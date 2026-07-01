מערך פסיכותרפיה מקוון וחדשני מבית צבר רפואה - בית החולים בבית הגדול והמוביל בישראל - מציע בימים אלו מענה ישיר, מהיר ונגיש למצוקות הרגשיות והנפשיות המלוות את הציבור הרחב בתקופה המורכבת הנוכחית בדגש על התאמה מלאה לכל גדרי ההלכה ולאורחות חיי הציבור החרדי.

השירות החדש, המבוסס על טיפול רגשי פרטני הניתן כולו מהמרחב הביתי באמצעות מערכת דיגיטלית מאובטחת, מיועד להקל על ההתמודדות היומיומית, להפחית תסמיני חרדה ודריכות ולספק למטופלים כלים מעשיים לשמירה על החוסן.

המערך פועל בשיתוף פעולה מלא בקופות החולים מאוחדת מכבי ואגף השיקום, ובכך מאפשר לכל אדם הזקוק לכך לקבל מענה מקצועי מהיר ללא כל עלות כספית כאשר זאת, לאור הצורך הבוער. ההפניות ניתנות על ידי הקופות במהירות וביעילות, גם באמצעות פנייה מקוונת ונענות לאחר מכן בצבר רפואה, המציג תורים בזמינות מרבית לתועלת הפונים.

הצורך בהקמת המערך בצבר רפואה עלה מתוך זיהוי החוויה הטראומטית המתמשכת, המשפיעה באופן ישיר על איכות החיים, השינה והריכוז של אזרחים רבים מן השורה, גם מבלי שיהיו במצבי קצה מורכבים.

הגב' הילה יבנאי-טל, מנהלת השירות הסוציאלי בצבר רפואה, מסבירה את התפיסה המקצועית העומדת בבסיס השירות ומדגישה כי היעד הטיפולי הוגדר בצורה רחבה ומאפשרת. "השירות נועד בראש ובראשונה לכל מי שמרגיש צורך בקשר, ליווי ותמיכה במיוחד לנוכח החוויה הטראומטית המלווה אותנו בשנים האחרונות.

"כפי שאנשים מבינים את הנחיצות של פעילות גופנית קבועה לצורך תחזוקת הגוף, כך עלינו להבין כי המציאות הנוכחית דורשת מאיתנו תחזוקה שוטפת של הנפש החיונית לשמר גמשות וחוסן למנוע קריסה רגשית. הפנייה לטיפול מקוון מסייעת לזהות בעוד מועד את העצבנות, הדריכות וחוסר השינה, ומעניקה כלים חיוניים שמטרתם לחזק את האדם ולהוביל אותו לחוויית מסוגלות, הקלה והיכרות עצמית מדויקת במפגש טיפולי המושתת על חמלה והכלה".

עוד מסבירה הגב' יבנאי-טל כי הזכאות של המטופלים אינה נספרת כמספר קצוב של פגישות בודדות, אלא בזכאות לסל פגישות ולא ככרטיסייה מוגבלת. "לרוב מדובר בסדרות טיפול גמישות הניתנות בפעימות של 15 מפגשים ואפשרות להארכה של 15 מפגשים נוספים, בהתאם לצורך המקצועי שעולה מן השטח".

לדברי מנהלת השירות הסוציאלי בצבר רפואה, התוכנית הטיפולית מבוססת על תהליך מובנה וקפדני, המתחיל באבחון ראשוני וממוקד על ידי אנשי מקצוע מיומנים המגדירים את המטרות הטיפוליות והקושי, וממשיך בהתאמה מדויקת של שיטת הטיפול והפסיכותרפיסט הנכון (או פסיכותרפיסטית, לנשים), בין אם מדובר בגישה דינמית ובין אם בשיטות ממוקדות אחרות.

כדי לקבל את השירות הייחודי של צבר רפואה, התהליך פשוט ונגיש: בקופות החולים מאוחדת ומכבי קיימת לרוב לשונית ייעודית עבור "טיפול רגשי", כאשר הציבור הרחב יכול ליזום את הפנייה באופן עצמאי; לבקש הפניה מרופא המשפחה או להגיש בקשה מקוונת ישירות דרך המערכת הדיגיטלית של קופת החולים שלו, מתוך ידיעה שכל אחד זכאי לכך.

עם הגשת הבקשה, המערכת מעבירה את ההפניות באופן ישיר ובמהירות לצבר רפואה, המקבלת את המטופל ומקשרת אותו מיידית לאנשי המקצוע המוסמכים לשם תחילת התהליך המשותף.

יודגש, כי המערך של צבר רפואה נבנה תוך התאמה מלאה ומכבדת למאפייני המטופל וצרכיו, ברגישות לצורך. כשמדובר בקהילה החרדית, צוותי הטיפול והפסיכותרפיסטים פועלים ברגישות מוחלטת לאורחות חיי המטופל החרדי, בהתאם לגדרי ההלכה והצניעות ומתוך היכרות מרובה עם הציבור.