משרד הבריאות מגביל מרשמים לאופיואידים: רק 5 ימים במקום 15

תיקון משמעותי לתקנות הסמים המסוכנים נכנס לתוקף היום (שישי), במטרה לצמצם את השימוש לרעה בתכשירים אופיואידים ולמנוע התמכרות למשככי כאב מסוכנים. על פי התיקון, מרשמים ידניים לאופיואידים יהיו בתוקף לחמישה ימים בלבד, במקום 15 ימים כפי שהיה נהוג עד כה.

משרד הבריאות מסר כי המהלך מהווה חלק ממערך רחב היקף שמוביל המשרד בשנים האחרונות לצמצום השימוש לרעה באופיואידים ולמניעת פגיעה בבריאות הציבור. תכשירים אופיואידים הם משככי כאב עוצמתיים המוגדרים כסמים מסוכנים, העלולים לגרום להתמכרות ואף למוות בעת שימוש לרעה, בשל השפעתם על דיכוי מערכת העצבים ותחושת האופוריה שהם יוצרים.

חיבור חובה למערכת קופות החולים

מעבר להגבלת תוקף המרשמים, התקנות החדשות מחייבות את בתי המרקחת בחיבור למערכת המחשוב של קופות החולים. חיבור זה יאפשר קבלת מידע על ניפוקים קודמים במהלך החודש האחרון, וכן דיווח מיידי לקופת החולים על כל ניפוק - גם כאשר מדובר ברכישה פרטית שנעשתה ללא השתתפות הקופה.

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במרשמים ידניים ניתן יהיה לנפק כמות המספיקה לעד חמישה ימי טיפול בלבד. גם בניפוק מרשמים דיגיטליים שאינם של קופת החולים, יידרש חיבור למערכת לצורך קבלת מידע על ניפוקים קודמים ודיווח על הניפוק. במרשמים אלה ניתן יהיה לנפק את הכמות במרשם ללא הגבלת כמות של עד חמישה ימי טיפול.

מניעת כפל ניפוקים ושיפור הפיקוח

התקנות מגדירות כי כאשר רופא רושם מרשם שאינו של קופת חולים, חלה עליו חובה ליידע את המטופל כי המרשם ידווח לקופות החולים. מהלך זה נועד לשפר ולרכז את המידע בקופות החולים על כלל התרופות המוגדרות כאופיואידים ומנופקות למטופל, ולמנוע "כפל ניפוקים" שעלול להוביל לשימוש מסוכן.

מטרת התקנות היא לעודד רישום מרשמים דיגיטליים שלא ניתנים לזיוף, לצמצם זיופי מרשמים ושימוש לרעה באופיואידים, ולאפשר ניטור יעיל יותר של ניפוק תרופות אלו. כל זאת תוך שמירה על רציפות הטיפול הרפואי עבור המטופלים הזקוקים להם באמת.

משרד הבריאות הדגיש כי תקנות אלו מצטרפות לשורה של צעדים שמוביל המשרד בתחום, בשיתוף קופות החולים, והביאו לירידה בצריכת תכשירים אופיואידים במדינת ישראל. סיפורי התמכרות למשככי כאבים מדגימים את הסכנה הטמונה בשימוש בלתי מבוקר בתרופות אלו, ואת החשיבות של הפיקוח ההדוק על ניפוקן.