מהפכה ברפואה המונעת וקידום אורח חיים בריא: 'מאוחדת' משיקה את 'לונג'ביטי' (אריכות ימים בריאה) - מהלך בריאותי חדשני שמטרתו להטמיע תפיסה רפואית פורצת דרך של שמירה על איכות החיים לאורך ימים ושנים.

המהלך המקיף, שמיושם בימים אלו על ידי מאוחדת בכל רחבי הארץ, משנה לחלוטין את חוקי המשחק המוכרים ומעביר את מרכז הכובד מרפואה מגיבה - המטפלת במחלות רק לאחר הופעתן - לרפואה יוזמת ופרואקטיבית, המעניקה ללקוחות כלים מעשיים לשמירה על חיוניות הגוף ותפקודו המלא עוד הרבה לפני שנוצרות בעיות רפואיות.

במסגרת המהלך המתקדם, מעמידה מאוחדת לרשות הציבור, בדגש על מבוטחים בגילאים 40 עד 65, מעטפת מקצועית מלאה ומותאמת, המאפשרת לכל לקוח לקחת חלק פעיל בניהול הבריאות האישית שלו, מתוך הבנה כי הבריאות היא הפרויקט החשוב ביותר של האדם. הגישה החדשה של 'לונג'ביטי' מבית מאוחדת, מבקשת לענות על הצורך המרכזי של ימינו, ומציבה יעד ברור לאור התארכות תוחלת החיים: להבטיח כי השנים בגיל המבוגר תהיינה מלאות בבריאות, בחוסן, בצלילות הדעת ובתפקוד עצמאי, ללא תלות בזולת.

הצורך בתוכנית מותאמת וממוקדת נובע מהתובנה הרפואית כי בימינו קיים פער ממוצע של כעשור בין תוחלת החיים לבין תוחלת החיים הבריאה שבה האדם מתפקד במיטבו. רבים מהמבוגרים, שאינם מקדישים לבריאותם ולאיכות חייהם הבריאה את המאמץ הנדרש, מוצאים את עצמם בגיל ביולוגי מבוגר יותר מגילם האמיתי. כך, שנותיהם האחרונות מלוות בסבל, בקשיים ובתלות מרובה בכל תחומי החיים.

במאוחדת הציבו מטרה: לצמצם את הפער הזה באמצעות מהלך חדשני של 'לונג'ביטי' המתמקד באימוץ תזונה מאוזנת ונכונה בדגש על תזונה ים תיכונית, שילוב כושר ארובי עם אימוני כוח וגמישות לשמירה על סיבולת הלב והריאות, מסת השריר ושיווי משקל, הקפדה על שינה איכותית, הפחתת עומסים, דאגה לבריאות האישה ועוד.

דר' סיון ברגר אחיטוב, מנהלת המחלקה לאיכות קלינית במאוחדת, מסבירה כי "לונג'ביטי מבטא שינוי גישה ברפואה - מעבר מרפואה שמגיבה למחלה אחרי שהופיעה, לרפואה שמנסה לשמור על הבריאות לאורך זמן. לא לחכות לבעיה, אלא לזהות מוקדם איפה נמצאות נקודות התורפה האישיות ולבנות תוכנית מניעה ושיפור שמתאימה לאדם עצמו.

"המסר המרכזי פשוט – לונג'ביטי אינו הבטחה לחיי נצח ואינו קיצור דרך. זו גישה רפואית שמבקשת לעזור לנו לחיות יותר שנים בבריאות טובה. ואף פעם לא מאוחר להתחיל - תנועה, חיזוק שרירים, שינה טובה, תזונה בריאה ומעקב רפואי נכון יכולים להשפיע משמעותית על איכות החיים שלנו היום ובעתיד", מסכמת דר' ברגר אחיטוב.

עמוס מאור, סמנכ"ל לקוחות במאוחדת ציין בסיפוק את חשיבות היוזמה עבור קהל הלקוחות החרדי: "מאוחדת גאה להוביל מהלך מתקדם ופורץ דרך ולהכניס למגזר החרדי את המודעות המעשית לאורח חיים בריא ולאיכות חיים, מתוך הבנה עמוקה שהכל מתחיל בהכוונה נכונה ובמתן כלים מעשיים. השאיפה הגדולה שלנו בהשקת מהלך 'לונג'ביטי' היא להוסיף חיים לשנים ולא רק שנים לחיים".