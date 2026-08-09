מעמד קביעת מזוזות חגיגי לסניף המפואר של "אסותא אופטיק"

במעמד חגיגי, מרגש ורב רושם, התכנסו השבוע רבנים, אישי ציבור והנהלת רשת הסרת המשקפיים "אסותא אופטיק" לאירוע קביעת המזוזות הרשמי בסניף החדש והמפואר של הרשת במגדל הכשרת הישוב בעיר בני ברק.

את שרשרת קביעת המזוזות פתחו האדמו"ר מקוזמיר והרב הראשי הרב דוד לאו. השניים קבעו את המזוזות בפתח הסניף ובירכו את הנהלת הרשת בברכת הצלחה והמשך עשייה ברוכה למען בריאות העין של תושבי העיר. מיד לאחר קביעת המזוזות, באווירה של התרוממות רוח, פרצו הנוכחים בריקוד של שמחה יחד עם הנהלת "אסותא אופטיק", שחגגה את ציון הדרך המשמעותי בהתרחבות הרשת והנגשת שירותי האופטיקה המובילים לציבור.

יש לציין כי למרות שהמעמד הרשמי והחגיגי התקיים כעת, הסניף המפואר כבר פתוח ופעיל בהצלחה מזה תקופה. מאז פתיחת הדלתות, נרשמת אליו נהירה של לקוחות תושבי העיר והסביבה, אשר נהנים מסטנדרט השירות הגבוה והבלתי מתפשר המזוהה עם המותג "אסותא אופטיק".

הלקוחות הרבים שכבר פוקדים את המקום ומקבלים בו שירות יומיומי, מדווחים על שביעות רצון חסרת תקדים. הסוד, כך נראה, טמון בשילוב המדויק שבין מקצועיות מתקדמת לבדיקות ראייה, לבין טכנולוגיות מיוחדות להקלה על המטופל, והכל מתוך הבנה עמוקה של צרכי הקהילה ושירות אדיב בגובה העיניים.

מהנהלת "אסותא אופטיק" נמסר: "האמון העצום שאנו מקבלים מהציבור מדי יום והלקוחות הרבים שפוקדים את הרשת בכלל ואת הסניף מאז פתיחתו בפרט, הם העדות הטובה ביותר להצלחת המקום ולנחיצותו. אנו נרגשים לחגוג היום באופן רשמי יחד עם גדולי ישראל ואישי הציבור, ונמשיך להעניק לכל לקוח את חוויית השירות המקצועית והטובה ביותר בישראל".

האירוע החגיגי מהווה חותמת רשמית להצלחת הסניף הבני-ברקי, שכבר הפך לכתובת המקצועית על תושבי העיר בכל הנוגע לבריאות הראייה והסרת משקפיים.