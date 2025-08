הסיסמה שהקימה את אמריקה | חזרה אל המטבע הראשון של ארה"ב

מטבע הנחוש הראשון של ארה"ב

ארה"ב של אמריקה מזה מאות שנים היא המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם, וכסף מקבל זכות קדימה כמעט לכל דבר אחר, בניגוד לביטוי המוכר כיום על השטרות האמריקאים, "In God We Trust" (בא-ל נבטח), המטבע האמריקאי הרשמי הראשון שהיה במחזור נשא את האמרה "Mind Your Business" (תתעסק בענייניך).