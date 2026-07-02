שמונה מפגינים שחסמו את נתיבי איילון היום (חמישי) לזמן קצר, בשעות אחר הצהרים, נעצרו בידי המשטרה. המפגינים קראו להקים ועדת חקירה ממלכתית לאסון שמחת תורה. זאת לציון 1,000 ימים לטבח.

בתיעודים נראים המפגינים כשהם עוצרים את התנועה בכביש ואוחזים בשלטי ענק שחורים עם הסלוגן "7.1000 אלף ימים של שבעה" עם הלוגו של מועצת אוקטובר.

העיתונאי עמית סגל, שדיווח על החסימה, תהה בקול, ברקע ההפגנות האחרונות כנגד מעצר תלמידי ישיבות: "האם גם עכשיו יטופל בחומרה השמורה לעבירה הפלילית הזו, או שמדובר באנשים אחרים?"

כאמור, המשטרה הודיעה כעבור זמן קצר על פתיחת צירי התנועה מחדש, ועל מעצרם של שמונה מפגינים. המשטרה כינתה את המפגינים "מפירי סדר ופורעי חוק".

המשטרה מסרה כי הערב נערכה המשטרה לקראת מחאה מתוכננת בהתאם לתנאים שהוצבו למארגנים. "עם זאת, לפני זמן קצר פורעי חוק חסמו את נתיבי איילון, תוך סיכון ממשי לחיי אדם ולמשתמשי הדרך.

"תגובה מהירה של השוטרים הביאה לפינוי פורעי החוק בתוך דקות ספורות, והציר נפתח מחדש לתנועת כלי רכב. במהלך הפעילות נעצרו 8 מפירי סדר. משטרת ישראל רואה בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת את קיומה כל עוד היא מתקיימת במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר, פגיעה בחופש התנועה או כל פעולה העלולה לסכן את שלום הציבור".