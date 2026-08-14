משרד הבריאות מעדכן: תוצאות הבדיקה של החשוד שחזר מקונגו

חדר אטום המיועד לחולי אבולה ( צילום: שאטרסטוק )

משרד הבריאות הודיע היום כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות אבולה עבור אדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתח תסמינים חשודים בימים האחרונים. הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה.

כזכור, בימים האחרונים התקבל דיווח ראשוני על אדם החשוד כחולה באבולה, לאחר ששב מאזור ההתפרצות בקונגו לפני מספר ימים. האדם פנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, והועבר לבידוד במרכז רפואי ייעודי. הבדיקות נערכו במעבדות משרד הבריאות, והתוצאות התקבלו לאחר ביצוע בדיקות מעמיקות. לא אובחן מקרה מאומת בישראל משרד הבריאות הדגיש כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. האדם ממשיך לקבל טיפול רפואי בהתאם למצבו הבריאותי, אך התוצאות השליליות מעידות כי אין מדובר בהידבקות בנגיף האבולה. אירוע חמור בירושלים: תא המטען נפתח - ואלו האנשים שהתחבאו בתוכו קובי אטינגר | 18:07 על פי ההנחיות הרפואיות, משרד הבריאות השלים חקירה אפידמיולוגית מקיפה לאיתור מגעים אפשריים. החקירה בוצעה בהתאם לפרוטוקולים המקצועיים, במטרה לוודא שלא היה חשש להדבקה נוספת. החשוד טופל בתנאי בידוד מלא במרכז רפואי שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת חשודים במחלות מסוג זה.

רופא באפריקה מבצע בדיקת מטוש לחשוד במחלה ( צילום: שאטרסטוק )

התפרצות חמורה בקונגו

בחודשים האחרונים מתמודדת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו עם התפרצות חמורה של נגיף האבולה. על פי דיווחים בינלאומיים, נרשמו במדינה מאות מקרים מאושרים ואלפי מקרים חשודים. גם באוגנדה הסמוכה אושרו מקרי הידבקות, והמדינה סגרה את גבולה עם קונגו.

משרד הבריאות מסר כי הוא עוקב באופן שוטף אחר התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה, ומקיים היערכות מערכתית לצורך הבטחת מוכנות מיטבית של מערכת הבריאות לכל תרחיש אפשרי. ההיערכות כוללת הכשרת צוותים רפואיים, הקמת מרכזים ייעודיים לקליטת חשודים, ותיאום עם גורמי בריאות בינלאומיים.

הנחיות לנוסעים

משרד הבריאות שב וקורא לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה. נוסעים השבים מאזורים אלה ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני עם מוקד קול הבריאות בטלפון *5400.

המשרד הבהיר כי אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות. יצוין כי זהו המקרה השני בשבועות האחרונים שבו נבדק אדם ששב מקונגו ונמצא שלילי לאבולה, לאחר שפיתח תסמינים חשודים.