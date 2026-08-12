מקרה רפואי יוצא דופן התרחש במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, כאשר חבלה מקרית בעינו של פעוט כבן שלוש הובילה לגילוי מקרה חמור של עין עצלה שלא אובחן מאז לידתו. האבחון המהיר של הצוות הרפואי הציל את הילד מעיוורון קבוע, והפך את התאונה למקרה של נס רפואי אמיתי.

איתי, פעוט כבן 3, הגיע למיון הילדים בעקבות חבלה שספג בעינו הימנית. חתיכת פלסטיק שעפה מחרמש בגינת הבית גרמה לשריטה בקרנית ולדימום קל בעין. אולם, מה שהחל כטיפול שגרתי בפציעה, התגלה במהרה כמקרה רפואי מורכב בהרבה.

בבדיקותיו הראשוניות של ד"ר יקי כספי, מתמחה ברפואת עיניים, עלה כי ראייתו של איתי בעינו הימנית ירודה מאוד - הוא לא הצליח לזהות מספרים על לוח הבדיקה. בתחילה ייחס הצוות את הירידה בראיה לנזקי החבלה הישירים, והילד טופל בהתאם ושוחרר למעקב יומיומי.

שלושה ימים לאחר המקרה, כשהגיעו ההורים ואיתי פעם נוספת לבית החולים, התבררה התמונה המלאה והמדאיגה: למרות שסימני החבלה חלפו והעין החלימה מהפציעה, חדות הראייה של איתי נותרה ירודה מאוד ולא השתפרה כלל. בניגוד לכך, ראייתו בעינו השמאלית הייתה תקינה לחלוטין.

מיד עם זיהוי הבעיה, הועבר איתי לבירור מעמיק ומקיף במערך העיניים של המרכז הרפואי ולטיפולו של ד"ר אחיה נמט, מומחה ברפואת עיניים ביחידה לילדים בניהולה של ד"ר תמר שפרן. הבדיקות כללו הדמיות מתקדמות כגון מיפוי קרנית וצילום רשתית, לצד בדיקות ייעודיות שונות.

התוצאות היו מפתיעות ומדאיגות כאחד: איתי סובל מגיל לידה ממקרה חמור של עין עצלה, ולמעשה רואה רק צלליות בעינו הימנית. המצב לא התגלה עד כה מכיוון שהעין השמאלית תפקדה באופן מלא ופיצתה על החולשה, והילד מעולם לא התלונן או הצביע על קושי בראייה.

ד"ר כספי מסביר את חומרת המצב ואת המזל שהיה לאיתי: "למזלו של איתי, זיהינו מהר מאוד שהוא לא רואה בעין ללא קשר לחבלה. היה לו נס של ממש. החבלה שהתרחשה באופן מקרי בעין העצלה הובילה לזיהוי של הבעיה, דבר שהציל לו את הראייה. אילולא החבלה, לצד האבחון והזיהוי המהירים, איתי היה עלול לסבול מפגיעה קשה, תמידית ובלתי הפיכה בראייתו".

ד"ר נמט מוסיף הסבר חשוב להורים: "ילדים קטנים לרוב אינם יודעים להצביע על קושי בראייה. במקרים רבים, עין דומיננטית מפצה על זו החלשה, והילד מתפקד באופן רגיל לחלוטין מבלי שההורים או הצוות החינוכי יחשדו בדבר. במצב כזה אצל ילדים קטנים, המוח לומד להתעלם מהעין החלשה והיא הופכת לעין עצלה - כזו שבעתיד לא תוכל לראות אפילו באמצעות משקפיים מתאימים".

תוכנית טיפול דחופה

בעקבות האבחון, נבנתה לאיתי תוכנית טיפול אישית ודחופה שכללה התאמת משקפיים ושימוש ברטייה על העין הבריאה. מטרת הטיפול הייתה לאלץ את המוח להשתמש בעין החלשה ולפתח את יכולת הראייה שלה.

תוצאות הטיפול היו יוצאות דופן: תוך חודש אחד בלבד חל שיפור משמעותי בראייתו של איתי. הוא הצליח לזהות מספרים קטנים על הלוח, והצפי הוא שמגמת השיפור תימשך ככל שהטיפול יתקדם.

אוראל, אימו של איתי, משתפת בחוויה המטלטלת: "איתי מעולם לא התלונן, רכב על אופניים ותפקד רגיל לחלוטין. יש לי תשעה ילדים, ותמיד הקפדתי לעשות לכולם בדיקות ראיה בטיפת חלב, ככה גם גילינו שחלק מן הילדים זקוקים למשקפיים. בגלל המלחמה עם איראן, לא השלמנו את הבדיקה של איתי - וזה היה קריטי".

"כשהרופאים אמרו לנו שאיתי לא רואה בעין אחת למרות שהחבלה החלימה - היינו פשוט המומים ונסערים להבין שהוא נולד ככה וחי באופן הזה", היא ממשיכה. "בגלל טווח הזמן הגדול שהוא לא ראה, היה חשש שגם עם משקפיים הוא לא יראה. אבל הרופאים התאבדו על העין של איתי, ועשו כל בדיקה אפשרית. הם התאימו לו משקפיים וזה היה רגע כמו בסרטים - הוא פתאום אמר לי: 'אמא, אני רואה'".

אוראל פונה במסר חשוב לכל ההורים: "אני רוצה להגיד לכל ההורים - אל תזניחו את הבדיקות בטיפת חלב, גם אם יש קשיים. עוד מצפה לנו דרך ארוכה, אך בזכות הצוותים המדהימים בשערי צדק - הילד שלי ניצל מעיוורון. הקפידו על הבדיקות לפני שיהיה מאוחר מידי".

קריאה להורים: בדיקות ראייה הן הכרחיות

ד"ר נמט וד"ר כספי מסכמים במסר חשוב להורים: "אנחנו ממליצים לכל הורה לבצע לילדים בגילי שנה, שלוש וחמש בדיקת ראייה בטיפת חלב או אצל רופא עיניים לילדים על מנת לוודא שהתפתחות הראייה תקינה. גם בהיעדר מחלות רקע, היסטוריה משפחתית או תלונות מצד הילד - חשוב מאוד להיבדק".

המקרה של איתי מדגים כיצד אבחון מוקדם ומהיר יכול להציל ילדים מפגיעה בלתי הפיכה בראייה. העין העצלה היא מצב שבו העין עצמה תקינה מבחינה מבנית, אך המוח לא מעבד כראוי את האותות הבאים ממנה. ללא טיפול בגיל צעיר, המצב הופך לקבוע ואינו ניתן לתיקון גם באמצעות משקפיים או עדשות מגע.