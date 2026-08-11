משרד הבריאות הודיע הבוקר (שלישי) כי התקבל דיווח ראשוני על אדם החשוד כחולה באבולה, לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים. האדם פנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, ומטופל כעת בבידוד במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.

משרד הבריאות הדגיש כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והבדיקות הנדרשות נערכות כעת במעבדות המשרד. התוצאות צפויות להתקבל ביממה הקרובה. במקביל, נערכת חקירה אפידמיולוגית מקיפה לאיתור מגעים אפשריים.

החשוד מטופל בתנאי בידוד מלא בהתאם לנהלים המקצועיים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה. הטיפול מתבצע במרכז הרפואי סורוקה, שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת חשודים במחלות מסוג זה במסגרת ההיערכות המערכתית של משרד הבריאות.

בחודשים האחרונים מתמודדת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו עם התפרצות חמורה של נגיף האבולה. על פי דיווחים בינלאומיים, נרשמו במדינה מאות מקרים מאושרים ואלפי מקרים חשודים. גם באוגנדה הסמוכה אושרו מקרי הידבקות, והמדינה סגרה את גבולה עם קונגו.

משרד הבריאות הודיע כי הוא עוקב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם וקיים הערכות היערכות מערכתית לצורך הבטחת מוכנות מיטבית של מערכת הבריאות לכל תרחיש אפשרי. המשרד הבהיר כי אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות.

הנחיות חשובות לציבור

משרד הבריאות שב וקורא לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה, ובראשם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה. במקרה של נסיעה לאזורים אלה, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני מקדים במרפאת מטיילים.

נוסעים ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו או מאוגנדה, ובפרט מאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה, ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה, מתבקשים: