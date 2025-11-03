פגיעת הטיל בבית החולים סורוקה ( צילום: כבאות והצלה )

ממשלת ישראל קיבלה הבוקר החלטה להשקיע 360 מיליון ₪ בחמש השנים הקרובות לצורך חיזוק ומיגון סורוקה. באותו מעמד, הכריז איש העסקים מר סילבן אדמס על כוונתו לתרום 100 מיליון דולר למרכז הרפואי סורוקה מקבוצת כללית, תמיכה בחזון שמעצב מחדש את פני מערכת הבריאות בנגב ובמדינת ישראל. מדובר בתרומה הגדולה ביותר לסורוקה מאז הקמתו

*פרופ' שלומי קודש, מנהל סורוקה: "אנו מברכים על החלטת הממשלה שהתקבלה היום להקצות תקציב הנדרש לשיקום ולמיגון סורוקה.אני מודה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, לעמיתינו הרבים במשרדי הבריאות והאוצר. אני מודה בשם עובדי סורוקה ותושבי הנגב על התרומה הנדיבה של מר אדמס, שצפויה לשנות את פני המרכז הרפואי לשנים רבות קדימה ותציב אותו בשורה אחת עם המרכזים הרפואיים המובילים בעולם. לצד החלטת הממשלה שותפים למהלך הנהלת כללית, ראש העיר באר שבע וקהילה של תורמים בארץ ובעולם שנרתמו יחד למימוש החזון של המרכז הרפואי ולהבטיח את תקומתו ואת עתידו של הנגב". סילבן אדמס: "זהו כבוד גדול עבורי להכריז על תרומה של מאה מיליון דולר לביה"ח סורוקה - כדי לבנות ולעצב מחדש את בית החולים כמרכז רפואי מתקדם מהשורה הראשונה, נכס לאומי לנגב ולמדינת ישראל כולה". סורוקה - מרכז רפואי אוניברסיטאי, מקבוצת כללית, הוא המרכז הרפואי ומרכז הטראומה העל-אזורי היחיד בכל הנגב, מהווה עוגן מרכזי בחיי הנגב, ונכס אסטרטגי למדינה, מה שבא לידי ביטוי ביתר שאת בטיפול בנפגעי ה - 7 באוקטובר והטיפול המסור והמצויין בחיילי צה"ל במלחמה. על הטרגדיה, קדושת החיים, והנפש שכואבת לה אי שם - בשקט בשקט / דובי ברוד דובי ברוד | 02.11.25 ש עשרות יועצים השתתפו בוועידת היועצים הרפואיים של כללית במחוז ירושלים נחמן שטרנהרץ | מקודם ב-19 ביוני 2025 טיל בליסטי מאיראן פגע ישירות במרכז הרפואי סורוקה, וגרם לנזק עצום לתשתיות ולשירותים מרכזיים. כבר 65 שנים שסורוקה הוא עוגן של רפואה, חוסן ותקווה לנגב ולמדינת ישראל. תקומת הנגב תלויה בסורוקה חזק יותר, מתקדם ויותר ומוגן יותר. בתגובה למתקפה האיראנית, קהילה רחבה של נדבנים מרחבי העולם התאחדה כדי לסייע בשיקום ובבנייה מחדש של סורוקה. קרן משפחת קום, הובילה את המאמץ הזה, ולצד תרומה של 50 מיליוני דולרים, פנתה לחבריה בקריאה להצטרף למען סורוקה והובילה קהילה של קרנות ותורמים שהתגייסו יחד לחיזוק סורוקה. בנוסף, התגייסה קרן הלמסלי, שותפה ותיקה של סורוקה במגוון פרויקטים ומצבי חירום לאורך השנים בתרומה של 15 מיליון דולר. כדי להבטיח את חוזקו וחדשנותו של סורוקה בטווח הארוך, גובשה תכנית אסטרטגית מקיפה, שמביטה מעבר לשיקום הפיזי, ומעצבת מחדש את פני מערכת הבריאות בנגב ובמדינת ישראל. היום, מר סילבן אדמס הכריז על כוונתו לתרום 100 מיליון דולר לסורוקה לתמיכה בחזון זה. ממשלת ישראל התחייבה להשקיע 360 מיליון ₪ בחמש השנים הקרובות. תרומתו האסטרטגית של מר אדמס תכלול 50 מיליון דולר לשיקום הפיזי של בית החולים ו-50 מיליון דולר נוספים לתמיכה בטרנספורמציה צופת פני העתיד של סורוקה, שתחזק את שירותי הבריאות האזוריים ותקדם את החזון של דור המייסדים של מדינת ישראל לנגב פורח ומשגשג. שותפות היסטורית זו מחברת את סילבן אדמס, הפילנתרופיה העולמית, כללית וממשלת ישראל, ומגלמת מחויבות משותפת, לאומית ובינלאומית, לתקומה ולהבטחת חוסנה של בריאות דרום ישראל.

בית החולים סורוקה

סילבן אדמס, אחד מהפילנתרופים היהודים הבולטים ביותר, משמש כנשיא אזור ישראל של הקונגרס היהודי העולמי ונבחר על ידי מגזין טיימס ברשימת 100 הפילנתרופים המשפיעים בעולם.

אדמס מוכר כתורם מרכזי בתחומי הרפואה, מחקר, ספורט, תרבות והסברה, ומוביל יוזמות שמטרתן לחזק את מעמדה הגלובלי של המדינה.

הקשר החם של סורוקה עם אדמס נוצר לאחר פגיעת הטיל האיראני בביה"ח, כאשר התבררו הנזק העצום שספג המרכז הרפואי והצרכים המידיים והעתידיים לשיקומו והתחדשותו.

סילבן אדמס: זהו כבוד גדול עבורי להכריז על תרומה של מאה מיליון דולר לביה"ח סורוקה - כדי לבנות ולעצב מחדש את בית החולים כמרכז רפואי מתקדם מהשורה הראשונה, נכס לאומי לנגב ולמדינת ישראל כולה. סורוקה יהווה מגדלור של רפואה, קידמה ושלום. אני מעניק תרומה זו כיהודי גאה מאד וכישראלי שאוהב את מדינתו בכל ליבו ונשמתו. מחויבות זו היא חלק מחזון רחב יותר שמנחה את פעילותי הפילנתרופית: לחזק את מעמדה הגלובלי של המדינה ולהשקיע באנשים ובמקומות שמגלמים את עתיד המצוינות שלנו. משימתו הקדושה של סורוקה פשוטה: להציל חיים ולטפל בבני אדם. אני מודה לצוותים הגיבורים של סורוקה שהמשיכו לפעול במקצועיות ובמסירות תחת מטחי טילים. אתם מייצגים את ישראל במיטבה".

ד"ר איתן וירטהיים, מנכ"ל כללית: "מרגע פגיעת הטיל כללית וסורוקה פעלו בכל דרך להחזרת בית החולים לתפקוד. אנו מברכים על החלטת הממשלה שתביא לשיקום הפגיעה הקשה ולחיזוק בית החולים לשנים הבאות לאור האתגרים הרבים העומדים לפניו בשגרה ובחירום. אני מודה לשותפים רבים בארץ ובעולם שכבר תרמו לבית החולים סכומים משמעותיים ובמיוחד למר סילבן אדמס על תרומתו הנדיבה ויוצאת הדופן שתעמיד לבית החולים מקורות נוספים לטובת המשימות החשובות העומדות בפתח".

פרופ' שלומי קודש, מנהל סורוקה: "אנו מברכים על החלטת הממשלה החשובה שהתקבלה היום ועל הצהרתו יוצאת הדופן של מר אדמס. סורוקה יצמח מחדש כמוביל ברמה העולמית בבריאות, במחקר ובחדשנות. סורוקה החדש, על צוותיו המסורים והמצויינים, ישלב בין תשתיות מתקדמות, מחקר וחדשנות פורצת דרך כדי להעניק רפואה ברמה הגבוהה ביותר, ובכך יהפוך את הטרגדיה לצמיחה ויבטיח את תקומת הנגב - פיזית ומורלית".

מוסיף פרופ' קודש: "מימוש החזון אפשרי רק באמצעות שותפות ותמיכה של כללית ושל ממשלת ישראל - שותפות הכוללת את חברינו בארץ ובעולם שתורמים ומשתלבים כדי להבטיח את עתידו של הנגב".

*רוביק דנילוביץ, ראש העיר באר שבע*: "מדובר בהחלטת ממשלה משמעותית לעתידו של סורוקה ולמערכת הבריאות בנגב. ברכות לידידי היקר ושותפי מנהל סורוקה פרופ' קודש על החזון והשותפות. בעקבות זעקתנו, אנו שמחים שממשלת ישראל אישרה את הקמת הבניין החדש שיביא בשורה גדולה. הרחבת סורוקה בסטנדרטים בינלאומיים והיכולת להשאיר ולהביא את הצוותים הטובים ביותר. אין ספק שזוהי בשורה חשובה לתושבי באר שבע".