משרד הבריאות מודיע היום (שלישי) על חובת הרתחת מים בעיר כרמיאל, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. על פי ההודעה, על תושבי העיר להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים.

ההנחיה תקפה עד להודעה חדשה, כך נמסר ממשרד הבריאות. עם זאת, משרד הבריאות מבהיר כי ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה ללא הרתחה.

משרד הבריאות הנחה את ספק המים לבצע פעולות לתיקון התקלה ולבצע בדיקות של איכות המים. התוצאות החריגות התקבלו במסגרת דיגום שגרתי של מי השתייה בעיר.

ראש העיר כרמיאל, משה קונינסקי, כינס את הגורמים המקצועיים בעירייה ובתאגיד המים עין כרמים, לבירור מקור החריגה. העירייה מספקת מים לשתייה לילדי הגנים בעיר.

רשות המים מבצעת דגימות נוספות, שתוצאותיהן צפויות להתקבל מחר. העירייה תמסור עדכון נוסף לקראת הערב.

ראש העיר משה קונינסקי: "אני מבקש מהתושבים להקפיד על הנחיות משרד הבריאות. אנו פועלים מול הגורמים המקצועיים כדי לברר את מקור החריגה ולטפל בנושא. העירייה סיפקה היום מים לשתייה לילדי הגנים בעיר. מערכת החינוך בעיר תפעל מחר כסדרה. נמשיך לעדכן את הציבור בהתאם לממצאים."

הבהרה חשובה: מכשירי תמי 4, ברי מים, מסננים ומערכות סינון ביתיות אינם מחליפים הרתחה. יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, גם לאחר סינון.

ההנחיה תקפה עד להודעה חדשה.

מקרים דומים של הרתחת מים בעקבות תוצאות חריגות אירעו בעבר בישובים שונים ברחבי הארץ. בשנת 2024 הורה משרד הבריאות על הרתחת מים בכפר חב"ד וכפר חב"ד ב' (בית רבקה), וכן בישוב צפריה שבמועצה האזורית שדות דן. באותם מקרים, לאחר קבלת תוצאות מיקרוביאליות תקינות, בוטל הצורך בהרתחת המים.

כמו כן, בשנת 2023 הורה משרד הבריאות על הרתחת מים בעיר חיפה בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות שהתקבלו במסגרת דיגום שגרתי. גם באותו מקרה, לאחר קבלת תוצאות תקינות, בוטל הצורך בהרתחה והמים הוכרזו כראויים לשתייה ולכל שימוש אחר.

תושבי כרמיאל מתבקשים לפעול על פי ההנחיות ולהרתיח את המים עד להודעה חדשה ממשרד הבריאות.