצילת חיים לצד שמחת ה'שבע ברכות' לבתו של הרב ישראל אלתר, סגן ראש הסניף וסגן מפקד יחידת "כוח הצלה".

סביב שולחנות ערוכים הסבו עשרות מתנדבי הסניף, כשהם נהנים מרגעי קורת רוח והערכה על פעילותם סביב השעון למען תושבי העיר. את שולחן המזרח פיארו בנוכחותם רבנים ואישי ציבור, בהם הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ, רב 'איחוד הצלה', רבי דניאל שטרן מרבני ארגון 'הצלה', והמשנה למנכ"ל איחוד הצלה אלי פולק.

"מקימים בתים ומצילים בתים"

ראש העיר, הרב חנוך זייברט, נשא דברי ברכה חמים בשם תושבי העיר והעלה על נס את פועלם של המתנדבים. בדבריו יצר חיבור מרגש בין האירועים: "יש קשר אמיץ בין הקמת בית יהודי חדש לבין הצלת אלפי בתים של חיים שאתם עושים בכל יום במסירות", אמר ראש העיר, ושיבח את המתנדבים על הקפדתם לשלב בין הצלת חיים ללא פשרות לבין דקדוק ההלכה ושמירה על שגרת חיי המשפחה. כמו כן נשא דברים סגן ראש העיר הרב מנחם שפירא שהביע את הערכת קברניטי העיר למתנדבים המסורים.

שיאו של הערב נרשם ברגע מרגש, כאשר עלה לבמה הרב יהושע זילברברג. בקול נרגש גולל הרב את סיפורו המטלטל – כיצד איבד את הכרתו בשני מקרים נפרדים וניצל בנס גלוי בזכות תושייתם של מתנדבי הסניף. "בא הרוג ברגליו", אמר בהתרגשות כשהוא מודה אישית למצילים – המתנדבים מוישי קרויזר, נחמן צבי פריד ומאיר חשין – ומצדיע לכלל המתנדבים המקדישים את חייהם למען הזולת.

בסיום האירוע חולקו 15 מכשירי מפעמים (דפיברילטורים) חדשים למתנדבים הפעילים, תרומת הנהלת הארגון. המשנה למנכ"ל, אלי פולק, חילק את הציוד וציין לשבח את התפתחות הסניף והמקצועיות הבלתי מתפשרת של חבריו.

בנוסף, הוענקו תעודות סיום ל-25 מתנדבים שסיימו בהצלחה קורס "חוס"ן" (סיוע נפשי מקצועי). מדריך הקורס, הרב ישראל קונופניצקי, בירך את הכוננים שבחרו להשקיע מזמנם כדי להעניק מענה רגשי לנפגעים ובני משפחותיהם ברגעי האסון והקושי, לצד המענה הרפואי המהיר.

הערב נחתם בתחושת שליחות עמוקה, כאשר המתנדבים שבו לבתיהם כשהם מוטענים בכוחות מחודשים ובציוד מתקדם, להמשך מלאכת הקודש של הצלת חיים בבני ברק.