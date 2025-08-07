אירוע חריג התרחש לאחרונה ברפובליקת דאגסטן שברוסיה, כאשר מדריכי תיירות שלחו חמור במורד אומגה מעל צוק, ככל הנראה בניסיון למשוך את תשומת לבם של תיירים. הסרטונים המתעדים את התקרית הופצו ברשתות החברתיות, כולל בפלטפורמת X. למרות שהמעשה עורר זעם רב, החמור נחת בשלום ולא ספג כל פגיעה.

זו אינה הפעם הראשונה שבה נעשה שימוש כה יוצא דופן בבעלי חיים לצורכי פרסום ברוסיה. אירוע דומה התרחש בשנת 2010, אז הוצנח חמור כחלק מפעלול פרסומי בדרום רוסיה. באותו מקרה, יזמים שיגרו חמור לשמיים כדי למשוך קהל לחוף פרטי ליד ים אזוב באזור קרסנודר. עדי ראייה דיווחו אז כי החמור צרח מפחד, וילדים בכו למראהו.

החמור נחת במים, נגרר מספר מטרים ולאחר מכן נמשה מהמים "חצי חי". בעקבות אותו אירוע, המשטרה פתחה בחקירה. אך מסרה כי לא ניתן להגיש כתב אישום, מכיוון שהחיה לא נפגעה ולא ברור אם היא הייתה בטראומה או "נהנתה מהנסיעה".