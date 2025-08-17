כאן לא יעקצו אתכם? מה הסיבה שבאיסלנד אין יתושים בכלל

באיסלנד אין יתושים. אז מהיום תוסיפו לרשימה את הנתון המדהים:

תופעה מרתקת זו מעוררת סקרנות רבה, במיוחד כשמדינות שכנות כמו גרינלנד, סקנדינביה ובריטניה מאכלסות בשפע מינים שונים של יתושים.

הסיבה העיקרית להיעדרות היתושים באיסלנד היא דפוסי מזג האוויר הבלתי צפויים והמשתנים שלה. בניגוד לשכנותיה, איסלנד חווה שינויי אקלים מהירים כל כך, עד כדי כך שתוכלו לחוות מספר עונות ביום אחד. תנודות אקלימיות אלו מונעות מיתושים להסתגל ולהשלים את מחזור חייהם.

בנוסף, טמפרטורות המים הקרות ברוב מאגרי המים באיסלנד מהוות גורם הרתעה משמעותי, שכן יתושים זקוקים למים חמים יותר כדי להתרבות ביעילות. אפילו האזורים הגאותרמיים המפורסמים של איסלנד, אף שהם חמים, לרוב חסרים מים עומדים שבהם יתושים יכולים להתרבות. השילוב של מזג האוויר, המים הקרים והפעילות הגאותרמית יוצר סביבה עוינת במיוחד עבור חרקים אלו.

אומנם איסלנד היא כמעט נקייה מיתושים, אך אל תטעו לחשוב שתצליחו להימנע לחלוטין מעקיצות חרקים. האי הוא בית למגוון רחב של חרקים אחרים, עם למעלה מ-1,000 מינים מתועדים. ורק בעשרים השנים האחרונות בלבד, איסלנד חוותה הצפה של 200 מיני חרקים חדשים שלא הצליחו לשרוד בה קודם לכן. מה שלא שולל סלילת הדרך ליתושים למצוא סביבה נוחה באיסלנד בעתיד. אבל למי יש כח להרוס מסיבות?