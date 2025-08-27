כיכר השבת
"הפה שאסר הוא הפה שהתיר": הקשיש העצור חזר בו מהודאתו על רצח בנו

אשר גולדשטיין, שנעצר בעקבות ווידוי על רצח בנו לפני יותר מחמישים שנה, חזר בו מהודאתו; למרות זאת בית המשפט באילת האריך את מעצרו עד יום שני הבא (בארץ)

גולדשטיין בדיון בבית המשפט (צילום: Yehuda Ben Itach/Flash90)

אשר גולדשטיין, תושב אילת בן 88, חזר היום מהודאתו בכך שהטביע את בנו סער לפני יותר מחמישה עשורים. לטענתו החדשה, מותו של הבן אירע בטביעה ולא ברצח.

למרות השינוי המשמעותי בגרסתו, בית משפט השלום באילת קיבל חלקית את בקשת להאריך את ו, והורה כי גולדשטיין יישאר במעצר עד יום שני הקרוב

כזכור, גולדשטיין החולה במחלה סופנית, הודה לאחרונה בפני המשטרה על רצח בנו, כבר בשיחה הראשונית שלו עם מוקד 100.

לפי הדיווח, גולדשטיין התקשר למוקד החירום של משטרת ישראל וביקש להתוודות. כמו כן, ביקש שיביאו ניידת שתאסוף אותו מביתו.

כך זה נשמע:

מוקדנית: משטרה שלום, מדברת דורון

אשר: מדבר גולדשטיין אשר

מוקדנית: כן

אשר: אני מבקש לשלוח ניידת לבית שלי, אני רוצה להתוודות על רצח

מוקדנית: רצח שמתי קרה?

אשר: לפני 50 שנה, של הבן שלי

מוקדנית:

אתה רצחת את הבן שלך?

אשר:

כן

מוקדנית:

תמתין איתי על הקו בסדר? אל תנתק

לאחר השיחה הגיעו כוחות גדולים של משטרה לביתו של גולדשטיין והודיעו לו על מעצרו בהתאם להודאתו.

הטענות המשפטיות נגדו עו"ד נמרוד אבירם, סנגורו של גולדשטיין מטעם הסנגוריה הציבורית, טוען כי לא ניתן להעמיד את מרשו לדין, שכן החוק שחול על האירוע מלפני 51 שנה מתיישן.

עוד הוסיף עורך דינו של גולדשטיין כי ייתכן שהודאתו של האב נובעת מרצון שידאגו לו בבית הכלא, שם יקבל אוכל וטיפול ולא יהיה מבודד.

עם זאת, בתי המשפט דחו את הטענה עד כה וקבעו כי סוגיית ההתיישנות תיבחן בהליך העיקרי בלבד, במידה ויוגש כתב אישום נגדו.

יוזכר כי ב־1977 הורשע גולדשטיין ברצח אשתו לבנה שנה קודם לכן, יחד עם ישראל עומרי. בעדותו בבית המשפט טען תחילה כי תקף את אשתו אך לא רצח אותה: "נמאס לי ממנה ורציתי למות. שבעתי מרורים ממנה ורציתי לשים קץ לנפשי", העיד. לפי המשטרה, לאחר הרצח העביר גולדשטיין את גופתה במכונית, והוא עומרי ושותף נוסף הציתו את הרכב עם גופתה בתוכו.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
הוא קרימינל זקן שכרגע בגיל הזיקנה מותקף בתחושה של חרדת בדידות הוא חייב טיפול נפשי וצריך לאמוד איתו את הדין אם הכן רצח את בנו
גולדין
4
השוטרים הרחמנים שברו לו את האף ??
שמעון
3
אתר חרדי??? למה להביא סיפורי זוועה??? למה זה טוב?
בועז
צודק בהחלט, בשביל מה לשמוע את הזוועות האלו....
אלמונית
2
למה כאלו תכנים צריכים להיות מפורסמים באתר הזה?
אתי
1
הזוי בן אדם פשוט הזוי בגלל שאשתו עצבנה אותו לכן רצח אותה בידיו ואחר גם את הילד מה הוא דפוק
אאא

