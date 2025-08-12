גל החום בשיא, אבל למה הוא מביא איתו גם זיהום אוויר מסוכן?

בימים האחרונים, באזור ירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן נרשמו רמות זיהום אוויר גבוהים מאוד, על פי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות הסיבה נגרמה מריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים (שניתן לשאוף אותם לתוך דרכי הנשימה) שבאו מאזור ירדן, אך מדוע התרעות על חום וזיהום אוויר מגיעות לעיתים קרובות יחד?

הקשר ההדוק בין עליית טמפרטורות לבין עלייה ברמות זיהום האוויר, היא תופעה שמתרחשת במספר דרכים מרתקות, שבהן החום לא רק מחמיר את המצב הקיים אלא ממש משנה את הרכב האוויר.

ראשית, החום מגביר את הפליטות של מזהמים ראשוניים. כשהטמפרטורות עולות, השימוש במזגנים בבתים וברכבים נוסק, וצריכת אנרגיה 'בפול גז' מביאה לפליטת זיהום אוויר רבה יותר. בנוסף, גלי חום עלולים להוביל לבצורות תכופות יותר ולשריפות יער עזות יותר, אשר משחררות כמויות אדירות של חומר חלקיקי, פחמן שחור, תחמוצות חנקן ותרכובות אורגניות נדיפות לאוויר. החום אף מאיץ תהליכים ביולוגיים של פירוק פסולת אורגנית ומי שפכים, שגם הם משחררים מזהמי אוויר וגזי חממה.

שנית, וזהו אולי ההיבט המדאיג ביותר, השמש והחום הופכים ממזהמים ראשוניים למזהמים משניים, (כלומר, מזהמים שנוצרים באוויר עצמו, כתוצאה מתגובות כימיות בין מזהמים בשונה מזהמים ראשונים שנפלטים ישירות למזג האוויר ממקור כלשהו, למשל תחנות כוח, כלי רכב) לעיתים קטלניים אף יותר. כך למשל, אוזון בגובה פני הקרקע (אוזון טרופוספרי), מזהם מסוכן, נוצר כאשר תרכובות אורגניות נדיפות ותחמוצות חנקן ממקורות שונים: כמו כלי רכב, מפעלים תעשייתיים ושריפת פסולת מגיבות כימית זו עם זו כשהן נחשפות לאור השמש.

ככל שהיום חם יותר והשמש חזקה יותר, כך התגובות הכימיות הללו מואצות, ונוצר יותר אוזון. האוזון מתבטא כאובך מזיק ויכול להגיע לרמות מסוכנות בערים במהלך גלי חום. בנוסף, החום והשמש גם משנים חלקיקים ראשוניים לחלקיקים משניים, קטנים ורעילים יותר. זו גם הסיבה שאוזון בגובה הקרקע נחשב לגורם משמעותי למחלות לב ריאה - בעיקר אסתמה, שבץ מוחי ויתר לחץ דם.

גלי חום לרוב מלווים בלחץ אטמוספרי גבוה, היוצר שכבת אוויר עומדת בגובה הקרקע. במצב כזה, הרוחות קלות ואין משקעים שמפזרים את המזהמים. בערים, המזהמים נשארים לכודים קרוב לפני הקרקע, מה שמעלה את צפיפותם באופן משמעותי. השילוב של טמפרטורות גבוהות ואוויר עומד הופך אנשים לפגיעים יותר להשפעות בריאותיות חמורות.