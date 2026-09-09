בלי תסמינים, בלי כאב: בנס גילו לה את המחלה וחייה ניצלו

למרים לא היה זמן להיות חולה.

בגיל 59, עם 12 ילדים, תשעה מהם כבר נשואים, בית שתמיד יש בו מישהו שנכנס ומישהו שיוצא, נכדים שמגיעים לשבתות וחגים ורשימת מטלות שלא באמת מסתיימת - הבריאות שלה הייתה מבחינתה אחד הדברים שפשוט עובדים.

לא כאב לה דבר. היא לא הרגישה שמשהו השתנה. היא לא הסתובבה עם חשש ולא חיכתה לתוצאות של בדיקות.

לכן, כשהגיע הזמן לבצע שוב את בדיקת הסקר התקופתית, התגובה הראשונה שלה הייתה מוכרת מאוד: אחר כך.

לא "לא". רק לא עכשיו.

השבוע עמוס, יש שמחה משפחתית, אחריה מגיע חג, ובכלל - היא מרגישה מצוין. כמה דחוף כבר יכול להיות לקבוע בדיקה כשאין שום סיבה לחשוב שמשהו אינו בסדר?

התור נדחה.

ואז נדחה שוב.

עד שבשלב מסוים היא החליטה לסמן וי. לא מתוך פחד, אלא כמעט להפך - כדי לסיים עם זה ולחזור לשגרה.

היא נכנסה לבדיקה כאישה בריאה, ללא תסמינים וללא תחושה שמשהו חריג מתרחש בגופה. וזה בדיוק הדבר שחשוב להבין: בדיקות סקר נועדו מלכתחילה לנשים שאינן מרגישות חולות. מטרתן לאתר את המחלה בשלב מוקדם, עוד לפני שהיא מורגשת. בדיקת ממוגרפיה יכולה לזהות ממצאים קטנים בשלב שבו עדיין אי אפשר להרגיש שמשהו אינו כשורה, ולכן היא משמשת כלי מרכזי לגילוי מוקדם.

מרים סיימה וחזרה הביתה.

מבחינתה, הסיפור נגמר.

כעבור זמן קצר הגיע הטלפון שביקש ממנה להגיע לבירור נוסף.

זה היה הרגע הראשון שבו משהו בשלווה שלה נסדק.

המילה "בירור" נשמעה פתאום אחרת לגמרי.

המחשבות התחילו לרוץ הרבה יותר מהר מהעובדות. אולי זו טעות? אולי ראו משהו? ואם ראו - מה בדיוק? ואיך יכול להיות? הרי היא מרגישה מצוין.

חשוב לעצור כאן. זימון להמשך בירור לאחר בדיקת סקר אינו אבחנה של סרטן. כאשר עולה ממצא שדורש בדיקה נוספת, ממשיכים לבדיקות מתאימות ורק לאחר השלמת הבירור ניתן לדעת במה מדובר.

אצל מרים הבירור נמשך.

בדיקה נוספת הובילה לעוד בדיקה, ובהמשך התקבלה התשובה שהיא כלל לא העלתה על דעתה כשנכנסה לתור השגרתי: מדובר בסרטן נשים.

היא זוכרת בעיקר את השניות שאחרי.

"בהתחלה כבר לא שמעתי מה אומרים לי", היא תארה. "שמעתי את המילה הזאת והראש שלי מיד הלך לילדים, לנכדים, לבית. הייתי בטוחה שהחיים שלי מתהפכים ברגע אחד".

ואז הגיע המשפט השני.

המחלה התגלתה בשלב מוקדם.

הרופאים הסבירו לה שזה פרט משמעותי מאוד. כאשר המחלה נמצאת בשלב מוקדם וממוקד, אפשרויות הטיפול טובות יותר, ובמקרים רבים ניתן להגיע לריפוי. שלב המחלה הוא גם אחד הגורמים המרכזיים שלפיהם הצוות הרפואי קובע את סוג הטיפול והיקפו.

מרים חזרה שוב ושוב לאותה שאלה:

"ומה היה קורה אם הייתי דוחה את הבדיקה שוב?"

על השאלה הזאת אף רופא אחראי לא יכול לתת תשובה מוחלטת. אי אפשר לדעת אם עוד חודש, שלושה חודשים או שנה היו משנים במקרה מסוים את התמונה.

אבל הרופאים כן יכלו להסביר לה את הדבר החשוב: מטרת בדיקות הסקר היא בדיוק למצוא את המחלה כשהיא עדיין קטנה וממוקדת. ככל שהמחלה מאובחנת בשלב מוקדם יותר, קל יותר לטפל בה בהצלחה. כאשר היא מתקדמת ומתפשטת, הטיפול עשוי להיות מורכב יותר וההתמודדות שונה לחלוטין.

אצל מרים, לפחות, היא הגיעה בזמן.

"אני קוראת לזה נס", היא הייתה אמרה. "לא הרגשתי שום דבר. אם הייתי מחכה שמשהו יאותת לי ללכת להיבדק - מי יודע מתי הייתי מגיעה".

הרופאים משתמשים במונח פחות דרמטי.

גילוי מוקדם.

אבל מבחינת אישה שנכנסה לבדיקה שגרתית בריאה לחלוטין ויצאה ממנה כשהמחלה נמצאה בשלב שבו אפשרויות הריפוי טובות בהרבה - המרחק בין שני המונחים לא תמיד גדול.

המספר שמסביר למה הזמן חשוב

לפי האגודה למלחמה בסרטן, גילוי המחלה בשלב מוקדם מעלה את סיכויי הריפוי לכ-90% ויותר. בפרסום העדכני מספטמבר 2026 מדגישה האגודה כי גילוי מוקדם יכול לשנות באופן משמעותי את מהלך המחלה, לשפר את סיכויי ההחלמה ולעיתים גם לאפשר טיפולים קלים וממוקדים יותר.

המשמעות של הנתון הזה אינה שאפשר להבטיח לכל אישה תוצאה מסוימת. המחלה אינה זהה אצל כולן, והטיפול תלוי בשורה ארוכה של מאפיינים רפואיים.

אבל הוא כן מסביר מדוע הרופאים מתעקשים כל כך על שתי מילים פשוטות: לא לדחות.

סרטן נשים הוא מחלת הסרטן השכיחה ביותר בקרב נשים בישראל. לפי הערכת האגודה למלחמה בסרטן שפורסמה בספטמבר 2026, כ-5,870 נשים צפויות להיות מאובחנות בישראל במהלך השנה - כ-113 נשים חדשות בכל שבוע.

ומרבית הנשים לא קמות בבוקר בתחושה שהיום הן עומדות להפוך לחלק מהמספר הזה.

לפעמים זו אישה בת 59 שמכינה שבת, עונה לטלפונים מהילדים, מנסה למצוא ערב פנוי בין שתי שמחות משפחתיות - ורואה ביומן תור שהיא כמעט מעבירה לעוד חודש.

דווקא כשהכול בסדר

זו אולי הטעות הכי אנושית סביב בדיקות סקר: המחשבה שאם הגוף אינו מאותת שמשהו לא בסדר, אין דחיפות לבדוק.

בפועל, בדיקות הסקר נועדו בדיוק לרגע הזה - כשהאישה מרגישה בריאה ואין לה סיבה מיוחדת לחשוד במחלה. האגודה למלחמה בסרטן מגדירה בדיקות סדירות כאמצעי האמין ביותר לגילוי מוקדם, ומדגישה שכאשר המחלה מתגלה כשהיא קטנה ולא התפשטה, קל יותר לטפל בה בהצלחה.

וזה הופך את השאלה החשובה לפחות ל:

"האם אני מרגישה שמשהו לא בסדר?"

ויותר ל:

"מתי נבדקתי בפעם האחרונה?"