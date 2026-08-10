הקיץ מסוכן: מומחי כללית מסבירים - כך תמנעו שכחת ילדים ברכב

נעילת ילדים ברכב סגור היא סכנה חמורה, במיוחד בחודשי הקיץ, כאשר הטמפרטורה בתוך הרכב עלולה לעלות במהירות. לצד ההקפדה שלא להשאיר ילד ברכב אפילו לרגע, קיימים מספר הרגלים פשוטים שיכולים לסייע להורים למנוע מצבים של שכחה והיסח דעת.

יעל רייכנטל, מנהלת המחלקה לחינוך וקידום בריאות בכללית במחוז דן־פ"ת, ממליצה שלא להשאיר ילד ברכב אפילו לרגע אחד. בכל יציאה מהמכונית, גם אם מדובר בסידור קצר, יש לקחת את הילדים. לדבריה, משימה שנראית קצרה עלולה להתארך, ובינתיים שיחת טלפון, משימה נוספת או דבר בלתי צפוי עלולים להסיט את תשומת הלב מהילד שנשאר ברכב.

גם למהירות וללחץ יש השפעה על הזיכרון. לכן מומלץ להאט, לבצע את הפעולות בתשומת לב ואף לצאת מהבית כמה דקות מוקדם יותר, כדי להפחית את תחושת העומס והלחץ. כאשר אנחנו פועלים ברוגע, קל יותר לשים לב לפרטים החשובים ולזכור את הפעולות שביצענו.

דרך נוספת לחזק את הזיכרון היא להפעיל כמה שיותר חושים. לפני היציאה מהרכב יש להביט בילדים, לוודא שהם איתנו, לחוש אותם ביד ולשמוע אותם. שילוב של ראייה, שמיעה, מגע ותנועה מסייע לקבע את הפעולה בזיכרון. בנוסף, חשוב לזכור שהשימוש בטלפון הנייד עלול להסיח את הדעת ולהפחית את הריכוז הנדרש לטיפול בילדים ובתינוקות.

הרגל חשוב נוסף הוא לבצע "סריקה" של המכונית לפני כל יציאה. להקדיש כמה שניות, להסתכל במושב האחורי, לוודא שהילדים איתנו ושלא נשאר דבר ברכב. לדבריה של רייכנטל, אותן שניות בודדות של תשומת לב ובדיקה עשויות להציל חיים.

מומלץ גם להימנע ככל האפשר מפעולות אוטומטיות. כאשר כל הפעולות נעשות באופן שגרתי וללא מחשבה, קל יותר לפספס פרטים. לכן חשוב ליצור הרגל קבוע של עצירה, בדיקה וסריקה לפני היציאה מהרכב. מומלץ להתרגל להוציא קודם את הילד מהמכונית ורק לאחר מכן את התיקים והחפצים.

גם אמירה בקול יכולה לסייע לזיכרון. כאשר אומרים בקול בזמן הפעולה או מיד אחריה "הילד איתי" או מזכירים לעצמנו מה עשינו, האמירה עצמה הופכת לרמז שעשוי לסייע לנו להיזכר. גם כאשר יוצאים לרגע מהרכב, חשוב לומר בקול לילד שאנחנו יוצאים וחוזרים מיד.

ולבסוף, בכללית מציעים לאמץ כלל זיכרון פשוט בכל יציאה מהמכונית: "ת.מ.ו.נ.ה" – תינוק, מפתחות, וידוא, נייד והצצה נוספת לתוך המכונית. לפני שמתרחקים מהרכב עוצרים לכמה שניות, סורקים אותו ומוודאים שהילד איתנו ושכל הדברים החשובים נמצאים בידינו. "תמונה שווה יותר מאלף מילים" – ובמקרה הזה, כמה שניות של עצירה, בדיקה ותשומת לב עשויות להיות שוות הרבה יותר.