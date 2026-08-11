הילכדות ושכחת ילדים ברכב הן מסוג התאונות הקשות והכואבות ביותר. לצערנו, אנשים נוטים לייחס אותן ל'הורים מזניחים', מכיוון שקשה להכיר בעובדה שאנחנו עלולים לשכוח את מי שכל כך יקר לנו ברכב.

מחקרים מראים כי שכחת ילדים ברכב אינה נובעת מהזנחה, אלא מכשל קוגניטיבי שעלול להתרחש גם אצל הורים מסורים. במצבים של עייפות, לחץ או שינוי בשגרה, המוח עובר למצב של "טייס אוטומטי", שבו הרגלים קבועים גוברים על משימות חריגות. במקרים אלו ההורה משוכנע שפעל כרגיל והוריד את הילד במעון, בעוד שבפועל הילד נותר ברכב.

לפי נתוני ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים, בחמש השנים האחרונות (2021-2025) איבדו את חייהם 23 ילדים כתוצאה משכחה או הילכדות ברכב, 53 נפגעו ו-1,513 חולצו בשלום.

בקיץ, הסכנה הופכת קטלנית במיוחד. בתוך כחצי שעה הטמפרטורה ברכב סגור עלולה להגיע לכ-70 מעלות, גם כאשר בחוץ נמדדות כ-30 מעלות בלבד. פתיחת חלון או חניה בצל אינן מונעות את הסכנה. פעוטות ותינוקות נמצאים בסיכון גבוה במיוחד, שכן גופם מתחמם במהירות של פי 3-5 ממבוגרים והם אינם מסוגלים לחלץ את עצמם.

מתנדבי זק"א שנחשפים למקרים הקשים, רואים במו עיניהם עד כמה מדובר בסכנה שעלולה לפגוע בכל משפחה. שי רומנו, ראש צוות בזק"א מרחב שרון וחובש רפואת חירום, נזכר במקרה שטיפל בו: "הוזעקתי לתינוק שננעל ברכב בגוש דן. כשהגעתי למקום ראיתי אותו יושב לבדו, כשהוא לא מגיב. יחד עם אזרחים פרצנו את החלון וחילצנו אותו, והענקתי לו טיפול מציל חיים עד לפינויו לבית החולים. בהמשך התברר שהאם הסיעה אותו לגן, אך מחוץ לגן דעתה הוסחה. זה היה אירוע שהסתיים בנס, אך חוסר תשומת הלב שלנו כהורים עלול לעלות לנו בדבר היקר ביותר לנו".

הגב' אורלי סילבינגר, מנכ"לית ארגון 'בטרם': "תקופת החופש הגדול מייצרת שינוי שגרה. שינוי זה לצד עומסי החום הופכים את הסכנה למוחשית וקטלנית יותר. אל תגידו 'לי זה לא יקרה', שכחת ילד ברכב יכולה לקרות לכל אחד".

הרב צבי חסיד, מנכ"ל זק"א: "מניעת מקרי מוות של שכחת ילדים ברכב היא בידינו. דקה אחת של הישארות ברכב עלולה להסתיים במקרה מוות. הורים יקרים, אל תגרמו למתנדבי זק"א להגיע לזירות כואבות – אלו אסונות שבידינו למנוע".

הנחיות ארגון 'בטרם' למניעת שכחת ילדים ברכב:

חפץ במושב האחורי: השאירו במושב האחורי חפץ שתזדקקו לו בתום הנסיעה (מפתחות, תיק או ארנק) כדי לוודא שתפנו לאחור.

תזכורת יומית בנייד: הפעילו תזכורת קבועה שתתריע בשעת ההגעה הממוצעת לגן.

הרגל קבוע לסוף הנסיעה: קיימו שיחה עם ההורה השני בתום הנסיעה כדי לדווח שהילדים הגיעו ליעד, או אמצו הרגל של פתיחת הדלתות האחוריות בסוף כל נסיעה.

שיתוף אחים גדולים: הסבירו לאחים הבוגרים את חשיבות תשומת הלב ורתמו אותם לוודא שכולם יצאו מהרכב.

אמצעים טכנולוגיים: מומלץ להתקין מערכת התרעה חכמה למניעת שכחת ילדים כמערך הגנה נוסף.